Szczątki rosyjskiego drona typu Szahid. Charków, 4 czerwca 2025 r.
„Siły rosyjskie coraz częściej wykorzystują systemy satelitarne Starlink do zwiększenia zasięgu dronów bojowych BM-35, aby przeprowadzać ataki średniego zasięgu na ukraińskich tyłach” – czytamy w analizie Instytutu Studiów nad Wojną.
W tekście zaznaczono, że według doniesień drony BM-35 wyposażone w system Starlink mają zasięg 500 kilometrów, co oznacza, że wystrzelone z Rosji lub z okupowanych przez wojska rosyjskie terenów Ukrainy mogą dolecieć nie tylko do większości miejsc na Ukrainie, ale w ich zasięgu jest także cała Mołdawia oraz część Polski, Litwy i Rumunii.
Instytut Studiów nad Wojną zaznaczył, że wzmianki o dronach uderzeniowych typu Szahid wyposażonych w system Starlink notuje od września 2024 r. Z kolei w grudniu 2025 r. pojawiły się doniesienia, że Rosjanie wykorzystują Starlinki w bezpilotowcach typu Mołnia (Błyskawica). Maszyny te charakteryzują się prostą konstrukcją i stosunkowo niskimi kosztami produkcji.
W ocenie ISW, rosyjskie ataki średniego zasięgu, szczególnie te przeprowadzane przez Rubikon, mają na celu wykorzystanie luk w systemie obrony powietrznej Ukrainy. Rubikon to specjalna jednostka wojskowa, która zwalcza ukraińskich operatorów dronów oraz atakuje ukraińskie szlaki logistyczne, uderzając także za linią frontu.
Instytut Studiów nad Wojną ocenił, że zagrożenie ze strony rosyjskich dronów średniego zasięgu podkreśla pilną potrzebę posiadania przez Ukrainę punktowych systemów obrony powietrznej, biorąc pod uwagę, że systemy walki elektronicznej prawdopodobnie nie wystarczą do tego, by ochronić ukraińską infrastrukturę krytyczną.
Do tematu odniósł się nowy minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow, który wystąpił podczas wydarzenia „Armia Dronów – 2025”. – Dzisiaj Rosjanie wystrzelili drony ze Starlinkiem. Musimy bardzo szybko zareagować. A szybkość naszej reakcji, przewidywanie następnych przypadków i reagowanie na potencjalne sytuacje powinny sprawić, że nie dopuścimy do problemów dla naszych ludzi, dla naszych sił zbrojnych – powiedział.
Fedorow przekonywał, że pracując nad „matematyką wojny”, konieczne jest „podejmowanie szybkich decyzji i doprowadzanie ich do konkretnych rezultatów”.
Wcześniej w poniedziałek doradca ministra obrony Ukrainy Serhij Beskrestnow, ekspert ds. walki radioelektronicznej o pseudonimie „Flesz” poinformował, że rosyjskie drony uderzeniowe BM-35 z systemem Starlink mogą już dotrzeć do Dniepru. Według niego, w przeciwieństwie do bezpilotowca typu Mołnia, są to drony „oszczędne pod względem zużycia paliwa” i mogą przelecieć do 500 km.
Ciężarówka wojskowa na drodze zabezpieczonej siatką antydronową, fotografia z 21 stycznia wykonana w obwodzie charkowskim
O tym, że w atakach na cele na Ukrainie Rosjanie coraz częściej używają bezzałogowców z systemem Starlink, informował też niedawno niemiecki „Der Spiegel”, powołując się przy tym na informacje ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).
Starlink to globalny system internetu satelitarnego, należący do SpaceX, firmy Elona Muska. System jest wykorzystywany przez ukraińskie wojsko i ma dla niego kluczowe znaczenie, zapewniając m.in. komunikację z dronami. W marcu 2025 r. szef MSZ Radosław Sikorski podał, że Polska płaci za Starlink dla Ukrainy 50 mln dol. rocznie (175 mln zł).
Później wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka poinformował, że w latach 2022–2024 z polskiego Funduszu Pomocy (specjalnego funduszu na wydatki dla Ukrainy) przeznaczono na Starlinki dla Ukraińców prawie 323 mln zł. Ukrainie przekazano 24 560 terminali Starlink. Polska opłaca za nie abonament, jak również za 5150 dodatkowych terminali „udostępnionych przez inne podmioty” (sponsorów).
