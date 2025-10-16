Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

NINGI Research oskarża CCC o „oszukańczy schemat”. Akcje spadają o ponad 9 proc.

Kurs akcji CCC z Polkowic spada w czwartek na warszawskiej giełdzie o ponad 9 proc. po raporcie na temat spółki przygotowanym przez grający na krótko podmiot.

Publikacja: 16.10.2025 11:53

NINGI Research oskarża CCC o „oszukańczy schemat”

NINGI Research oskarża CCC o „oszukańczy schemat”

Foto: materiały prasowe

Urszula Zielińska

Kurs akcji CCC z Polkowic spada w czwartek na warszawskiej giełdzie o ponad 9 proc. po tym, jak w mediach społecznościowych, na stronie internetowej NINGI Research oraz skrzynkach dziennikarzy, w tym naszych, pojawił się raport na temat sytuacji finansowej tej największej polskiej firmy handlującej obuwiem. 

Ningi o CCC: „Agresywna księgowość”, „Oszukańczy schemat”

W raporcie NINGI Research chodzi w przeważającej części o malborską spółkę MKRI, prowadzącą sklepy Kaes i Worldbox na podstawie umowy franczyzowej z CCC, którą CCC teraz zamierza przejąć. Polkowicka spółka czeka na zgodę urzędu antymonopolowego. 

Czytaj więcej

Założyciel CCC: Już się nie potknę, jestem za blisko biznesu
Handel
Założyciel CCC: Już się nie potknę, jestem za blisko biznesu

Zdaniem autorów raportu, wyniki wykazywane przez CCC to w dużej mierze efekt nie przynoszących gotówki transakcji sprzedaży towarów do MKRI i gdyby nie ona od kilku kwartałów rezultaty giełdowej byłyby dużo słabsze. 

Przedstawione szacunki mówią, że transakcje z MKRI zawyżyły wynik EBITDA grupy o 267,4 mln zł licząc od listopada 2024 r. „Nasza analiza pokazuje, że około 20,4 proc. EBITDA CCC w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy pochodziło z towarów „sprzedanych” niewypłacalnemu MKRI. Pozbawione tego sztucznego wzrostu, CCC nie spełniłoby oczekiwań inwestorów w zakresie EBITDA w każdym z ostatnich trzech kwartałów” - czytamy.

Reklama
Reklama

„Plan CCC, aby przejąć swojego franczyzobiorcę, MKRI, wydaje się być raczej sztuczką księgową niż posunięciem strategicznym. Zamiast spisywać złe długi, CCC zamierza kupić swojego niewypłacalnego franczyzobiorcę. Poprzez konsolidację, nieściągalna należność w wysokości 330 mln zł zostanie wyeliminowana z dokumentacji finansowej CCC” - napisano.

Czytaj więcej

Grupa CCC podtrzymuje plan szybkiego rozwoju
Handel
Grupa CCC podtrzymuje plan szybkiego rozwoju

„Naszym zdaniem, słynna rewolucja Grupy CCC to iluzja” - czytamy w raporcie przesłanym przez „Zespół NINGI”.  „To nie jest historia strategicznego geniuszu, ale historia zaaranżowana poprzez agresywną księgowość i oszukańczy schemat (...). Nasze dochodzenie ujawniło dowody na to, że niewypłacalny klient hurtowy prowadzący sklepy Kaes/Worldbox, pochłaniający 330 milionów złotych nadwyżek zapasów, jest potajemnie kontrolowany przez osoby z wewnątrz CCC. Aby ukryć ten układ, CCC stara się teraz przejąć ten niewypłacalny podmiot pod pretekstem strategicznej ekspansji sklepów. Dowody są po prostu przytłaczające” - napisano w raporcie NINGI. 

Osobami, które kontroluje MKRI mają być pośrednio m.in. prawnik Wiesław Oleś, zasiadający w radzie nadzorczej CCC. 

Jest oświadczenie CCC

Przed godziną 12-tą otrzymaliśmy oświadczenie CCC. „Po szybkiej, wstępnej lekturze, dementujemy tezy zawarte w raporcie Ningi Research. W szczególności całkowicie nieprawdziwe są dane dotyczące wpływu hurtu do MKRI (Worldbox) na wyniki Grupy – kluczowa teza raportu jest czystą manipulacją, istotnie odbiegającą od faktów” - przekazał nam Wojciech Latocha odpowiedzialny za relacje inwestorskie w spółce.

