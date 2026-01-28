Aktualizacja: 28.01.2026 13:18 Publikacja: 28.01.2026 11:52
Ukraińscy żołnierze
Foto: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy
CSIS zwraca uwagę, że Rosja osiąga niewielkie postępy w walkach na Ukrainie kosztem ogromnych strat – od lutego 2022 roku Rosjanie mieli stracić 1,2 mln zabitych, rannych i zaginionych (to dane zbieżne z podawanymi przez stronę ukraińską). Mimo tak dużych strat tempo rosyjskiej ofensywy jest niewielkie – po przejęciu inicjatywy na polu walki w 2024 roku Rosjanie mają posuwać się naprzód średnio o 15 do 70 metrów dziennie. CSIS zwraca uwagę, że jest to tempo niższe niż tempo niemal każdej dużej ofensywy w każdej wojnie toczonej w XX wieku.
Z analizy CSIS wynika, że w walkach z Ukraińcami poległo 325 tys. rosyjskich żołnierzy. Od II wojny światowej żadne mocarstwo, biorące udział w wojnie, nie zanotowało takich strat. Dla przykładu w czasie wojny w Korei z lat 1950-1953 poległo 54 487 żołnierzy USA, w czasie wojny wietnamskiej zginęło 47 434 Amerykanów, a w czasie działań wojskowych podejmowanych w XXI wieku, w Iraku i Afganistanie, Amerykanie stracili odpowiednio – 4 432 i 2 465 żołnierzy. Łącznie w tych wszystkich wojnach liczba zabitych amerykańskich żołnierzy była więc ponad trzykrotnie mniejsza niż liczba rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli w wojnie z Ukrainą. Liczba rosyjskich żołnierzy poległych w walce z Ukrainą jest ponad 17 razy większa niż liczba żołnierzy ZSRR, którzy zginęli w wojnie w Afganistanie(1979-1988).
Rosyjskie zdobycze na Ukrainie w 2025 roku
Foto: PAP
Rosjanie tylko w 2025 roku stracili na polu walki 415 tys. zabitych, rannych i zaginionych, to oznacza, że miesięcznie tracą ok. 35 tysięcy żołnierzy, a dziennie – ponad tysiąc.
Na to, jak wolno postępuje rosyjska ofensywa, wskazują dane np. z pokrowskiego odcinka frontu, na którym Rosjanie w ostatnich miesiącach koncentrują swoje działania. Na tym odcinku tempo rosyjskiej ofensywy wyniosło 70 metrów dziennie – i było mniejsze niż np. w czasie największej bitwy pod Sommą, największej bitwy I wojny światowej, która przeszła do historii jako wojna pozycyjna, charakteryzująca się niewielkimi przesunięciami linii frontu.
Think tank z USA zwraca uwagę, że od początku 2024 roku Rosjanie zajęli mniej niż 1,5 proc. terytorium Ukrainy. Od końca lutego 2024 roku i zajęcia Awdijwiki do stycznia 2026 roku rosyjska armia posunęła się na froncie wschodnim, na którym koncentruje ofensywę, o mniej niż 50 km. Nadal też Rosjanie nie kontrolują w całości Pokrowska, który jest celem wielomiesięcznej ofensywy.
Czytaj więcej
Stany Zjednoczone mają sygnalizować Ukrainie, że otrzyma od nich gwarancje bezpieczeństwa pod war...
W obwodzie zaporoskim, gdzie Rosjanie podjęli ofensywę w listopadzie 2025 roku, tempo natarcia jest większe – i wynosi średnio 297 metrów dziennie. Z kolei w obwodzie charkowskim Rosjanie od listopada 2024 roku nacierali w tempie zaledwy 23 metrów dziennie.
W 2024 roku Rosjanie zajęli 3 604 km2 Ukrainy, a w 2025 – 4 831 km2 Ukrainy. Łącznie, od wybuchu wojny Rosjanie zajęli ok. 75 tys. km2 terytorium Ukrainy, co stanowi ok. 12 proc. terytorium tego kraju. Łącznie, od 2014 roku Rosjanie zajęli ok. 120 tys. km2 Ukrainy, ok. 20 proc. terytorium tego kraju.
Rosja uzależnia zgodę na zakończenie walk na Ukrainie od wycofania się Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez nich części obwodu donieckiego. Ukraińcy kontrolują jeszcze ok. 20 proc. terytorium obwodu donieckiego, a więc ok. 5 300 km2. To powierzchnia większa niż ta, którą Rosjanie zajęli na Ukrainie w całym 2025 roku.
Biorąc pod uwagę rosyjskie zdobycze i straty, łatwo wyliczyć, że Rosjanie po 2022 roku tracą 16 żołnierzy (w tym ponad 4 zabitych), by zdobyć 1 km2 Ukrainy.
Dla porównania Armia Czerwona potrzebowała w czasie II wojny światowej 1 394 dni, by dotrzeć do Berlina (licząc od wybuchu wojny III Rzeszy z ZSRR). Tymczasem wojna Rosji z Ukrainą trwa już od 1435 dni.
Straty Ukraińców CSIS ocenia na ok. 500-600 tysięcy zabitych, rannych i zaginionych, w tym ok. 100-140 tys. zabitych. Łączna liczba strat poniesionych przez obie strony wynosi więc 1,7-1,8 mln. Według szacunków think tanku z USA 2 mln może przekroczyć wiosną 2026 roku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Setki tysięcy mieszkańców ukraińskich miast marzną w nieogrzewanych mieszkaniach. Rosjanie zniszczyli elektrocie...
Stany Zjednoczone zapowiedziały przeprowadzenie kilkudniowych ćwiczeń wojskowych na Bliskim Wschodzie. Do region...
Rosyjskie wojsko coraz częściej wykorzystuje system Starlink, by zwiększyć zasięg dronów uderzeniowych BM-35 – p...
NATO potrzebuje europejskiego filaru - mówiła w rozmowie z francuskim radiem minister obrony Francji Catherine V...
Jemeńscy rebelianci Huti, zagrozili nowymi atakami na statki płynące korytarzem Morza Czerwonego. Jest to wyraz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas