Nalot przeprowadzono w czwartek, w piątek śmierć al-Jazuriego potwierdziła armia i terrorystyczna organizacja Hamas na swoim kanale w serwisie Telegram.

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Kolejny cios w strukturę dowodzenia. Zginął szef komórki snajperów

W innym czwartkowym ataku w Chan Junus wojsko wyeliminowało Moamena Dżabra as-Sajeda Abu Labdę, dowódcę komórki snajperskiej wchodzącej w skład brygady Hamasu w Rafah. Według wojska izraelskiego Abu Labda „prowadził szkolenia snajperskie na terenie Strefy Gazy” w ramach przygotowań do ataków.

Izrael rozpoczął kampanię przeciwko Hamasowi po ataku tego ugrupowania na państwo żydowskie z 7 października 2023 r., w którym zginęło ok. 1200 osób. W Strefie Gazy od 10 października 2025 r. trwa zawarte pod patronatem USA zawieszenie broni w wojnie Izraela przeciwko Hamasowi. Izraelska operacja trwała ponad dwa lata, zginęło w niej ponad 73,6 tys. Palestyńczyków i 472 izraelskich żołnierzy.

Jak wygląda sytuacja w Strefie Gazy?

Strefa Gazy jest niemal całkowicie zniszczona, panuje w niej kryzys humanitarny, a większość z ok. 2 mln jej mieszkańców nadal mieszka w tymczasowych schronieniach. Wojska izraelskie kontrolują ok. 65 proc. tego terytorium.