Jak podaje Ministerstwo Infrastuktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyjęła 11 września 2026 r. uchwałę w sprawie rozpoczęcia Projektu badawczego dotyczącego nowego wzoru znaku D-51a (odcinkowy pomiar prędkości). W ramach projektu na wybranych odcinkach autostrad i dróg ekspresowych zostanie zbadana zasadność umieszczania na drogach znaku uzupełnionego o informację o prędkości dopuszczalnej lub ograniczeniu prędkości obowiązującym na odcinku objętym kontrolą.

Reklama Reklama

Kierowcy są zdezorientowani, nie wiedzą z jaką prędkością jechać

W tej sprawie resort infrastruktury otrzymał wiele postulatów. Wskazywano w nich, że umieszczenie na znaku D-51a informacji o obowiązującej prędkości mogłoby ułatwić kierującym prawidłowe rozpoznanie zasad ruchu na odcinku objętym automatyczną kontrolą średniej prędkości.

- Kierowcy poruszający się po odcinkach dróg ekspresowych i autostrad, na których zamontowane są odcinkowe pomiary prędkości, bardzo często są zdezorientowani, bo nie wiedzą, z jaką prędkością mogą się poruszać. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ale niestety dochodzi do nieracjonalnych zachowań, jak gwałtowne hamowanie lub poruszanie się z dużo niższą niż dopuszczalna prędkością, co zagraża bezpieczeństwu na drodze. Dlatego, w odpowiedzi na wystąpienia kierowane do Ministerstwa Infrastruktury, KRBRD zaproponowała uruchomienie projektu badawczego, który pozwoli sprawdzić to rozwiązanie w rzeczywistych warunkach ruchu – powiedział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Badanie ma pozwolić ocenić wpływ proponowanego oznakowania na zachowania uczestników ruchu drogowego i bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz zasadność i sposób ewentualnego uwzględnienia tego rozwiązania w przepisach o znakach i sygnałach drogowych. Oceniany będzie wpływ nowego wzoru znaku na prędkość pojazdów, skalę i intensywność zmian prędkości, przypadki gwałtownego hamowania, liczbę i strukturę naruszeń ograniczeń prędkości oraz liczbę, rodzaj i przyczyny zdarzeń drogowych.

Uzupełnione znaki D-51a będą umieszczane na drogach ekspresowych i autostradach, na których już funkcjonuje odcinki z automatyczną kontrolą średniej prędkości. Jest ich już 116.