Od Legnicy do Olsztyna, czyli kim jest założyciel Szopeksu

Szopex ma siedzibę w Olsztynie. Specjalizuje się w prowadzeniu sklepów ze sportowym asortymentem obuwniczym i odzieżowym dla uprawiających sport na poważnie, gotowych zapłacić za sprzęt więcej. Założyciel i prezes Szopeksu, z pochodzenia legniczanin, to Jeremiusz Dutkiewicz. Na przełomie lat 80. i 90. pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej jako inspektor ds. ochrony środowiska. – I wtedy, przez przypadek, wyszedł temat sprzedaży butów. Otóż firmie Hummel zawalił się rynek zbytu w Jugosławii, w której wybuchła wojna. I Piotrek Woźniacki, ojciec tenisistki Karoliny Woźniackiej, o której nikt jeszcze wtedy nie słyszał, zaproponował, że moglibyśmy tego Hummela w Polsce posprzedawać – mówił w jednym z wywiadów.

Z czasem założona przez niego firma Szopex albo jej dostawcy zaczęli brać udział w organizacji wydarzeń takich Adidas Streetball, Reebok Black Top czy Nike Street Heroes lub campy ze znanymi sportowcami jak Marcin Gortat.

Specjalistyczne sklepy dla biegaczy i koszykarzy

Dziś do Szopeksu należą Sklep Biegacza, Warsaw Sneaker Store oraz SK Store. To zarówno sklepy internetowe, jak i niewielkie sieci sklepów tradycyjnych (w sumie 10 lokalizacji). Formalnie należy do fundacji Ilona, Jeremiusz, Michał, Miłosz Dutkiewicz Fundacja Rodzinna.

– Dzięki temu, że sprzedajemy towary na najwyższym poziomie zarówno w bieganiu, jak i w koszykówce i unikalnym lifestyle’u, jesteśmy bardzo lubiani przez znanych sportowców, celebrytów i osoby stawiające przed sobą najwyższe cele oraz takie, które szukają własnego stylu i pewnej odmienności – tłumaczył założyciel firmy.

