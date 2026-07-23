Łukasz Mejza straci immunitet. Jest wniosek Waldemara Żurka

Prok. Adamiak poinformowała, że podstawą wniosku są ustalenia dokonane na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu Prokuratury Regionalnej w Poznaniu w sprawie nieprawidłowości związanych z realizacją szkoleń e-learningowych dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

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Szkolenia te – podała w komunikacie rzeczniczka PG – były realizowane w latach 2019-2022 w ramach projektów „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II” oraz „Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim – edycja II”. Projekty – podała prok. Adamiak – były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i zarządzane przez województwo lubuskie, a ich operatorami były Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze oraz Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim.

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„Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przyjęcie dostatecznie uzasadnionego podejrzenia, że poseł Łukasz Mejza dopuścił się trzech odrębnych czynów, z których każdy wyczerpuje znamiona przestępstw oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumencie oraz wyłudzenia dotacji” – poinformowała rzeczniczka PG.

W związku z tym prokurator generalny przekazał marszałkowi Sejmu wniosek Prokuratora Regionalnego w Poznaniu o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej w zakresie trzech przestępstw.

Miały one polegać na tym, że Mejza od 13 marca do 27 sierpnia 2020 r., działając wspólnie z ustaloną osobą w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, „prowadząc działalność gospodarczą »Future Wolves Łukasz Mejza«, wpisaną do Bazy Usług Rozwojowych, jako oferującą usługi rozwojowe w postaci szkoleń, wprowadził w błąd Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze (...), co do sposobu sfinansowania wkładu własnego łącznie pięciu uczestników szkoleń oraz zasad ich naboru, przekazując tym uczestnikom środki na pokrycie wymaganego wkładu własnego oraz doprowadzając do wyboru przez nich szkoleń organizowanych przez »Future Wolves« bez zachowania bezstronności”.

Następnie – jak wskazała prok. Adamiak – poświadczył nieprawdę w fakturach, „co do okoliczności mających znaczenie dla uzyskania wsparcia finansowego w postaci dotacji w związku z realizacją tego projektu, w kwotach wskazanych w tych fakturach, które to kwoty nie podlegały refundacji, doprowadzając tym Agencję do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci środków finansowych w łącznej kwocie 66 250 zł, powodując rzeczywistą szkodę w mieniu pokrzywdzonej spółki w łącznej kwocie 49 687, 50 zł”.

Na późniejszej konferencji prasowej prok. Adamiak powiedziała, że wprowadzenie w błąd Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze polegało na tym, że Mejza nie poinformował tej Agencji o sposobie sfinansowania wkładu własnego przez osoby, które były uczestnikami szkolenia, jak również o zasadach ich naboru.

– W konsekwencji przedłożył faktury, które poświadczały nieprawdę, co do określonych kwot i w tym celu, aby uzyskać środki finansowe na wsparcie z dotacji unijnych – powiedziała prok. Adamiak.

Dodała, że doprowadziło to do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze w kwocie ponad 600 tys. zł. – Natomiast rzeczywista szkoda poniesiona przez tę agencję to jest kwota około 50 tys. zł – powiedziała prok. Adamiak.

Poinformowała, że Mejza przekazywał pieniądze określonym osobom, które następnie wpłacały środki na własne konta. Następnie te pieniądze miały być przelewane na konto Agencji. – To powodowało, że osoby te nie ponosiły żadnego wkładu własnego, tylko pieniądze uzyskiwały od pana Łukasza Mejzy. I to też powodowało w konsekwencji, że osoby te wybierały szkolenia organizowane właśnie przez firmę pana Mejzy – wyjaśniła prok. Adamiak.

W wyborach 2023 r. Mejza startował do Sejmu jako przedstawiciel Partii Republikańskiej z listy PiS w okręgu obejmującym woj. lubuskie i uzyskał mandat. Pod koniec grudnia 2023 r. Partia Republikańska zjednoczyła się z PiS.

W kwietniu 2025 r. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw Mejzie. Postawiono mu 11 zarzutów, które w większości dotyczą podania nieprawdziwych informacji lub ich zatajania w oświadczeniach majątkowych w latach 2021-2024. Również w kwietniu ub.r. Mejza przestał być członkiem parlamentarnego klubu PiS. Według informacji uzyskanych przez PAP, powodami usunięcia Mejzy z klubu były jego liczne wykroczenia drogowe i doniesienia nt. planowanego udziału w gali tzw. freak fightów.