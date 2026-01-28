04:56 Rosyjskie drony atakowały w nocy Odessę

Jeden z dronów uderzył w budynek prawosławnego monastyru w Odessie – w wyniku ataku na terenie obiektu sakralnego doszło do pożaru. Dron uszkodził też budynek mieszkalny w mieście. Z informacji przekazywanych przez gubernatora obwodu odeskiego Ołeha Kipera wynika, że w atakach nikt nie ucierpiał.

04:54 W nocy w Kijowie rozległy się eksplozje

Eksplozje w stolicy Ukrainy rozległy się po ogłoszeniu w mieście alarmu powietrznego w związku z groźbą ataku dronów. W stolicy aktywna była obrona przeciwlotnicza. Stojący na czele kijowskiej administracji wojskowej Timur Tkaczenko poinformował, że szczątki strąconego drona spadły na jednej z ulic w rejonie hołosijiwskim.

04:52 Ukraińcy publikują nagrania ilustrujące ataki dronów na pozycje Rosjan

Nagrania pochodzą z pokrowskiego odcinka frontu.

04:50 Dwie osoby zginęły w ataku dronów na obwód kijowski

W ataku dronów ucierpiały cztery osoby, w tym dwoje dzieci – podał Mykoła Kałasznik, gubernator obwodu kijowskiego.

04:49 Rosjanie zbombardowali Zaporoże

W wyniku ataku w płomieniach stanął budynek mieszkalny – podał gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow. Wcześniej Fedorow podał, że w rejonie Zaporoża aktywne jest rosyjskie lotnictwo i ostrzegał przed atakiem na miasto z użyciem kierowanych bomb powietrznych.

04:45 Cywil ranny w ataku drona na wieś w obwodzie briańskim

Ranny w ataku na wieś Goricy został hospitalizowany – poinformował gubernator obwodu Aleksandr Bogomaz. W ataku uszkodzony został budynek mieszkalny.

04:42 Władimir Putin przyjmie w Moskwie prezydenta Syrii

Putin spotka się w środę w Moskwie z Ahmadem asz-Szarą, tymczasowym prezydentem Syrii, który objął władzę po obaleniu sojusznika Kremla, Baszara el-Asada. Po upadku swojego reżimu Asad uciekł do Rosji. W czasie spotkania z asz-Szarą Putin ma rozmawiać o rozwoju stosunków dwustronnych między Rosją i Syrią w różnych obszarach, a także o sytuacji na Bliskim Wschodzie - informuje Kreml. To druga wizyta asz-Szary w Moskwie w ciągu ostatnich trzech miesięcy - poprzednia miała miejsce 15 października 2025 roku.

04:39 Rosjanie informują o odparciu ukraińskiego kontrataku w rejonie Kupiańska

Iwan Bigma, rzecznik Zgrupowania Wojsk „Zachód” podał, że jednostki rosyjskiej 6. Armii odparły kontratak grup szturmowych brygady Gwardii Narodowej Ukrainy w rejonie wsi Niechwołodowka. Ukraińcy mieli stracić w walkach sześciu żołnierzy.

04:36 Cztery budynki mieszkalne ucierpiały w ataku dronów na Kraj Krasnodarski

Lokalne władze informują o budynkach uszkodzonych w dwóch wsiach rejonu siewierskiego. Z komunikatu władz wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał.

04:34 Rosjanie informują o odparciu ataku dronów na obwód rostowski

Gubernator obwodu Jurij Sliusar poinformował, że drony były strącane nad rejonami azowskim i czertkowskim.

04:33 Lotniska w Rosji tymczasowo zawieszają działanie

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował, że lotnisko w Saratowie wstrzymało przyjmowanie i odprawianie samolotów ze względów bezpieczeństwa. Wcześniej działanie wstrzymało również lotnisko w Krasnodarze.

04:31 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1434 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1434 dniu wojny

