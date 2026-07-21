Akademickie Centrum Zdrowia w Mikołowie – spółka handlowa należąca do powiatu mikołowskiego – zamknęła poprzedni rok z zadłużeniem sięgającym 33 milionów złotych. Mimo trudnej sytuacji finansowej placówki jej struktury stały się miejscem zatrudnienia oraz zasiadania w radzie nadzorczej dla lokalnych samorządowców.

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Milionowe zadłużenie i polityczne posady

Władzę w powiecie mikołowskim sprawuje koalicja złożona z Koalicji Obywatelskiej, Obywatelskiego Komitetu Samorządowego oraz Forum Samorządowego Powiatu Mikołowskiego. Według informacji opublikowanych przez Wirtualną Polskę, podział kluczowych stanowisk w spółce szpitalnej jest bezpośrednią konsekwencją ustaleń politycznych pomiędzy koalicjantami.

W radzie nadzorczej mikołowskiego szpitala zasiada m.in. Mateusz Handel, wiceburmistrz Mikołowa i lider OKS. Jego roczny dochód w urzędzie miasta wynosi 270 tys. zł. Dodatkowo Handel uzyskał 42 tys. zł w komunalnej spółce Zakład Inżynierii Miejskiej oraz 64 tys. zł z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej mikołowskiego szpitala.

Starosta mikołowski Mirosław Duży (KO) w rozmowie WP przyznał, że nominacja dla Handela miała charakter polityczno-samorządowy. – Mikołów nam pomaga milionami, wspiera ten szpital i inne nasze działania inwestycyjne. To jest najbogatsza gmina, więc uznałem, że gość, który zna się na zarządzaniu (...) nie odmówi pomocy – stwierdził starosta.

Sam Mateusz Handel argumentuje, że posiada odpowiednie kwalifikacje merytoryczne i wykształcenie, a jego wcześniejsze zaangażowanie uchroniło placówkę przed najgorszym scenariuszem.

Drugim członkiem rady nadzorczej spółki jest Grzegorz Gwóźdź, radny KO z Tychów oraz dyrektor Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu (gdzie jego roczny dochód wyniósł 149 tys. zł). Za cztery miesiące pracy w radzie nadzorczej w Mikołowie uzyskał blisko 17 tys. zł.

Nietypowy etat dla sekretarza powiatu

Kontrowersje wzbudza także sprawa Łukasza Ryguły, etatowego sekretarza powiatu (261 tys. zł dochodu w urzędzie) i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mikołowie (33 tys. zł diety). Ryguła został dodatkowo zatrudniony bezpośrednio w strukturach szpitala.

Starosta Mirosław Duży wytłumaczył tę decyzję potrzebą bezpośredniego wglądu w dokumentację placówki przez zarząd powiatu. – Żeby mieć dostęp do jakichś dokumentów, to musi być formalnie zatrudniony. Nie może tak przyjść i powiedzieć: ja jestem sekretarzem i starosta mnie posłał. Więc żeśmy uznali, że może jakieś tam zatrudnienie za parę złotych jest i on jakby w imieniu zarządu codziennie tam patrzy na ręce im – wyjaśnił starosta na łamach WP.

Mirosław Duży sam zarabia w starostwie 269 tys. zł rocznie oraz pobiera 169 tys. zł emerytury. Posiada również płatne miejsca w radach nadzorczych innych spółek (m.in. RPWiK Tychy i Funduszu Górnośląskim), co przyniosło mu łącznie ponad 140 tys. zł.

Niejasności wokół dochodów prezes szpitala

Wśród ustaleń WP pojawia się również wątek prezes ACZ w Mikołowie. Katarzyna Muszak objęła stanowisko z początkiem 2025 r.. Jak wykazała analiza jej oświadczenia majątkowego, w rubryce dochodów wpisała zbiorczą kwotę 360 tys. zł z różnych źródeł, nie wyszczególniając konkretnych podmiotów ani kwot uzyskanych z tytułu kierowania mikołowską placówką.

Muszak figuruje również na liście pracowników szpitala w Sosnowcu jako pełnomocnik ds. jakości. W odpowiedzi skierowanej do redakcji WP prezes wyjaśniła, że pracuje na podstawie kontraktu menedżerskiego nieokreślającego stałych godzin pracy, a rada nadzorcza wyraziła zgodę na jej działalność doradczą w innych podmiotach leczniczych.

Zwalczanie krytyki i sytuacja na oddziale

Problemy organizacyjne szpitala potwierdza dr Robert Świderski, ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych. Lekarz wskazał na opóźnienia diagnostyczne i zaległości płatnicze placówki. – Tomograf nie działał przez ponad miesiąc. A pani prezes mówiła, że to nie jest problem, bo możemy wozić pacjentów gdzie indziej (...) Z racji tego, że im nie płacimy, to będzie to w ostatniej kolejności – relacjonował ordynator.

Dr Świderski poinformował również o braku płatności za rezonans magnetyczny oraz badania histopatologiczne. Po publicznym zgłoszeniu zastrzeżeń lekarz został oddelegowany na trzy miesiące do pracy w POZ, ukarany naganą, a prezes spółki wystąpiła do związków zawodowych z wnioskiem o rozwiązanie z nim umowy z powodu „utraty zaufania”.

Prezes Muszak w oświadczeniu przesłanym redakcji WP odrzuciła zarzuty, twierdząc, że ciągłość świadczeń została zachowana, a decyzje kadrowe wynikały z oceny organizacji pracy.