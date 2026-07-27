Kwestia ta wynikła w sprawie, w której Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił apelację wnioskującego o zasiedzenie od postanowienia sądu rejonowego. Chodziło o wniosek o stwierdzenie zasiedzenia części nieruchomości z lokalem mieszkalnym należącym do krewnych wnioskodawcy.

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Domniemanie posiadania samoistnego

Wnioskodawca nie dał za wygraną i złożył skargę kasacyjną do SN. Argumentował, że ciężar dowodu przy obalaniu domniemania posiadania samoistnego, wynikającego z art. 339 kodeksu cywilnego (zgodnie z tym przepisem domniemywa się, iż ten, kto rzeczą faktycznie włada, jest jej posiadaczem samoistnym), jest obowiązkiem strony, która sprzeciwia się stwierdzeniu zasiedzenia. W sprawie to współwłaściciele nieruchomości sprzeciwiali się zasiedzeniu. To była kluczowa kwestia, bo tylko samoistne posiadanie rzeczy (czyli jak właścicielskie) prowadzi do jej zasiedzenia.

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Uciążliwy lokator nie był usunięty z lokalu

Ponadto autor wniosku o zasiedzenie argumentował, że właściciele nieruchomości nie podejmowali przez kilkadziesiąt lat kroków faktycznych i prawnych zmierzających do usunięcia uciążliwego lokatora, nieposiadającego stałego zatrudnienia i uszkadzającego wręcz nieruchomość. To, zdaniem skarżącego, uzasadnia dorozumiane przyznanie przez właścicieli nieruchomości samoistnego posiadania jej części przez krewnego.

Nieodpłatne użyczenie i posiadanie zależne

Sąd Najwyższy nie podzielił tej argumentacji. Jak wskazał, sądy obu instancji doszły do wniosku, iż skarżący korzystał z części nieruchomości w ramach nieodpłatnego użyczenia, zatem był posiadaczem zależnym. W orzecznictwie SN przyjmuje się, że ustalenie dysponowania nieruchomością na podstawie stosunków prawnych oddających ją w posiadanie zależne obala domniemanie samoistności posiadania z art. 339 k.c. W tym przypadku zmiana charakteru posiadania wymagała wykazania przez posiadacza domagającego się stwierdzenia zasiedzenia, że jego władztwo nad rzeczą oderwało się od zakresu przekazanych mu uprawnień i stało się posiadaniem samoistnym, właścicielskim, niezależnym od istniejących stosunków umownych. A zmiana charakteru władztwa była dostrzegalna dla właściciela nieruchomości.

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Zamieszkiwanie w ramach użyczenia

– W orzecznictwie SN podkreślano również, że zasiadujący nieruchomość nie może zaskakiwać osób, przeciwko którym biegnie termin zasiedzenia, zwłaszcza w sytuacji tolerowania przez właściciela (właścicieli) zamieszkiwania członka rodziny, często właśnie w ramach użyczenia. Do zmiany charakteru posiadania z zależnego w samoistne musi więc dojść na podstawie zamanifestowanych na zewnątrz przejawów władania rzeczą. Jeśli takie nie nastąpią, nie można wymagać od właściciela, by podejmował działania zmierzające do zachowania swojego prawa – wskazał w konkluzji uzasadnienia sędzia Marcin Krajewski.

 Sygnatura akt: I CSK 3193/24

Opinia dla "Rzeczpospolitej"

Stefan Jacyno, adwokat, kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Bierność właściciela wobec uciążliwego lokatora nie może zastąpić braku zewnętrznych manifestacji woli posiadania samoistnego tego lokatora. Skarżący myli tolerancję właściciela z jego milczącym przyzwoleniem na zmianę tytułu posiadania. Szczególnie w stosunkach rodzinnych nie wszystkie zachowania mają charakter czysto ekonomiczny. Posiadacz zależny, który chce nabyć nieruchomość przez zasiedzenie, musi wykazać konkretny moment i sposób uzewnętrznienia zmiany charakteru władztwa, dostrzegalny dla właściciela. Gdyby samodzielnie inwestował w lokal, przebudowywał go, oddawał w najem, ponosił wszystkie koszty i podatki, manifestował swoje samodzielne władztwo na nieruchomości, to można by dyskutować o zmianie charakteru posiadania. Akty wandalizmu i zaniedbania nie prowadzą do nabycia własności, lecz do powstania zobowiązań odszkodowawczych względem właściciela.