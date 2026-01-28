Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są szacunki strat wojennych po obu stronach konfliktu na Ukrainie?

CSIS zwraca uwagę, że Rosja osiąga niewielkie postępy w walkach na Ukrainie kosztem ogromnych strat – od lutego 2022 roku Rosjanie mieli stracić 1,2 mln zabitych, rannych i zaginionych (to dane zbieżne z podawanymi przez stronę ukraińską). Mimo tak dużych strat tempo rosyjskiej ofensywy jest niewielkie – po przejęciu inicjatywy na polu walki w 2024 roku Rosjanie mają posuwać się naprzód średnio o 15 do 70 metrów dziennie. CSIS zwraca uwagę, że jest to tempo niższe niż tempo niemal każdej dużej ofensywy w każdej wojnie toczonej w XX wieku.

Wojna Rosji z Ukrainą: Amerykanie nie stracili tylu żołnierzy, ilu straciła Rosja na Ukrainie, w czterech wojnach razem wziętych

Z analizy CSIS wynika, że w walkach z Ukraińcami poległo 325 tys. rosyjskich żołnierzy. Od II wojny światowej żadne mocarstwo, biorące udział w wojnie, nie zanotowało takich strat. Dla przykładu w czasie wojny w Korei z lat 1950-1953 poległo 54 487 żołnierzy USA, w czasie wojny wietnamskiej zginęło 47 434 Amerykanów, a w czasie działań wojskowych podejmowanych w XXI wieku, w Iraku i Afganistanie, Amerykanie stracili odpowiednio – 4 432 i 2 465 żołnierzy. Łącznie w tych wszystkich wojnach liczba zabitych amerykańskich żołnierzy była więc ponad trzykrotnie mniejsza niż liczba rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli w wojnie z Ukrainą. Liczba rosyjskich żołnierzy poległych w walce z Ukrainą jest ponad 17 razy większa niż liczba żołnierzy ZSRR, którzy zginęli w wojnie w Afganistanie(1979-1988).

Rosjanie tylko w 2025 roku stracili na polu walki 415 tys. zabitych, rannych i zaginionych, to oznacza, że miesięcznie tracą ok. 35 tysięcy żołnierzy, a dziennie – ponad tysiąc.