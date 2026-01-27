Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są opinie Polaków na temat zapewnienia bezpieczeństwa Polsce bez wsparcia USA?

Jaką rolę w dyskusji o bezpieczeństwie Europy pełni wypowiedź Sekretarza Generalnego NATO Marka Rutte?

Jakie stanowisko zajęły USA w kwestii autonomii Europy w obszarze obronności?

Jakie były główne wątpliwości Donalda Trumpa dotyczące solidarności sojuszników z NATO?

Jakie różnice w opiniach na temat zależności Polski od USA wykazują mężczyźni i kobiety?

Jakie czynniki demograficzne wpływają na postrzeganie bezpieczeństwa Polski w kontekście współpracy ze Stanami Zjednoczonymi?

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte, występując w poniedziałek na forum Parlamentu Europejskiego, mówił, że jest „niemożliwe”, by Unia Europejska lub Europa jako całość mogłyby zagwarantować swoje bezpieczeństwo bez USA. – Jeśli ktoś uważa, że Unia Europejska lub Europa jako całość może się obronić bez USA, to niech dalej śni – stwierdził.

Donald Trump kwestionował solidarność sojuszników z NATO wobec USA

Rutte zwrócił uwagę, że aby Unia Europejska całkowicie uzależniła się w kwestii bezpieczeństwa od USA, wydatki na obronność musiałyby wzrosnąć powyżej poziomu 5 proc. PKB, postulowanego obecnie w Sojuszu, nawet do 10 proc. PKB. Ponadto – jak zauważył Rutte – Europa musiałaby wydać kolejne miliardy euro na budowę swoich sił nuklearnych. – Bez USA stracilibyście ostatecznego gwaranta naszej wolności, czyli amerykański parasol nuklearny. No więc powodzenia – mówił, zwracając się do europosłów Rutte.

Postulaty osiągnięcia autonomii w zakresie bezpieczeństwa przez Europę pojawiają się w związku z działaniami Donalda Trumpa na arenie międzynarodowej. W ciągu minionych tygodni USA wywierały bardzo silną presję na Danię, by ta przekazała im kontrolę nad Grenlandią, autonomicznym terytorium zależnym Królestwa Danii. W pewnym momencie rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt, wypowiadając się w kontekście Grenlandii, zwracała uwagę, że prezydent USA zawsze ma do dyspozycji armię jako narzędzie realizacji swojej polityki. Premier Danii Mette Frederiksen ostrzegała wówczas, że interwencja zbrojna USA na terytorium Grenlandii oznaczałaby koniec NATO. Ostatecznie w czasie wystąpienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos Trump wykluczył użycie siły wobec Danii. Po rozmowie z Ruttem ogłosił też, że udało się ustalić ramy porozumienia dotyczące Grenlandii korzystne zarówno dla USA, jak i dla NATO. Szczegóły porozumienia nie są znane, nieoficjalne doniesienia wskazują, że USA miałyby uzyskać prawo do tworzenia baz wojskowych na Grenlandii, które byłyby traktowane jak terytorium USA (podobnie jak bazy Wielkiej Brytanii na Cyprze są traktowane jako terytorium Wielkiej Brytanii).