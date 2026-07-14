Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważająca część Europy znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia, jedynie na Atlantyku oraz na krańcach wschodnich kontynentu zaznaczają się płytkie niże z układami frontów. Polska jest pod wpływem słabego klina wyżu znad Morza Norweskiego. Natomiast w środkowej troposferze nad północnym zachodem kraju zaznacza się obecność układu niżowego. Z północy napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

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Alerty IMGW przed burzami oraz silnym deszczem z burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia dla dziesięciu województw w południowej części kraju.

Alerty I stopnia przed burzami dotyczą województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz południowych krańców woj. podkarpackiego. Pozostają aktualne najpóźniej do godz. 23 we wtorek. „Lokalnie wystąpią burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm. Możliwe porywy wiatru do 70 km/h i opady gradu” - poinformował IMGW.

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami zostały wydane dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz południowych krańców woj. lubuskiego i świętokrzyskiego. Pozostają aktualne do godz. 23 we wtorek. Instytut przewiduje, że „miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, a lokalnie około 55 mm”. Możliwe są także porywy wiatru do 70 km/h i opady gradu.

IMGW wydał także alerty I i II stopnia przed silnym deszczem z burzami. Obowiązują one w województwach: świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim – najpóźniej do godz. 11 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Prognoza pogody na wtorek. W tych regionach przydadzą się parasole

We wtorek na Pomorzu oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu i w centrum również burze, na południu z opadami gradu. Prognozowana suma opadów w pasie od Wielkopolski przez Ziemię Łódzką po Mazowsze i Lubelszczyznę od 10 mm do 15 mm; na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku, południu Wielkopolski, Opolszczyźnie, Górnym Śląsku, Ziemi Świętokrzyskiej, w Małopolsce i na Podkarpaciu od 20 mm do 35 mm; punktowo na południu Małopolski, Górnego Śląska oraz Dolnego Śląska do 50 mm.

Temperatura maksymalna od 23 st. C, 24 st. C na północy do 28 st. C w centrum i na południowym wschodzie oraz do 29 st. C lokalnie na Podkarpaciu; chłodniej tylko nad morzem od 20 st. C do 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km/h.

W nocy z wtorku na środę na północy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu, na południu i lokalnie w centrum początkowo też burze. Prognozowana suma opadów na południu i w centrum kraju od 10 mm do 15 mm, jedynie na południu Dolnego Śląska i Opolszczyzny do 20 mm, na Górnym Śląsku i w Małopolsce do 30 mm, na Ziemi Łódzkiej lokalnie do 35 mm. Miejscami na północy oraz południowym wschodzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Temperatura minimalna od 10 st. C miejscami na Pojezierzach Pomorskich, około 15 st. C w centrum do 18 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do około 65 km/h.

Pogoda w środę. Będzie ciepło, ale możliwy deszcz

W środę na Pomorzu i północnym zachodzie zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północnym wschodzie rozpogodzenia. Za wyjątkiem północy i północnego zachodu miejscami przelotne opady deszczu i burze, również z gradem. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do około 20 mm, tylko na Ziemi Łódzkiej i Opolszczyźnie do 30–35 mm, a na Górnym Śląsku, w Małopolsce, Ziemi Świętokrzyskiej i Podkarpaciu do 45 mm.

Temperatura maksymalna od 24 st. C na zachodzie i południowym zachodzie do 28 st. C, 29 st. C w centrum oraz na wschodzie; chłodniej nad morzem od 21 st. C do 23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie wschodni, na pozostałym obszarze północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do około 80 km/h.

Taka pogoda będzie w stolicy we wtorek i w środę

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa. Przewiduje się stan stały ciśnienia. We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz burze. Prognozowana suma opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna 28 st. C. Wiatr na ogół słaby, okresami umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, po północy stopniowo zanikające. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura minimalna 16 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny. W czasie burz wiatr porywisty.

W środę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Miejscami opady o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna 28 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h.