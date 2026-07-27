Sąd Najwyższy
Kwestia ta wynikła w sprawie, w której Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił apelację wnioskującego o zasiedzenie od postanowienia sądu rejonowego. Chodziło o wniosek o stwierdzenie zasiedzenia części nieruchomości z lokalem mieszkalnym należącym do krewnych wnioskodawcy.
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Wnioskodawca nie dał za wygraną i złożył skargę kasacyjną do SN. Argumentował, że ciężar dowodu przy obalaniu domniemania posiadania samoistnego, wynikającego z art. 339 kodeksu cywilnego (zgodnie z tym przepisem domniemywa się, iż ten, kto rzeczą faktycznie włada, jest jej posiadaczem samoistnym), jest obowiązkiem strony, która sprzeciwia się stwierdzeniu zasiedzenia. W sprawie to współwłaściciele nieruchomości sprzeciwiali się zasiedzeniu. To była kluczowa kwestia, bo tylko samoistne posiadanie rzeczy (czyli jak właścicielskie) prowadzi do jej zasiedzenia.
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Ponadto autor wniosku o zasiedzenie argumentował, że właściciele nieruchomości nie podejmowali przez kilkadziesiąt lat kroków faktycznych i prawnych zmierzających do usunięcia uciążliwego lokatora, nieposiadającego stałego zatrudnienia i uszkadzającego wręcz nieruchomość. To, zdaniem skarżącego, uzasadnia dorozumiane przyznanie przez właścicieli nieruchomości samoistnego posiadania jej części przez krewnego.
Sąd Najwyższy nie podzielił tej argumentacji. Jak wskazał, sądy obu instancji doszły do wniosku, iż skarżący korzystał z części nieruchomości w ramach nieodpłatnego użyczenia, zatem był posiadaczem zależnym. W orzecznictwie SN przyjmuje się, że ustalenie dysponowania nieruchomością na podstawie stosunków prawnych oddających ją w posiadanie zależne obala domniemanie samoistności posiadania z art. 339 k.c. W tym przypadku zmiana charakteru posiadania wymagała wykazania przez posiadacza domagającego się stwierdzenia zasiedzenia, że jego władztwo nad rzeczą oderwało się od zakresu przekazanych mu uprawnień i stało się posiadaniem samoistnym, właścicielskim, niezależnym od istniejących stosunków umownych. A zmiana charakteru władztwa była dostrzegalna dla właściciela nieruchomości.
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Zasiedzenie działki okazało się niemożliwe, bo inne osoby parkowały na niej auta i wyrzucały śmieci.
– W orzecznictwie SN podkreślano również, że zasiadujący nieruchomość nie może zaskakiwać osób, przeciwko którym biegnie termin zasiedzenia, zwłaszcza w sytuacji tolerowania przez właściciela (właścicieli) zamieszkiwania członka rodziny, często właśnie w ramach użyczenia. Do zmiany charakteru posiadania z zależnego w samoistne musi więc dojść na podstawie zamanifestowanych na zewnątrz przejawów władania rzeczą. Jeśli takie nie nastąpią, nie można wymagać od właściciela, by podejmował działania zmierzające do zachowania swojego prawa – wskazał w konkluzji uzasadnienia sędzia Marcin Krajewski.
Sygnatura akt: I CSK 3193/24
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