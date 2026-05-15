Sąd rejonowy - zdjęcie ilustracyjne
Sądy rejonowe będą rozpoznawać sprawy o wartości do 150 tys. zł. To kolejny etap udrożnienia coraz bardziej niewydolnych sądów okręgowych, nad którym pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości.
Sądy rejonowe będą rozpoznawać sprawy o wartości do 150 tys. zł. To kolejny etap udrożnienia coraz bardziej niewydolnych sądów okręgowych, nad którym pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości.
W oczekiwaniu na dużą reformę kodeksu postępowania cywilnego, która ma co prawda zwiększyć standardy orzekania, ale raczej doprowadzi do spowolnienia działania sądów niż ich przyspieszenia, MS pracuje nad szybkimi zmianami w k.p.c., które nie są aż tak kontrowersyjne. Mają one usprawnić funkcjonowanie sądów poprzez bardziej równomierne obłożenie sprawami poszczególnych szczebli oraz odciążyć sędziów.
Chodzi przede wszystkim o podniesienie wartości przedmiotu sporu (w.p.s.), która decyduje o rozpoznaniu sprawy przez sąd okręgowy jako właściwy rzeczowo w pierwszej instancji. Dziś sprawy o w.p.s. do 100 tys. zł rozpoznają sądy rejonowe, a powyżej tej kwoty – okręgowe. Już cztery lata temu poprzednie kierownictwo MS zamierzało podnieść ówczesną granicę z 75 tys. zł od razu do 150 tys. zł, ale wówczas ustawodawca uznał to rozwiązanie za zbyt daleko idące. Dlatego ostatecznie od 1 lipca 2023 r. obowiązuje obecny limit.
Teraz jednak, zdaniem MS, sytuacja dojrzała do dalszego podniesienia progu w.p.s.
– To dobra wiadomość, zwłaszcza w kontekście ostatniej decyzji prezydenta, który zawetował ustawę wprowadzającą możliwość uzyskania rozwodu przez małżonków nieposiadających małoletnich dzieci w urzędach stanu cywilnego. Odciążyłoby to sądy okręgowe od rozpoznawania spraw rozwodowych bez orzekania o winie. Pamiętajmy też, że do tej pory, gdy kwestionowana była konstytucyjność Krajowej Rady Sądownictwa, wzmocnienia kadrowe następowały przede wszystkim w sądach rejonowych, które są zasilane nowymi asesorami po Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Od dłuższego czasu nie ma awansów do sądów okręgowych i stosowane są co najwyżej delegacje – przypomina sędzia Rafał Wagner, wiceprezes ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie.
Choć Sejm właśnie wybiera nową KRS, to pytanie, jaki będzie stosunek do niej prezydenta. Ustawa o KRS (na podstawie której zostały wybrane dwa poprzednie składy rady) została bowiem zakwestionowana przed Trybunałem Konstytucyjnym przez posłów PiS. Zmiany pozytywnie ocenia również sędzia Olimpia Barańska-Małuszek, prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim.
Czytaj więcej
Ponad 7,5 mln zł odszkodowań za przewlekłość postępowania przyznały w ubiegłym roku polskie sądy. To rekordowa suma. Nadal jednak obywatele mogą li...
– Obecnie sądy okręgowe, w szczególności wydziały cywilne, przeżywają wieloletnie obciążenie, między innymi przez sprawy frankowe, a etaty są niepewne. Do czasu ukonstytuowania nowej KRS i nominacji u Prezydenta nie można liczyć na poprawę. Podwyższenie progów właściwości rzeczowej byłoby dobrym krokiem i adekwatnym do sytuacji gospodarczej – mówi sędzia Barańska-Małuszek, która podkreśla, że nie ma różnicy w rozpoznaniu sprawy o wartości przedmiotu sporu 50 tys., a 150 tys. Różnice polegają na kategoriach rozpoznawanych spraw.
Niemniej jednak udrożnienie sądów okręgowych, które w dużych miastach zmagają się z ciągle jeszcze nieopanowaną do końca falą pozwów frankowych, to jedno, ale – jak zwraca uwagę sędzia Rafał Wagner – na horyzoncie rysuje się widmo fali kolejnych spraw, które na kolejne lata mogą zalać sądy okręgowe.
– Na przełomie 2026 i 2027 r. ma zapaść wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie tzw. starego WIBOR-u. Od jego treści będzie zależeć to, czy sądy okręgowe czeka fala pozwów dotyczących kredytów złotówkowych. Z drugiej strony nie wiadomo, jaki wpływ na funkcjonowanie sądów rejonowych będzie miało wydane niedawno orzeczenie TSUE dotyczące sankcji kredytu darmowego – zwraca uwagę sędzia Wagner. W wyroku w sprawie C–744/24 TSUE uznał, że naliczanie odsetek od wszystkich kosztów kredytu, a nie od kwoty wypłaconego kapitału, narusza prawo europejskie, co może skutkować kolejną falą pozwów, tym razem dotyczącą kredytów konsumenckich.
