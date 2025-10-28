LPP kontra Hindenburg. Prokuratura: Tok postępowania torpedowany. Spółka: nieprawda.

Policja nie może dotrzeć do kilku osób

O co chodzi prokuraturze? Z odpowiedzi prokuratora Skiby wynika, że policja, której pracę – po zmianie nadzoruje od 13 marca prokurator Anna Szymańska-Borko – ma problem z przesłuchaniem niektórych osób.

– Współpraca organów ścigania z zawiadamiającym LPP układała się poprawnie do końca 2024 r. Od początku 2025 r. komunikacja uległa znacznemu pogorszeniu – pisze w mailu w odpowiedzi na nasze pytania prok. Piotr Skiba.

Podaje, że policja wytypowała osoby do przesłuchania: odpowiedzialne za informatykę, logistykę i zakupy, które mogą posiadać wiedzę z zakresu sprzedaży udziałów spółki rosyjskiej, a pełnomocnik spółki LPP nie jest w stanie ustalić terminów przesłuchania tych osób lub przekazać np. danych pozwalających na ich wezwanie bez pośrednictwa LPP.

– Zawiadamiający nie przekazuje również szczegółowej dokumentacji dot. zbycia udziałów w Rosji, do której przekazania sam z własnej inicjatywy zobowiązał się w protokole przesłuchania świadka (i pomimo co najmniej dwukrotnych monitów-pism kierowanych do LPP ze strony KSP oraz bezpośrednich kontaktów telefonicznych i e-mailowych funkcjonariusza policji, dokumentacja nie wpływa do organów ścigania) – dodał Piotr Skiba.

Pełnomocnik LPP mówi „Rz”, że w przeciwieństwie do prokuratury nie chce publicznie komentować sposobu prowadzenia śledztwa. Ale...

– Niezależnie od tego za niedopuszczalne uważamy ujawnienie przez organy ścigania planowanego przebiegu postępowania w sprawie. Nie akceptujemy również sytuacji, w której prokuratura komunikuje się z LPP i jej pełnomocnikami za pośrednictwem mediów. Zwróciłem się do prokuratora okręgowego z żądaniem wyjaśnień zachowania prokuratory, które uważam za niedopuszczalne mówi "Rzeczpospolitej" prof. dr hab. Michał Romanowski.