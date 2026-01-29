Unijne służby prasowe informowały, że podczas obiadu roboczego ministrowie spraw zagranicznych nieformalnie wymienią poglądy z wysokim komisarzem ONZ ds. praw człowieka Volkerem Türkiem, omówią też temat regionu Wielkich Jezior, skupiając się przy tym na problemie eskalacji przemocy we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga.

Radosław Sikorski był przez dziennikarzy pytany o dyskusje na temat 20. unijnego pakietu sankcji na Rosję. Jakie będzie stanowisko Polski? – Będę podnosił kwestię potrzeby obłożenia sankcjami rafinerii, które przerabiają rosyjską ropę. To by było moim zdaniem dopełnienie sankcji, które mamy na flotę złomu – odparł, odnosząc się do tzw. floty cieni, czyli tankowców nieoficjalnie wykorzystywanych przez Rosję do transportowania ropy i unikania sankcji Zachodu.

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski rozmawia z dziennikarzami w Brukseli Foto: PAP/Wiktor Dąbkowski

Pomysł utworzenia federalnej armii europejskiej

Wicepremier został również zapytany o pomysł stworzenia wspólnej armii europejskiej. Unijny komisarz ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius wyraził pogląd, że UE powinna stworzyć stutysięczną armię federalną, z kolei szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas powiedziała, że nie wyobraża sobie takiego scenariusza.

– Moje zdanie jest takie, że obiecaliśmy sobie to już 30 lat temu – skomentował Radosław Sikorski. Dodał, że po wojnie w Jugosławii, gdzie, jak ocenił, „Europa okazała się niezdolna do działania i dopiero interwencja amerykańska uratowała sytuację”, powstały dokumenty europejskie, w których jest mowa o siłach interwencyjnych w sile ok. 40 tys. żołnierzy. – Zamiast tego stworzyliśmy tzw. grupy bojowe, z których żadna nigdy nie została użyta, bo moim zdaniem są skonstruowane w sposób, który nie prowadzi do możliwości ich użycia – kontynuował wicepremier.

Sikorski zaznaczył, że gdy był europosłem (zasiadał w Parlamencie Europejskim w latach 2019-2023) przekonywał, że Unia Europejska powinna zyskać „realne zdolności obronne”.