Ze względu na rozwój sytuacji i gęsty, czarny dym widoczny z wielu kilometrów podjęto decyzję o ewakuacji pobliskiego szpitala przy ul. Barskiej. Ewakuowano 60 osób, z czego połowę stanowili pacjenci.

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W działaniach bierze udział blisko 30 zastępów – strażacy z Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu. Jak przekazał w rozmowie z TVN24 oficer prasowy włocławskiej PSP bryg. Mariusz Bladoszewski, ogniem objęte są magazyny z chemikaliami należącymi do zakładu. – Pali się hala magazynowa, w której były składowane żywice. Hala jest w całości objęta ogniem – powiedział.

W rejonie zdarzenia wprowadzono utrudnienia w ruchu. Akcja dogaszania może potrwać kilka godzin. Nie ma na razie doniesień o osobach poszkodowanych.