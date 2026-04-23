Ile zarabiają dyrektorzy w urzędach i ministerstwach? Wynagrodzenia rosną
Najnowszych danych dotyczących zarobków osób zatrudnionych na różnych stanowiskach w ministerstwach i urzędach w Polsce dostarcza „Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w w 2025 roku”.
Jak wynika ze sprawozdania Szefa Służby Cywilnej, w 2025 r. nastąpił realny wzrost wynagrodzeń w służbie cywilnej we wszystkich kategoriach urzędów. Przeciętne wynagrodzenie brutto w służbie cywilnej wyniosło 12 347 zł brutto. To wzrost w stosunku do 2024 r. o 8,9 proc., czyli o 1 009 zł brutto. Największy skok wynagrodzeń odnotowano w ministerstwach i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Najmniejsze podwyżki nastąpiły natomiast m.in. w urzędach wojewódzkich.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie całkowite w ministerstwach, łącznie z KPRM, wynosiło 15 928 zł, w Krajowej Administracji Skarbowej 13 795 zł, a w urzędach wojewódzkich 10 106 zł. W urzędach centralnych, do których należą m.in. Główny Urząd Statystyczny, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska czy Komenda Główna Policji oraz Straży Granicznej, średnie wynagrodzenie wyniosło 11 990 zł.
Średnią zdecydowanie podnoszą wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych. Według raportu, pensje na wyższych stanowiskach w ministerstwach i KPRM wynoszą bowiem średnio 29 243 zł. Dla porównania, na stanowiskach wspomagających to średnio 10 963 zł, a na stanowiskach specjalistycznych 11 371 zł.
Analogicznie, w urzędach wojewódzkich dyrektorzy mogą liczyć na przeciętne wynagrodzenie w wysokości 20 367 zł. Natomiast urzędnicy zatrudnieni na stanowiskach wspomagających średnio na 7419 zł, a na stanowiskach specjalistycznych na 8291 zł, czyli mniej od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
W urzędach centralnych przeciętne zarobki na wyższych stanowiskach wynoszą 25 059 zł, a w Krajowej Administracji Skarbowej 23 104 zł.
Wyższe stanowiska w służbie cywilnej zajmują m.in. dyrektorzy generalni urzędów czy dyrektorzy departamentów lub komórek równorzędnych. Stanowiska te obsadzane są głównie w drodze powołania, a nie otwartego naboru. Wymagają wykształcenia wyższego, kompetencji kierowniczych i spełnienia określonych na stanowisku wymagań.
