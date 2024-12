W równie tajemniczych okolicznościach V. zniknął po tym, gdy w 2019 r. opuścił więzienie po zatrzymaniu we Włoszech – włoskie władze miały go wypuścić po kilku tygodniach z powodu „błędów” we wniosku o ekstradycję. W mediach są jeszcze wzmianki o tym, że latem 2022 r. Dmitrij V. został aresztowany na lotnisku w Zagrzebiu, po wjeździe do Chorwacji – podstawą był nakaz Interpolu wydany na wniosek Kazachstanu.

Najwyraźniej przez następne lata Rosjanin pozostawał poza zasięgiem organów ścigania. Jak znalazł się ponownie w Polsce? - Mógł tu przebywać od dłuższego czasu – sugerują nasze źródła w policji. Teraz ma zostać wydany do USA.

Czeszka Nela D., podejrzana o udział w narkobiznesie wpadła w Krakowie, wraz ze znajomym ściganym listami gończymi za kradzież

To niejedyny zatrzymany ostatnio przez „łowów cieni” z CBŚP. W Krakowie namierzyli oni ostatnio Czeszkę Nelę D., podejrzewaną o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która produkowała i wprowadzała do obrotu narkotyki.

- Do CBŚP o pomoc w zatrzymaniu Neli D., za którą sąd w Czechach wydał Europejski Nakaz Aresztowania, zwrócili się funkcjonariusze Służby Kryminalnej Policji Narodowej Czech z Ostrawy – wyjaśnia „Rz” kom. Wrześniowski.

Policjanci z Operacji Pościgowych CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami z zarządu CBŚP w Krakowie zatrzymali poszukiwaną. Co więcej, w mieszkaniu w Krakowie, w którym przebywała Nela D., był również Tomasz M. - jak się okazało - ścigany dwoma listami gończymi, wydanymi przez krakowskie sądy, do odsiadki 11 miesięcy pozbawienia wolności za kradzieże.

W mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli przy okazji metamfetaminę, marihuanę i – jak podaje CBŚP - „przedmiot przypominający broń palną krótką”, który przekazano do badań.