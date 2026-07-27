Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński (C) w drodze na przesłuchanie w charakterze świadka w tzw. sprawie "dwóch wież"
Portal goniec.pl opublikował w poniedziałek w serwisie YouTube nagrania video przedstawiające fragmenty kilkugodzinnego przesłuchania Kaczyńskiego w warszawskiego Prokuraturze Okręgowej; prezes PiS był przesłuchiwany 10 czerwca tego roku jako świadek w sprawie tzw. „dwóch wież”.
Czytaj więcej
Dowody nie pozwalają przyjąć, że Jarosław Kaczyński prezentował się wobec Geralda Birgfellnera jako decydujący o wszystkim w sprawie budowy tzw. dw...
Po południu w poniedziałek Prokuratura Okręgowa opublikowała na portalu X komunikat, w którym poinformowała, że „prowadzi czynności sprawdzające w związku z opublikowaniem dziś w internecie nagrania z przesłuchania świadka Jarosława Kaczyńskiego w sprawie tzw. dwóch wież, które stanowi załącznik do protokołu przesłuchania świadka”.
Jak dodano, „jedyną osobą która wystąpiła o dostęp do całości akt sprawy był jeden z pełnomocników pokrzywdzonego, uprzednio pouczony o treści art. 241 kk”. Przepis ten dotyczy tajemnicy postępowania przygotowawczego.
Prokuratura w komunikacie przypomniała treść artykułu: „Kto bez zezwolenia rozpowszechnia publicznie wiadomości z postępowania przygotowawczego, zanim zostały ujawnione w postępowaniu sądowym podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, karze pozbawienia wolności do lat 2”.
Czytaj więcej
W środę wieczorem w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zakończyło się przesłuchanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jako świadka w śledztwie dot...
25 czerwca, dwa tygodnie po przesłuchaniu Kaczyńskiego, prokuratura umorzyła sprawę „dwóch wież” wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego. Śledztwo trwało od lutego 2025 r. w sprawie związanej z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na działce w Warszawie należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna; w ewentualną inwestycję miała być też zaangażowana Fundacja Instytut im. Lecha Kaczyńskiego.
Śledztwo dotyczyło doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera, w okresie od maja 2017 r. do lipca 2018 r., do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości, w kwocie „nie mniejszej niż 1 300 000 euro”, przez osoby działające w imieniu spółki Srebrna.
Roman Giertych - polityk KO i adwokat reprezentujący Birgfellnera - zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję prokuratury.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas