W głosowaniu wzięło udział 424 posłów; większość bezwzględna wyniosła 213 posłów. Za kandydaturą Patyry było 235 posłów, przeciw 184, a 5 wstrzymało się od głosu. Poparcia izby nie zyskał kandydat zgłoszony przez posłów PiS – prof. dr hab. Artur Kotowski (173 głosów za, 245 przeciw, 6 wstrzymujących się).

Reklama Reklama

Kandydaturę Patyry zgłosiła grupa posłów KO, Lewicy, PSL-Trzecia Droga oraz Centrum. Z kolei we wtorek została ona zarekomendowana przez sejmową komisję sprawiedliwości i praw człowieka.

Wybór sędziego TK był konieczny w związku z upływającą 28 czerwca kadencją sędziego Trybunału Andrzeja Zielonackiego.

Nowy sędzia TK to konstytucjonalista z Lublina

Dr hab. Sławomir Patyra to konstytucjonalista od 1994 r. związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie od 2019 r. pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego na wydziale Prawa i Administracji. Od 2013 r. pracuje także na Uniwersytecie Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego. Jest wykładowcą akademickim oraz współautorem kilku podręczników, a także członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Od 2013 r. Patyra jest radcą prawnym i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Od tamtego czasu współpracuje także z Krajową Radą Radców Prawnych.

Wymaganego poparcia nie uzyskał prof. dr hab. Artur Kotowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego kandydaturę - już po raz siódmy - zgłosiła grupa posłów PiS.

Sejm wybiera sędziów TK indywidualnie, na dziewięcioletnie kadencje, bezwzględną większością głosów.