Rekordowo niska dzietność we Włoszech, rekordowo wielu stulatków

Obecny poziom dzietności we Włoszech (średnia liczba dzieci przypadająca na jedną kobietę w wieku produkcyjnym) wynosi 1,18 – to rekordowo niski poziom tego wskaźnika. Aby doszło do prostej zastępowalności pokoleń (tzn. aby liczba mieszkańców kraju nie zmniejszała się bez uwzględniania migracji), dzietność powinna wynosić 2,1. Jak dotąd najniższy poziom dzietności osiągnięto we Włoszech w 1995 roku – wówczas wynosiła 1,19.

9,2 proc. Taki odsetek mieszkańców Włoch stanowią cudzoziemcy

Liczba zgonów wyniosła we Włoszech w 2024 roku 651 tys., najmniej od 2019 roku. W kolejnych latach wzrost liczby zgonów był spowodowany skutkami epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

W 2024 roku z Włoch wyemigrowało 191 tys. osób – najwięcej w XXI wieku, o 20 proc. więcej niż w 2023 roku – podaje ISTAT.

Cudzoziemcy stanowią obecnie 9,2 proc. mieszkańców Włoch – łącznie mieszka ich w tym kraju 5,4 mln. Liczba cudzoziemców mieszkających we Włoszech zwiększyła się rok do roku o 3,2 proc.

Co czwarty mieszkaniec Włoch ma obecnie 65 i więcej lat. Liczba osób liczących co najmniej 100 lat osiągnęła rekordowy poziom 23,5 tys., co świadczy o starzeniu się społeczeństwa.