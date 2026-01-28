Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Radosław Sikorski zwrócił uwagę Elonowi Muskowi. Miliarder odpowiedział: „śliniący się imbecyl”

Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) poinformował, że rosyjskie wojska w atakach na Ukrainę zaczęły wykorzystywać systemy satelitarne Starlink. Głos w tej sprawie zabrał szef MSZ Radosław Sikorski. Po jego wpisie skierowanym do Elona Muska, do którego należy firma SpaceX, usłyszał w odpowiedzi od miliardera, że jest „śliniącym się imbecylem”.

Publikacja: 28.01.2026 11:00

Elon Musk i Radosław Sikorski

Elon Musk i Radosław Sikorski

Foto: REUTERS/Denis Balibouse, PAP/Rafał Guz

Przemysław Malinowski

Z analizy Instytutu Studiów nad Wojną wynika, że wykorzystanie systemu Starlink pozwala Rosjanom na zwiększenie zasięgu dronów uderzeniowych BM-35. Eksperci oszacowali, że bezzałogowce korzystające z amerykańskiej technologii łączności mają zasięg 500 km, co oznacza, że wystrzelone z Rosji lub z okupowanych przez wojska rosyjskie terenów Ukrainy mogą dolecieć nie tylko do większości miejsc na Ukrainie, ale w ich zasięgu jest także cała Mołdawia oraz część Polski, Litwy i Rumunii.

Rosjanie mają korzystać z systemu Starlink także w innych swoich dronach, które są używane w atakach na Ukrainę. – Dzisiaj Rosjanie wystrzelili drony ze Starlinkiem. Musimy bardzo szybko zareagować. A szybkość naszej reakcji, przewidywanie następnych przypadków i reagowanie na potencjalne sytuacje powinny sprawić, że nie dopuścimy do problemów dla naszych ludzi, dla naszych sił zbrojnych – ocenił minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow.

Czytaj więcej

Szczątki rosyjskiego drona typu Szahid. Charków, 4 czerwca 2025 r.
Konflikty zbrojne
ISW: Rosja używa Starlinków. Rosyjskie drony mogą dolecieć do Polski

Głos w tej sprawie zabrał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Zwrócił się na X do Elona Muska, który jest właścicielem firmy SpaceX. „Dlaczego nie powstrzymasz Rosjan przed używaniem Starlinków do namierzania ukraińskich miast?” – zapytał szef MSZ. „Zarabianie na zbrodniach wojennych może zaszkodzić twojej marce.” – dodał

Po kilku godzinach na koncie amerykańskiego miliardera pojawiła się odpowiedź: „Ten śliniący się imbecyl nawet nie zdaje sobie sprawy, że Starlink stanowi podstawę ukraińskiej łączności wojskowej.”

Reklama
Reklama

Głos zabrał także współpracownik Władimira Putina, Kiriłł Dmitrijew. „>Śliniący się imbecyl< podżegacz wojenny Sikorski myli wiele faktów, gdyż nienawiść przesłania mu rzeczywistość” - napisał.

Kolejna przepychanka słowna między Radosławem Sikorskim a Elonem Muskiem

Krótka wymiana zdań z ostatniej doby to kolejny spór między polskim ministrem a biznesmenem. W marcu ubiegłego roku Sikorski zareagował na groźby wyłączenia Starlinków. „Pomijając kwestię etyki grożenia ofierze agresji, jeśli SpaceX okaże się niewiarygodnym dostawcą, będziemy zmuszeni poszukać innych dostawców” – zakomunikował Sikorski.

„Milcz, mały człowieczku” – odpowiedział właściciel X. Dodał, że Polska ponosi zaledwie niewielką część kosztów, a Starlinki nie mają zamiennika.

Kilka miesięcy później Sikorski odniósł się do kłótni, która toczyła się na X między Muskiem a Donaldem Trumpem. „Polityka jest trudniejsza niż myślałeś” – napisał minister. 

Reklama
Reklama

Do kolejnej wymiany uprzejmości doszło pod koniec roku, gdy Sikorski skomentował w mediach społecznościowych słowa Elona Muska, który krytycznie wypowiadał się na temat Unii Europejskiej. „Leć na Marsa. Tam nie ma cenzury nazistowskich salutów” – stwierdził.

Czytaj więcej

Radosław Sikorski i Elon Musk
Polityka
Kolejna przepychanka słowna Sikorski-Musk? „Leć na Marsa”

Starlink na wojnie na Ukrainie

Starlink to globalny system internetu satelitarnego, należący do SpaceX, firmy Elona Muska. System jest wykorzystywany przez ukraińskie wojsko i ma dla niego kluczowe znaczenie, zapewniając m.in. komunikację z dronami. W marcu 2025 r. szef MSZ Radosław Sikorski podał, że Polska płaci za Starlink dla Ukrainy 50 mln dol. rocznie (175 mln zł).

Czytaj więcej

Starlink na celowniku Rosji. Wywiad NATO ostrzega przed nową bronią
Polityka
Starlink na celowniku Rosji. Wywiad NATO ostrzega przed nową bronią

Później wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka poinformował, że w latach 2022–2024 z polskiego Funduszu Pomocy (specjalnego funduszu na wydatki dla Ukrainy) przeznaczono na Starlinki dla Ukraińców prawie 323 mln zł. Ukrainie przekazano 24 560 terminali Starlink. Polska opłaca za nie abonament, jak również za 5150 dodatkowych terminali „udostępnionych przez inne podmioty” (sponsorów).

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Osoby Radosław Sikorski Elon Musk Starlink SpaceX
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Donald Tusk
Polityka
Sondaż: Ocena rządu się poprawiła, ale Donald Tusk nadal nie ma powodu do radości
Karol Nawrocki
Polityka
KO nie idzie na spotkanie do Karola Nawrockiego. „Prezydent nie jest centrum władzy”
Flagi przed Kwaterą Główną NATO w Brukseli
Polityka
Płk Maciej Zaborowski z NATO: Wojna z Rosją już się toczy, ale musimy patrzeć znacznie szerzej
Dywersanci, którzy próbowali wysadzić tory na linii Warszawa - Lublin, byli już znaniu ukraińskim sł
Polityka
„Rzeczpospolita” ustaliła: Ukraina nadal nie udostępnia Polsce danych sabotażystów. Dlaczego nowa umowa nie działa?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama