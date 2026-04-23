Najnowszych danych dotyczących zarobków osób zatrudnionych na różnych stanowiskach w ministerstwach i urzędach w Polsce dostarcza „Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w w 2025 roku”.

Rosną zarobki w służbie cywilnej. Najnowszy raport

Jak wynika ze sprawozdania Szefa Służby Cywilnej, w 2025 r. nastąpił realny wzrost wynagrodzeń w służbie cywilnej we wszystkich kategoriach urzędów. Przeciętne wynagrodzenie brutto w służbie cywilnej wyniosło 12 347 zł brutto. To wzrost w stosunku do 2024 r. o 8,9 proc., czyli o 1 009 zł brutto. Największy skok wynagrodzeń odnotowano w ministerstwach i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Najmniejsze podwyżki nastąpiły natomiast m.in. w urzędach wojewódzkich.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie całkowite w ministerstwach, łącznie z KPRM, wynosiło 15 928 zł, w Krajowej Administracji Skarbowej 13 795 zł, a w urzędach wojewódzkich 10 106 zł. W urzędach centralnych, do których należą m.in. Główny Urząd Statystyczny, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska czy Komenda Główna Policji oraz Straży Granicznej, średnie wynagrodzenie wyniosło 11 990 zł.

Coraz wyższe zarobki dyrektorów w ministerstwach i urzędach

Średnią zdecydowanie podnoszą wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych. Według raportu, pensje na wyższych stanowiskach w ministerstwach i KPRM wynoszą bowiem średnio 29 243 zł. Dla porównania, na stanowiskach wspomagających to średnio 10 963 zł, a na stanowiskach specjalistycznych 11 371 zł.

Analogicznie, w urzędach wojewódzkich dyrektorzy mogą liczyć na przeciętne wynagrodzenie w wysokości 20 367 zł. Natomiast urzędnicy zatrudnieni na stanowiskach wspomagających średnio na 7419 zł, a na stanowiskach specjalistycznych na 8291 zł, czyli mniej od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

W urzędach centralnych przeciętne zarobki na wyższych stanowiskach wynoszą 25 059 zł, a w Krajowej Administracji Skarbowej 23 104 zł.

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej zajmują m.in. dyrektorzy generalni urzędów czy dyrektorzy departamentów lub komórek równorzędnych. Stanowiska te obsadzane są głównie w drodze powołania, a nie otwartego naboru. Wymagają wykształcenia wyższego, kompetencji kierowniczych i spełnienia określonych na stanowisku wymagań.