„Jest to typowa sytuacja mocno skoordynowanych działań wspierających krótkie pozycje agresywnych inwestorów spekulacyjnych, mających otwarte krótkie pozycje na akcjach CCC, które być może są w tym momencie zamykane. Jest to podobna sytuacja do tej, która spotkała niedawno spółkę LPP” - dodano w oświadczeniu.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Marcin Bójko, wiceprezes LPP ds. finansów
Handel
Marcin Bójko z LPP: Myślę, że odbudowaliśmy zaufanie inwestorów

„Raport zawiera nieprawdziwe informacje, w szczególności w odniesieniu do MKRI. Bez wsparcia i umowy franczyzowej MKRI z CCC, spółka MKRI by zapewne upadła, jak to szczegółowo opisaliśmy we wniosku do UOKIK. Grupa zamierza przejąć pakiet kontrolny (czekamy tylko na zgodę UOKiK), a międzyczasie współpracuje z tą spółką w oparciu o nasz brand (Worlbox) i szczegółową umowę franczyzową zabezpieczającą odpowiednio interesy CCC i bezpieczeństwo współpracy” - napisała spółka.

„Mając na uwadze powyższe, analizujemy podjęcie kroków prawnych w stosunku do autorów raportu w związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji, które manipulują kursem akcji. Przeanalizujemy raport i odniesiemy się do niego szczegółowo w ciągu najbliższych 24 godzin” - dodano w oświadczeniu.

Co to za firma NINGI Research? Pisali o Walmarcie

NINGI Research prezentuje się jako firma analityczna, działająca od 2022 r., inwestująca na krótko i publikująca raporty śledcze o spółkach giełdowych. 

Z jej strony internetowej wynika, że do tej pory zajmowała się głównie firmami amerykańskimi, w tym np. Walmartem, ale w gronie podmiotów, które opisała są też spółki europejskie: z Niemiec i Szwecji.

Jej założycielem i prezesem ma być wg internetowych źródeł Peter Ridlington, założyciel firm technologicznych i autor podcastu Advice Amplified. 

Reklama
Reklama

Mocny spadek notowań CCC

Kurs akcji CCC, które jeszcze wiosną kosztowały ponad 240 zł za sztukę, spada od dłuższego czasu. Zniżka nabrała tempa w ostatnich tygodniach po publikacji sprawozdania za pierwsze półrocze roku 2025-2026 Analitycy oceniają, że grupie kierowanej przez Dariusza Miłka trudno będzie zrealizować prognozy, a jednocześnie szereg firm zajęło krótkie pozycje na akcjach polkowickiej spółki.

Dziś po ogłoszeniach NINGI za walor CCC płacono już mniej niż 140 zł.

– Sprawa ta jest przedmiotem zainteresowania i analizy ze strony UKNF – przekazał w odpowiedzi na pytania „Parkietu” Jacek Barszczewski, rzecznik KNF.

Przypomnijmy, że w 2024 r. ofiarą sygnalistów z Hindenburg Research stało się LPP. Akcje odzieżowej grupy, której firma ta zarzuciła mistyfikację przy wychodzeniu z rosyjskiego rynku, na jednej sesji potaniały o około jedną trzecią.  Zawartość raportu zainteresowała Komisję Nadzoru Finansowego, która ostatecznie ukarała LPP za sposób komunikacji z rynkiem. 

Zwróciliśmy się do CCC z pytaniami o działanie NINGI Research i tezy zawarte w raporcie. 

Reklama
Reklama

Według zapewnień uzyskanych od prezesa Dariusza Miłka autorzy raportu Ningi Research nie kontaktowali się ze spółką. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Firmy CCC Dariusz Miłek GPW

Kurs akcji CCC z Polkowic spada w czwartek na warszawskiej giełdzie o ponad 9 proc. po tym, jak w mediach społecznościowych, na stronie internetowej NINGI Research oraz skrzynkach dziennikarzy, w tym naszych, pojawił się raport na temat sytuacji finansowej tej największej polskiej firmy handlującej obuwiem. 

Ningi o CCC: „Agresywna księgowość”, „Oszukańczy schemat”

Pozostało jeszcze 94% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Trump jest niezadowolony z tego, że Chiny od kilku miesięcy nie kupują amerykańskiej soi
Handel
USA nie kupią chińskiego oleju? Nowe groźby Donalda Trumpa
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Advertisement
Prezydent USA Donald Trump
Handel
Niepewny los ceł Donalda Trumpa. Eksperci dają mu 80 proc. szans na porażkę w sądzie
Generacja Z przyprawia sklepy o ból głowy
Handel
Generacja Z przyprawia sklepy o ból głowy
Chiny skokowo zwiększyły dostawy części do dronów
Handel
Chiny skokowo zwiększyły dostawy części do dronów
We wtorek, 14 października, weszły w życie wprowadzone przez Stany Zjednoczone i Chiny wzajemne opła
Handel
Ostra wymiana ciosów między USA a Chinami. Wchodzą w życie nowe cła i opłaty portowe
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie