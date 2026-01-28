Aktualizacja: 28.01.2026 04:59 Publikacja: 28.01.2026 04:59
Jeden z dronów uderzył w budynek prawosławnego monastyru w Odessie – w wyniku ataku na terenie obiektu sakralnego doszło do pożaru. Dron uszkodził też budynek mieszkalny w mieście. Z informacji przekazywanych przez gubernatora obwodu odeskiego Ołeha Kipera wynika, że w atakach nikt nie ucierpiał.
Eksplozje w stolicy Ukrainy rozległy się po ogłoszeniu w mieście alarmu powietrznego w związku z groźbą ataku dronów. W stolicy aktywna była obrona przeciwlotnicza. Stojący na czele kijowskiej administracji wojskowej Timur Tkaczenko poinformował, że szczątki strąconego drona spadły na jednej z ulic w rejonie hołosijiwskim.
Nagrania pochodzą z pokrowskiego odcinka frontu.
W ataku dronów ucierpiały cztery osoby, w tym dwoje dzieci – podał Mykoła Kałasznik, gubernator obwodu kijowskiego.
W wyniku ataku w płomieniach stanął budynek mieszkalny – podał gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow. Wcześniej Fedorow podał, że w rejonie Zaporoża aktywne jest rosyjskie lotnictwo i ostrzegał przed atakiem na miasto z użyciem kierowanych bomb powietrznych.
Ranny w ataku na wieś Goricy został hospitalizowany – poinformował gubernator obwodu Aleksandr Bogomaz. W ataku uszkodzony został budynek mieszkalny.
Putin spotka się w środę w Moskwie z Ahmadem asz-Szarą, tymczasowym prezydentem Syrii, który objął władzę po obaleniu sojusznika Kremla, Baszara el-Asada. Po upadku swojego reżimu Asad uciekł do Rosji. W czasie spotkania z asz-Szarą Putin ma rozmawiać o rozwoju stosunków dwustronnych między Rosją i Syrią w różnych obszarach, a także o sytuacji na Bliskim Wschodzie - informuje Kreml. To druga wizyta asz-Szary w Moskwie w ciągu ostatnich trzech miesięcy - poprzednia miała miejsce 15 października 2025 roku.
Iwan Bigma, rzecznik Zgrupowania Wojsk „Zachód” podał, że jednostki rosyjskiej 6. Armii odparły kontratak grup szturmowych brygady Gwardii Narodowej Ukrainy w rejonie wsi Niechwołodowka. Ukraińcy mieli stracić w walkach sześciu żołnierzy.
Lokalne władze informują o budynkach uszkodzonych w dwóch wsiach rejonu siewierskiego. Z komunikatu władz wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał.
Gubernator obwodu Jurij Sliusar poinformował, że drony były strącane nad rejonami azowskim i czertkowskim.
Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował, że lotnisko w Saratowie wstrzymało przyjmowanie i odprawianie samolotów ze względów bezpieczeństwa. Wcześniej działanie wstrzymało również lotnisko w Krasnodarze.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1434 dniu wojny
