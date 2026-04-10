Warszawa, 02.04.2026. Piotr Szumlewicz (L) i Ilona Garczyńska (P) ze Związku Zawodowego „Związkowa Alternatywa” podczas konferencji prasowej przed Centralą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
W centrali ZUS trwa strajk okupacyjny. Związki zawodowe domagają się podwyżek wynagrodzeń zasadniczych o 1200 zł brutto na etat od 1 stycznia 2026 r.
Trwa okupacja centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez przedstawicieli związków zawodowych. Stawiają oni ZUS-owi żądania podwyżek w wysokości 1200 zł na etat – w odpowiedzi usłyszeli propozycję sześciokrotnie mniejszą. O jakich liczbach mowa i jakie koszty poniosłoby państwo, gdyby przychylić się do żądań związków zawodowych?
Zarząd ZUS przedstawił rozliczenie planu funduszu wynagrodzeń osobowych za 2025 rok, określił realne możliwości finansowe na 2026 rok oraz gotowość podpisania porozumienia płacowego na zaproponowanych warunkach w najszybszym możliwym terminie, aby uruchomić wypłaty dla pracowników. Pracownikom zaproponowano podwyżki wynagrodzeń w wysokości 200 zł na etat, co stanowi 284 zł z dodatkowymi składnikami wynagrodzeń wynikającymi z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (premia, dodatek stażowy, nagroda z Zakładowego Funduszu Nagród tj. trzynasta pensja, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalno-rentowa) oraz propozycję wypłaty jednorazowej nagrody w wysokości 2 000 zł na etat przeznaczając na ten cel 108,1 mln zł, w tym 89,4 mln zł na zwiększenie funduszu wynagrodzeń osobowych.
Strony nie osiągnęły porozumienia. Oczekiwana przez organizacje związkowe ponad propozycję Zarządu ZUS podwyżka o 1200 zł na etat wymagałaby zwiększenia wydatków ZUS na wynagrodzenia osobowe i pochodne, finansowanych tzw. wzrostem odpisu z FUS o kwotę szacowaną na blisko 900 mln zł dla 43 tys. pracowników w roku bieżącym i wymagałaby zmian w ustawie budżetowej. Kwota zwiększenia funduszu wynagrodzeń osobowych ZUS uległaby zwiększeniu w każdym kolejnym roku, z uwagi na wprowadzony zbiorowym układem pracy dodatek stażowy w wysokości do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.
by można było wypłacić pensje, których domagają się związkowcy
Dziś w związku ze sprawą odbyć ma się posiedzenie zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego. W jego porządku uwzględniono dyskusję na temat kwestii wynagrodzeń pracowników ZUS.
