Trwa okupacja centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez przedstawicieli związków zawodowych. Stawiają oni ZUS-owi żądania podwyżek w wysokości 1200 zł na etat – w odpowiedzi usłyszeli propozycję sześciokrotnie mniejszą. O jakich liczbach mowa i jakie koszty poniosłoby państwo, gdyby przychylić się do żądań związków zawodowych?

Bez porozumienia w strajku pracowników ZUS

Zarząd ZUS przedstawił rozliczenie planu funduszu wynagrodzeń osobowych za 2025 rok, określił realne możliwości finansowe na 2026 rok oraz gotowość podpisania porozumienia płacowego na zaproponowanych warunkach w najszybszym możliwym terminie, aby uruchomić wypłaty dla pracowników. Pracownikom zaproponowano podwyżki wynagrodzeń w wysokości 200 zł na etat, co stanowi 284 zł z dodatkowymi składnikami wynagrodzeń wynikającymi z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (premia, dodatek stażowy, nagroda z Zakładowego Funduszu Nagród tj. trzynasta pensja, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalno-rentowa) oraz propozycję wypłaty jednorazowej nagrody w wysokości 2 000 zł na etat przeznaczając na ten cel 108,1 mln zł, w tym 89,4 mln zł na zwiększenie funduszu wynagrodzeń osobowych.



Strony nie osiągnęły porozumienia. Oczekiwana przez organizacje związkowe ponad propozycję Zarządu ZUS podwyżka o 1200 zł na etat wymagałaby zwiększenia wydatków ZUS na wynagrodzenia osobowe i pochodne, finansowanych tzw. wzrostem odpisu z FUS o kwotę szacowaną na blisko 900 mln zł dla 43 tys. pracowników w roku bieżącym i wymagałaby zmian w ustawie budżetowej. Kwota zwiększenia funduszu wynagrodzeń osobowych ZUS uległaby zwiększeniu w każdym kolejnym roku, z uwagi na wprowadzony zbiorowym układem pracy dodatek stażowy w wysokości do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Dziś w związku ze sprawą odbyć ma się posiedzenie zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego. W jego porządku uwzględniono dyskusję na temat kwestii wynagrodzeń pracowników ZUS.