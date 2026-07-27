W 2026 r. w ramach NFZ bez skierowania dostępnych jest trzech kolejnych specjalistów. Zmiany obowiązują od września 2025 r.

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Trzy nowe specjalizacje bez skierowania. Psycholog, lekarz medycyny sportowej i optometrysta

Aby ułatwić pacjentom dostęp do leczenia i odciążyć lekarzy rodzinnych, lista specjalistów dostępnych bez skierowania została powiększona o trzy pozycje:

Psycholog – to szczególnie istotne w obliczu rosnącego w ostatnich latach zapotrzebowania na wsparcie psychologiczne. Obecnie bez skierowania można skorzystać zarówno z porady psychologa, jak i dostępnego już wcześniej psychiatry,

Lekarz medycyny sportowej – zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem oraz leczeniem urazów. Z jego pomocy mogą korzystać zarówno zawodowcy, jak i amatorzy oraz dzieci, a także osoby potrzebujące zaświadczeń i orzecznictwa sportowego,

Optometrysta – to specjalista od diagnostyki wad wzroku oraz dobierania okularów i soczewek kontaktowych. Warto pamiętać, że optometrysta nie jest lekarzem. Nie leczy w związku z tym chorób oczu, jednak w razie wykrycia niepokojących objawów może wystawić pacjentowi skierowanie bezpośrednio do okulisty.

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Skrócenie kolejek do lekarzy rodzinnych i łatwiejszy dostęp do specjalistów

Celem wprowadzonych zmian jest skrócenie kolejek do lekarzy rodzinnych i ułatwienie pacjentom dostępu do specjalistów. Dla osób, które zgłaszają się do przychodni jedynie po skierowanie, oznacza to sporą oszczędność czasu.

„Zmiany to krok w stronę bardziej efektywnej opieki zdrowotnej i ułatwienia pacjentom dostępu do leczenia. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej będą mieli więcej czasu dla pacjentów wymagających szerszej diagnostyki, a osoby z mniej skomplikowanymi problemami zdrowotnymi lub potrzebujące odpowiedniego zaświadczenia będą miały szybszą ścieżkę do właściwych specjalistów” – ocenił Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec.

Pełna lista specjalistów dostępnych bez skierowania w ramach NFZ

Warto pamiętać, że poza nowo dodanymi specjalizacjami, bez wcześniejszej wizyty u lekarza rodzinnego, pacjenci mogą umówić się na wizytę do: