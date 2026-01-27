Aktualizacja: 27.01.2026 05:04 Publikacja: 27.01.2026 04:09
Siedziba LPP w Gdańsku
Foto: materiały prasowe
Ani ostatnio, ani nigdy. Trzymamy się z daleka od polityki i z dala chcemy pozostać.
Jestem skromnym przedsiębiorcą, a LPP małą firmą rodzinną. Nie wiedziałbym, co powiedzieć, ani też nie czuję, aby to była moja rola. Świat w takim stopniu zmienił orientację, że jednym słowem nie da się tego określić.
Na tym polega przewaga firm rodzinnych, że potrafimy dostosować się szybko do nowego otoczenia, środowiska. Myślę, że całkiem nieźle się w nim odnajdujemy. Skupiamy się na dostarczaniu jak najlepszych wyników finansowych.
Produktywność i odpowiednia ewaluacja zespołów.
Każda skutecznie wdrożona regulacja, która gwarantuje konkurencyjność, jest dobra. Tak powinno być, ale ja nie stanowię prawa.
Powiedziałbym, że kurz opadł, ale zabrali nam część rynku. Zachwyt Polaków i Europejczyków ich ofertą również lekko opadł, choć zdaję sobie sprawę, że pozostanie grupa osób, która zawsze będzie tam kupować. Na szczęście mamy swoich klientów. Sinsay konkuruje o nich tak samo jak Reserved z Zarą.
Oni dostarczają towar do klienta bezpośrednio z Azji. Nie mają w Europie punktu kontaktu z konsumentem. My zaś bardzo mocno stawiamy na realny omnichannel (mamy sklepy tradycyjne, e-sklepy, aplikacje), dzięki czemu klient ma niemierzalne poczucie bezpieczeństwa. Może obejrzeć, odebrać i oddać towar w sklepie, a sklepów Sinsay jest bardzo dużo. Ponadto, z naszych obserwacji wynika, że co czwarty klient, który przychodzi do sklepu, wchodzi z nim w inną interakcję i dokonuje zakupu. Obecnie ponad 40 proc. przesyłek Sinsaya odbieranych jest w sklepach, dzięki czemu oszczędzamy na logistyce i więcej sprzedajemy.
Moim zdaniem jest to nierealny scenariusz. Jego realizacja wymagałaby zmiany filozofii prowadzenia firmy. Oni nie są na to przygotowani i nigdzie na świecie tego nie robili.
Takiego ciągłego okresu dwóch-trzech tygodni zimy nie było od około 10 lat. Wyprzedał się cały asortyment zimowy, więc wyniki idą w dobrą stronę.
Zawsze staramy się sprzedać w pierwszych cenach. Zima pomogła.
Odpowiem pół żartem pół serio: takie badania prowadzę non stop. Codziennie rano sprawdzam wyniki sprzedażowe, a te różnią się w zależności od marki. Klienci oceniają naszą ofertę decyzjami zakupowymi i to są dla nas jasne wytyczne, czego oczekują.
Kończymy rok z około 3800 sklepów, z czego ponad połowa to Sinsaye.
Podtrzymujemy nasze założenia na 2025 r. Akcjonariusze rozliczają nas przede wszystkim z trzech najważniejszych parametrów: zysku netto, operacyjnego i wyniku EBITDA. Wszystkie trzy są bardzo ważne i muszą być pozytywne oraz wykazywać bardzo duże wzrosty. Wszystkie inne cele, które stawia sobie organizacja to cele wspierające realizację tych wielkości. Większa sprzedaż, efektywność, otwarcie nowych sklepów, lepsze wyniki LFL (sprzedaż w sklepach porównywalnych, like for like – red.) – jest ich wiele i nie muszą wychodzić, ale zysk musi rosnąć i widać po wynikach za dziewięć miesięcy, że inwestorzy są zadowoleni.
Rekomendację przedstawimy pod koniec stycznia. Wzrost dywidendy będzie proporcjonalny do wzrostu zysku netto.
Tak, w takim ujęciu.
Robiłem wszystko, by odzyskać te pieniądze, ale czuję, że jednak może się to nie udać. Postanowiliśmy z audytorem dokonać odpisu. Wolę, żebyśmy przyjęli czarny wariant, niż gdybyśmy mieli rozczarować inwestorów.
To niemożliwe. Po pierwsze, nie mamy zamiaru wracać do Rosji, a po drugie, ciężko sobie wyobrazić, aby Federacja Rosyjska wyraziła zgodę na prowadzenie spółki przez polskie przedsiębiorstwo.
Pod tym względem zaskoczenia raczej nie będzie. Patrzę na średnie oczekiwań biur maklerskich przygotowane przez PAP i Bloomberga i moim zdaniem zmieścimy się w nich, jeśli chodzi o sprzedaż, natomiast w ciągu roku systematycznie przebijaliśmy konsensus, jeśli chodzi o poziom zysków.
Zawsze trzeba zaczynać od ludzi. Znaczenie ma ich koncentracja na biznesie i poprawie efektywności. Także nasze inwestycje w logistykę, które wyniosły 1 mld zł plus zaczynają przynosić oszczędności.
Ścieżki mamy wyznaczone. Fundamentalnie opierają się one na Sinsayu, ale także inne marki mają w tym swój udział. Druga połowa naszych przychodów to nadal Reserved, Cropp, House i Mohito, które nawet osobno potrafią mieć takie zyski, jak duże spółki giełdowe z branży. Jako grupa ogółem koncentrujemy się na wdrożeniach AI i rozwoju w Azji Centralnej. W związku z rozwojem w Azji zbudujemy centrum dystrybucyjne takie, jak nowe powstające w Rumunii. Centrum w Rumunii będzie obsługiwać południe Europy. To w Azji Centralnej – tamtejszy region, dzięki czemu będzie można realizować dostawy pociągami do takich krajów jak Kazachstan.
Na początku 2027 r.
Zakładam, że pierwsze produkty na marketplace pojawią się za 6-12 miesięcy. Zdecydowaliśmy się na jego uruchomienie, ponieważ Sinsay ma bardzo dużo klientów, nasze strony odwiedza tygodniowo 20 mln osób, a oferta marki jest w sklepach ograniczona. Dla przykładu, do tej pory budowaliśmy ofertę w sekcji „Home” na tym, co dostępne było w sklepach. Ale przecież w internecie oferta może być szersza. Zamiast sześciu wersji kubków możemy mieć 20. Chętnie byśmy dokooptowali ich lokalnych producentów czy dystrybutorów.
Będziemy dbali, aby nasz marketplace był spójny z marką Sinsay. Mówiąc wprost, nie będziemy handlowali np. oponami, więc Oponeo może się nie martwić (uśmiech).
To sklep rodzinny z artykułami pierwszej potrzeby: poddanymi selekcji pod kątem estetyki i na czasie nie tylko wtedy, gdy mówimy o modzie, ale także wtedy, gdy chodzi o zmiotki kuchenne.
Myślę, że wtedy będzie to biznes zauważalny. Mój syn, szef Sinsaya w październiku 2024 r. wyjechał z zespołem do Chin budować kategorię „Home” tej marki. Po półtora roku ma ona około 10 proc. udziału w przychodach grupy. Uważam, że to dobry wynik.
Nie chciałbym składać tu konkretnych deklaracji. Widzimy, że takie platformy potrafią być rentowne. Czeka nas na razie praca u podstaw, optymalizacja, aby był to biznes nie mniej rentowny niż e-commerce, które już mamy. Uważamy, że możemy zaoferować partnerom usługi logistyczne na atrakcyjnych zasadach.
Nie ma podaży nowych lokalizacji, dlatego wzrost powierzchni sklepów Reserved czy Cropp nie jest duży. Musimy pracować nad wzrostem sprzedaży. To sytuacja, z którą mierzą się także inne firmy, takie jak Inditex.
Sprzedaż idzie dobrze, ale muszę przyznać, że logistyka jest wyzwaniem, dlatego zdecydowaliśmy o budowie centrum dystrybucyjnego dla tego regionu.
Nie jesteśmy wyjątkiem. Jeśli cała branża mówi, że Polska idzie dobrze, a reszta gorzej, to my to potwierdzamy. Ale spowolnienie w innych krajach nie będzie trwało wiecznie. Wyciągną się z problemów. Dlatego my przyjmujemy długofalowe podejście.
Z Europy Środkowowschodniej nie. Natomiast jest jeden rynek, na którym rozpoczęliśmy powolny proces restrukturyzacji – to Finlandia. Podobny proces przeszliśmy w Niemczech. Jest to związane z tym, że właściciele galerii handlowych mają wysokie oczekiwanie, dla nas za wysokie. W Niemczech proces zakończył się pozytywnie.
Dokładnie 27, więc nie jest to duży biznes.
Nawet jeśli ten moment nadejdzie, to nie będzie to oznaczało końca rozwoju LPP. Nadal będziemy zwiększać sprzedaż przez internet, na innych rynkach. Dzieje się tak teraz w wypadku Reserved.
To szeroko zakrojony program. W połowie roku pracownicy będą mogli obejmować pakiety akcji. Program jest mocno powiązany z planami sprzedaży lub zysków. Każdy dział ma wyznaczone swoje cele i jest to powiązane z systemem premiowym. Firma oferuje pracownikom zamianę premii gotówkowej na akcje na korzystnych warunkach. Jest to benefit dla pracowników, którzy widzą swój realny wkład w rozwój spółki i chcą budować jej wartość w przyszłości.
Jako prezes dbam o podnoszenia wartości spółki dla akcjonariuszy. Ale też jako akcjonariusz powtarzam, że dla mnie kurs akcji nie jest kluczowy, bo LPP to firma na pokolenia, która – jestem przekonany – będzie podnosiła wartość w przyszłości. Skoro to już powiedziałem, to nie ukrywam, że moim zdaniem jesteśmy mocno niedowartościowani. Ale to rynek ocenia, ile warte są akcje.
Marek Piechocki
CV Marek Piechocki (ur. 1961 r.) – polski przedsiębiorca i menedżer. Jest współzałożycielem, a od 1995 r. prezesem grupy sieci sklepów z odzieżą LPP z siedzibą w Gdańsku. Do LPP należą marki Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Rodzinna fundacja Semper Simul, którą założył Marek Piechocki, jest głównym akcjonariuszem LPP oraz mniejszościowym Puro Hotels i BBK (Home&You). Od 1991 r. z J. Lubiańcem prowadził PH Mistral, które przekształcono w LPP. Ukończył budownictwo lądowe na Politechnice Gdańskiej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zmalała liczba transakcji, spadają ceny, klienci szukają młodszych pojazdów. W 2026 r. po raz kolejny skurczy si...
Komisja Europejska narzuciła karne cła na chiński stopiony tlenek glinu. To efekt skargi francuskiej firmy Imery...
Przed nami pierwsza w tym roku niedziela handlowa. 25 stycznia sklepy w całym kraju będą otwarte zgodnie z obowi...
W 2025 r. nowych klientów najszybciej zyskiwały osiedlowe sklepy takich sieci jak Żabka czy ABC. Jedynym sektore...
To jeden z symboli szwedzkiej sieci, doczekały się wielu odwołań czy nawet wersji luksusowych. Niemal niezniszcz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas