Eksplozja na lotnisku Chopina w Warszawie. Wybuchł bagaż

Jak informuje RMF FM, w nocy ze środy na czwartek doszło do niebezpiecznego zdarzenia na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Eksplodował jeden z bagaży podróżnych. Co doprowadziło do wybuchu?

Warszawa: Na lotnisku Chopina eksplodował bagaż. Akcja ratowników

Bagaż jednego z pasażerów wybuchł na terenie sortowni, w której znajdował się pojemnik z – początkowo – nieznaną substancją. Na miejsce zdarzenia przybyli ratownicy, by przeprowadzić akcję.

Jak stwierdzono, do wybuchu doszło, kiedy nastąpiło rozszczelnienie hermetycznie zamkniętego pojemnika, w którym znajdowały się próbki badawcze zawierające materiał biologiczny przewożony przez jednego z pasażerów. Eksplozję spowodować miał suchy lód, co w rozmowie z RMF FM potwierdził Bartosz Maciąg z warszawskiej straży pożarnej.

Bagaż, który wybuchł, miał należeć do jednego z pasażerów podróżujących do Wiednia. Próbki badawcze nie zostały uszkodzone, ucierpiał jedynie pojemnik, w którym były one przewożone.