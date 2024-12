Czy to jest problem bezpieczeństwa całego rynku? Jak przeciwdziałać tego typu atakom na spółki?

Bronić się przed paniką jest trudno. Mechanizm Hindenburga zakłada, że ktoś wchodzi do zatłoczonego kina i krzyczy uwaga bomba lub zaczyna strzelaninę. To naturalne, że ludzie (inwestorzy) wpadają w panikę. Potrzebna jest edukacja. Rozporządzenie MAR zakazuje tego typu praktyk. Wystarczy tylko mądrze interpretować jego postanowienia o pojęciu cenotwórczości, wykorzystywaniu informacji poufnych, manipulacji z uwzględnieniem zasady rzetelności informacji i zakazu osiągania osobistych korzyści wynikających z art. 20 i 21 Rozporządzenia MAR.

Pamiętajmy, że jest to problem bezpieczeństwa całego rynku finansowego. Ta sytuacja pokazuje, jak ono jest kruche. Tego typu ataki w obecnej sytuacji geopolitycznej mogą się pojawić w odniesieniu do spółek z Polski albo innych krajów UE. Nie jest to zatem jednostkowy problem LPP, ale problem bezpieczeństwa Polski. Łatwo wyobrazić sobie próbę destabilizacji rynków finansowych, a w konsekwencji bezpieczeństwa naszego państwa za pomocą takich ataków na największe polskie spółki giełdowe, w tym spółki strategiczne Skarbu Państwa, banki oraz inne instytucje finansowe. To jest zagadnienie z zakresu cyberbezpieczeństwa. Emitenci muszą tu uzyskać ochronę ze strony instytucji państwa. Duże pole do popisu ma tu KNF i Giełda, instytucje chroniące wewnętrzne bezpieczeństwo Polski, a także Komisja Europejska. Dzisiaj spotkało LPP, a jutro może spotkać inne spółki na rynkach UE. Rosja Putina nie przebiera w środkach. Polska jest krajem przyfrontowym. Nie banalizowałbym problemu. Lepiej przeciwdziałać niż leczyć. Dodatkowo, można się zastanowić nad ułatwieniem stosowania tzw. short squeeze, czyli działania zmuszającego inwestujących na krótko do zamykania pozycji poprzez doprowadzenie do wzrostu kursu. Może do tego dochodzić nie tylko wskutek aktywności inwestorów (tak jest w USA), ale np. w wyniku skupu akcji własnych przez spółkę.

Takie firmy jak Hindenburg działają z funduszami hedgingowymi, z którymi zawierają umowę o przygotowanie raportu. Informacja o podpisaniu takiej umowy powinna być przekazywana nadzorcy. W przepisach należy wskazać, że jeżeli raport jest publikowany, to musi zawierać komentarz emitenta. Powinien być też zakaz zajmowania krótkiej pozycji przed publikacją raportu. Trzeba zapewnić wszystkim równy dostęp do informacji. Warto byłoby też wprowadzić na potrzeby rynków finansowych odpowiednik artykuł 246a Kodeksu karnego (fałszywy alarm). Disclaimer, nie może usprawiedliwiać działania, które prowadzi do tego, że coś się dzieje kosztem inwestorów. Warto pomyśleć też nad rozszerzeniem obowiązków informacyjnych dla funduszy hedgingowych, które grają na spadek ceny.