– Sytuacja nie jest więc taka prosta i zastanawiając się nad strukturą sądów, trzeba zastanowić się, do których sądów napływ spraw będzie w najbliższym czasie największy. I nie będzie to wynikać z polityki, jaką przyjmie MS, lecz z orzecznictwa TSUE – zauważa sędzia Wagner.
Czytaj więcej
W polskich sądach orzeka mniej sędziów niż przed rokiem i prawie 10 proc. mniej niż przed dekadą. Coraz więcej z nich przechodzi w stan spoczynku....
W tej sytuacji ogromne znaczenie będzie miała inna zmiana k.p.c. (projekt przed miesiącem trafił już do konsultacji społecznych) dotycząca właściwości miejscowej sądów, która sprowadza się do tego, że cesja wierzytelności w sprawach z umów bankowych nie będzie miała wpływu na właściwość miejscową sądów. Wprowadzona reformą k.p.c. z 2019 r. zmiana, która miała ograniczyć koncentrację wpływu na sądy, w których siedziby mają banki, udała się połowicznie. Dzięki temu, że zgodnie z art. 372 k.p.c. powództwo w sprawach roszczeń wynikających z czynności bankowej przeciwko bankowi można wytaczać przed sądem właściwym dla powoda (konsumenta), wiele pozwów frankowych trafiło zamiast do SO w Warszawie także do pozostałych sądów okręgowych w Polsce. Jednak tego efektu rozproszenia nie udaje się uzyskać w przypadku skupowania roszczeń w sprawach związanych z realizacją tzw. sankcji kredytu darmowego w ramach umowy kredytu konsumenckiego czy powództw dotyczących polisolokat. Także inne sprawy profesjonalnych podmiotów skupujących wszelkie wierzytelności m.in. z tytułu umów ubezpieczenia z całego kraju są kierowane do sądów właściwości ogólnej pozwanego.
Oprócz tego projekt, nad którym pracuje MS, przewiduje rozszerzenie kompetencji referendarzy sądowych. Będą oni mogli wydawać m.in. postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, a także zyskają możliwość ogłaszania upadłości konsumenckiej.
– Poszerzenie kompetencji referendarzy sądowych w sprawach niespornych, nieprocesowych czy niektórych czynności technicznych w postępowaniu upadłościowym jest racjonalnym i pożądanym kierunkiem. Sądy państw europejskich również opierają się na pracy urzędników lub orzeczników średniego szczebla – mówi sędzia Olimpia Barańska-Małuszek. – Oczywiście przysługiwałaby skarga do sądu od orzeczenia referendarza sądowego. Model taki z powodzeniem funkcjonuje w kategoriach spraw cywilnych i gospodarczych, egzekucyjnych oraz wykonawczych, gdzie referendarze, mając szerokie kompetencje, załatwiają prawidłowo ogromną liczbę spraw. Jest to właściwy kierunek zmian, tym bardziej że na razie wymiana i zasilenie kadry orzeczniczej następuje tylko asesorami sądowymi w sądach rejonowych.
Podobnie uważa dr Mikołaj Iwański z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych, które od dłuższego czasu zabiega o poszerzenie uprawnień tej kategorii orzeczników.
– Przy czym jeśli chodzi o stwierdzenie nabycia spadku wydawane przez referendarzy, to powinno dotyczyć to tylko spraw bezspornych. W przeciwnym wypadku mielibyśmy do czynienia ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości – zastrzega dr Iwański. Ponadto środowisko referendarzy sądowych postuluje zwiększenie liczby etatów referendarskich i zmiany w statusie ustrojowym referendarza.
Z tym że, jak zauważa sędzia Tomasz Zawiślak z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, „stwierdzeniówki”, które teraz trafiają do sądów, to zazwyczaj są te problematyczne.
– Wszystkie sprawy, które są proste i bezsporne, najczęściej trafiają do notariuszy i kończą się wydaniem notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Do nas trafiają tylko te trudne oraz bardzo trudne. A więc takie, w których nie ma chętnych do dziedziczenia, ponieważ spadek jest zadłużony, albo takie, w których trzeba szukać spadkobierców rozsianych często po całym świecie – zwraca uwagę sędzia Zawiślak, dodając, że w jego sądzie większość takich spraw toczy się z wniosku wierzycieli. A to od razu zwiastuje kłopoty, bo można się spodziewać, że w sprawie będą albo odrzucenia zadłużonego spadku przez kolejne pokolenia spadkobierców, albo pojawią się kwestie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia spadkowego pod wpływem błędu itd.
– Bardzo szanuję referendarzy i bardzo wysoko cenię ich kwalifikacje, ale jeśli mamy sprawy, w których jest szukanie spadkobierców, niekończące się przystąpienia, w których liczba uczestników często przekracza sto, to stanowią one bardzo duże wyzwanie dla referenta – dodaje sędzia Zawiślak.
Etap legislacyjny: prace wewnątrzresortowe.
Czytaj więcej
Instytucja delegowania sędziego miała stanowić wyjątek od standardowej procedury powoływania sędziego do sądu wyższego rzędu. Od grudnia 2023 r. z...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas