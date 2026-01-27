Aktualizacja: 27.01.2026 11:13 Publikacja: 27.01.2026 07:43
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte, występując w poniedziałek na forum Parlamentu Europejskiego, mówił, że jest „niemożliwe”, by Unia Europejska lub Europa jako całość mogłyby zagwarantować swoje bezpieczeństwo bez USA. – Jeśli ktoś uważa, że Unia Europejska lub Europa jako całość może się obronić bez USA, to niech dalej śni – stwierdził.
Rutte zwrócił uwagę, że aby Unia Europejska całkowicie uzależniła się w kwestii bezpieczeństwa od USA, wydatki na obronność musiałyby wzrosnąć powyżej poziomu 5 proc. PKB, postulowanego obecnie w Sojuszu, nawet do 10 proc. PKB. Ponadto – jak zauważył Rutte – Europa musiałaby wydać kolejne miliardy euro na budowę swoich sił nuklearnych. – Bez USA stracilibyście ostatecznego gwaranta naszej wolności, czyli amerykański parasol nuklearny. No więc powodzenia – mówił, zwracając się do europosłów Rutte.
Postulaty osiągnięcia autonomii w zakresie bezpieczeństwa przez Europę pojawiają się w związku z działaniami Donalda Trumpa na arenie międzynarodowej. W ciągu minionych tygodni USA wywierały bardzo silną presję na Danię, by ta przekazała im kontrolę nad Grenlandią, autonomicznym terytorium zależnym Królestwa Danii. W pewnym momencie rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt, wypowiadając się w kontekście Grenlandii, zwracała uwagę, że prezydent USA zawsze ma do dyspozycji armię jako narzędzie realizacji swojej polityki. Premier Danii Mette Frederiksen ostrzegała wówczas, że interwencja zbrojna USA na terytorium Grenlandii oznaczałaby koniec NATO. Ostatecznie w czasie wystąpienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos Trump wykluczył użycie siły wobec Danii. Po rozmowie z Ruttem ogłosił też, że udało się ustalić ramy porozumienia dotyczące Grenlandii korzystne zarówno dla USA, jak i dla NATO. Szczegóły porozumienia nie są znane, nieoficjalne doniesienia wskazują, że USA miałyby uzyskać prawo do tworzenia baz wojskowych na Grenlandii, które byłyby traktowane jak terytorium USA (podobnie jak bazy Wielkiej Brytanii na Cyprze są traktowane jako terytorium Wielkiej Brytanii).
Donald Trump w ostatnich dniach poddawał w wątpliwość solidarność sojuszników z NATO z USA. W Davos mówił, że nie jest pewien, czy członkowie NATO przyszliby na pomoc Stanom Zjednoczonym, a w rozmowie z Fox News mówił, że wprawdzie w Afganistanie państwa NATO wsparły USA (była to konsekwencja jedynego w historii Sojuszu przypadku, gdy jeden z sojuszników powołał się na artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego mówiący o pomocy wzajemnej – zrobił to Waszyngton po ataku terrorystycznym na USA z 11 września 2001 roku), ale – jak mówił – ich żołnierze „trzymali się trochę z tyłu, z dala od frontu”.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – zapewnienie bezpieczeństwa Polski bez wsparcia USA jest możliwe.
„Tak” odpowiedziało 36,4 proc. badanych.
Odpowiedzi „nie” udzieliło 38,7 proc. ankietowanych.
24,9 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.
– Opinię, że zapewnienie bezpieczeństwa Polski jest niemożliwe bez udziału Stanów Zjednoczonych częściej wyrażają mężczyźni (42 proc.) niż kobiety (36 proc.). Takie zdanie podziela co drugi respondent posiadający wykształcenie podstawowe. Nieco częściej niż pozostali bezpieczeństwo Polski za zależne od USA uważają badani, których dochód mieści się w granicach 5001 zł - 7000 zł netto (43 proc.) – komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 20-21 stycznia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
