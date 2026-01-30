Rzeczpospolita
Zyski ze sklepów z odzieżą. Rekordowa dywidenda LPP

Minimum 1,48 mld zł chce wypłacić w tym roku akcjonariuszom spółka LPP – największa krajowa sieć sklepów z odzieżą.

Publikacja: 30.01.2026 15:31

Foto: materiały prasowe

Urszula Zielińska

Marek Piechocki, prezes i założyciel LPP, w udzielonym nam kilka dni temu wywiadzie przewidywał, że wyniki jego firmy za ostatni kwartał i cały rok 2025/26 nie rozczarują mniejszościowych akcjonariuszy, czyli giełdowych inwestorów. Zapowiedział też, że tegoroczna dywidenda – część zysku wypłaconego posiadaczom akcji – będzie wyższa o tyle, o ile wzrósł zysk LPP.

Jest decyzja o zaliczce: 400 zł w kwietniu 

Ile gdańska grupa zarobiła, jeszcze nie wiadomo (na sprawozdanie trzeba zaczekać do marca, być może będą dane wstępne), ale zarząd pod kierunkiem Piechockiego właśnie ogłosił, ile pieniędzy może wypłacić udziałowcom.

Siedziba LPP w Gdańsku
Handel
Szef LPP: Inwestorzy rozliczają nas przede wszystkim z zysków

Nominalnie będzie to dywidenda najwyższa w historii LPP. Zgodnie z przedstawionym planem wypłata ma wynieść w br. w sumie minimum 800 zł na akcję, co daje prawie 1,5 mld zł (1,48 mld zł). Tym samym LPP bije o ponad 20 proc. swój dotychczasowy rekord, wynoszący 660 zł na akcję (1,22 mld zł) – tyle firma wypłaciła akcjonariuszom w ubiegłym roku.

A skoro – jak zapowiedział szef LPP – wzrost dywidendy ma być proporcjonalny do wzrostu zysku netto (oczyszczonego z odpisów należności z Rosji), można już szacować i poziom wyniku netto.

W roku obrotowym 2024-25 grupa zarobiła 1,75 mld zł. W mijającym właśnie roku może to być około 2,1 mld zł (spółka podawała też oczekiwania, zgodnie z którymi zysk netto ma wynieść 9 proc. przychodów planowanych na 23-23,5 mld zł).

Wypłata z LPP odbywa się od pewnego czasu w dwóch ratach. Najpierw firma wypłaca zaliczkę, potem walne zgromadzenie uchwala dywidendę, a następnie w drugiej połowie roku spółka przekazuje brakującą część.

Giełdowi liderzy sektora tekstylnego są w okresie intensywnego rozwoju. LPP ma bezpieczną sytuację f
Giełda
Dwa światy gigantów z WIG-odzież. III kwartał w LPP i CCC ujawnił różnice

Tak ma być także w tym roku. Zgodnie z decyzją zarządu LPP, wypłata zaliczki w wysokości 400 zł na akcję (0,74 mld w sumie) ma nastąpić 30 kwietnia. Uprawnieni do jej otrzymania będą inwestorzy, na rachunkach których akcje będą widnieć 23 kwietnia.

Druga część dywidendy wypłacona ma być w październiku.

Wygasa polityka dywidendowa LPP. Co dalej? 

O ile w sprawie zaliczki to już decyzja, to co do pełnej sumy dywidendy – rozważany scenariusz. „W oparciu o posiadane w dniu dzisiejszym informacje zarząd wstępnie rozważa przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o wypłatę dywidendy w łącznej kwocie co najmniej 800 zł na akcję i ustalenie dnia wypłaty dywidendy na 30.10.2026 r.” – zastrzega menedżment LPP.

Warto zwrócić uwagę, że odzieżowy gigant wypłaca dywidendę w oparciu o przyjętą politykę dywidendową na lata 2024-2026, dla wypłat z zysku z lat 2023/24, 2024/25 i 2025/26.

Policja i prokuratura nadal zbierają dowody, że Hindenburg Research dopuścił się przestępstwa publik
Handel
LPP kontra Hindenburg. Prokuratura: Tok postępowania torpedowany. Spółka: nieprawda.

Tym samym polityka dywidendowa w br. wygasa. A co dalej? Na razie wygląda na to, że LPP chce wypłacać dywidendę także w kolejnych latach. W prezentacji z grudnia, poświęconej aktualizacji finansowych planów, zarząd zamieścił slajd sygnalizujący wzrost dywidendy także w kolejnych dwóch latach.

Stopa dywidendy wypłacanej przez LPP nie należy do najwyższych na warszawskiej giełdzie. W ub.r. było to 3,9 proc. Zapowiedziana właśnie tegoroczna wypłata przy obecnym kursie (19,775 tys. zł za walor, gdy powstaje ten tekst) daje 4,04 proc.

Na wieść o poziomie tegorocznej wypłaty notowania akcji LPP zyskują, ale nieznacznie. Mimo że – jak wynika z rozmów z analitykami – spodziewano się raczej nieco niższej wypłaty. 

Dywidenda to jeden z powodów, dla których inwestorzy lokują pieniądze w akcje firm. O tym, które spółki rokują pod tym względem najlepiej piszemy regularnie. 

