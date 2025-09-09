Czy okres back to school jest ważny dla rocznych wyników?

Dostajemy wiele zapytań, jak idzie nam w tym czasie i prawda jest taka, że super, ale to nie będzie miało większego znaczenia. Najważniejszy w naszym biznesie jest wrzesień, październik i listopad, czyli to, ile sprzedamy kozaków po 300–400 zł, a nie ile tenisówek po 100 zł za parę. Nawet jeśli sprzedaż butów sportowych – jak w ostatnich dwóch tygodniach – jest rekordowa w naszej sieci, to i tak musimy poczekać z oceną drugiego półrocza.

Podtrzymał pan ostatnio plany finansowe na rok 2025/2026...

Bo nie ma powodów, aby je odwoływać! Drugie półrocze to zwykle ponad 60 proc. naszego wyniku w normalnych warunkach pogodowych i jeśli przyjąć takie założenie, to nasze cele na ten rok, czyli 12 mld zł przychodu i 2,4 mld zł EBITDA, są jeszcze do osiągnięcia. Zwłaszcza, że w drugim półroczu uruchomimy zdecydowaną większość nowej powierzchni handlowej. W pierwszym półroczu dostaliśmy wiatr w twarz, ale jechaliśmy z tą samą prędkością co w ubiegłym roku. To dobra wiadomość. Rynek może tego nie czuje, ale ja to wiem. Jestem w fazie budowy biznesu. Chcę mieć ciężko, bo jestem do tego wyścigu lepiej przygotowany niż ktokolwiek. W łatwym otoczeniu biznesowym każdy może osiągnąć sukces, a w trudniejszym już niekoniecznie. Przy trudniejszym rynku łatwiej renegocjować kontrakty, rozmawiać z markami, galeriami handlowymi. 80 proc. naszego biznesu to obuwie, które jest bardzo wrażliwe na pogodę. Odzież jest mniej wrażliwa na anomalie pogodowe. Dlatego nasz wynik za pierwsze półrocze można uznać za dobry. Z kolei drugie półrocze ub.r. było bardzo słabe pogodowo, dlatego spodziewamy się teraz, że „lajki” (sprzedaż sklepów porównywalnych, ang. like for like – red.) powinny być wyższe niż w pierwszej części roku. Widzę, jak idzie nam pozyskiwanie nowych marek do grupy, dlatego uważam, że można być optymistą co do wyników w kolejnych kwartałach i latach. Ja patrzę długofalowo na to, jak rozpoznawalne są nasze brandy, jak postępuje rozwój sieci w bardzo dobrych, pożądanych lokalizacjach. Także na wyniki patrzę w długim terminie. Analitycy wyceniają obecnie spółkę średnio na 230 zł za akcję, przy konsensusie EBITDA na ten rok ok. 2 mld zł. A my te 2 mld zł EBITDA przekroczymy, ale jak mocno – jeszcze nie wiemy. To będzie zależało w dużej mierze od reszty sezonu jesienno-zimowego w CCC i grudnia w sklepach HalfPrice, gdy obrót jest zwykle dwa razy wyższy niż w innych miesiącach. Chcę mieć też na pokładzie inwestorów, którzy podchodzą do tego podobnie i wierzą w mój długoterminowy plan.

W rejestrze krótkiej sprzedaży KNF figurują trzy pozycje i ich posiadacze najwyraźniej liczą, że się pan za chwilę potknie i notowania pójdą w dół.