04:44 SBU od początku wojny udaremniła ponad 14 tys. szeroko zakrojonych cyberataków na Ukrainę

Informacje taką przekazał szef Departamentu Cyberbezpieczeństwa SBU Wołodymyr Karastelow. Tylko w 2025 roku SBU miała udaremnić 2,5 tys. prób przeniknięcia rosyjskich hakerów do ukraińskich systemów informatycznych.

04:39 Ukraiński sąd skazał rosyjskiego generała na 15 lat więzienia

Skazany, którego personaliów nie ujawniono, to dowódca 50. Samodzielnej Brygady Gwardii Narodowej, Został uznany winnym „agresywnych działań wojskowych”. Od października 2022 roku miał odpowiadać m.in. za pilnowanie porządku w okupowanej części obwodu chersońskiego. W ramach podejmowanych działań organizował punkty kontrolne na drogach, odpowiadał też za przeszukania i zatrzymania ukraińskich cywilów. Jego podwładni rozbijali pokojowe protesty przeciwko władzom okupacyjnym oraz organizowali areszty, w których Ukraińcy byli torturowani, a czasem zabijani. Generał został skazany in absentia. Do czasu zatrzymania generała ma on na Ukrainie status osoby poszukiwanej.

04:36 Trzy osoby ranne w nocnym ataku dronów na Odessę

Serhij Łysak, mer Odessy poinformował, że w nocnym ataku dronów na Odessę ranne zostały trzy osoby, doszło też do zniszczeń infrastruktury cywilnej, a na terenie miasta wybuchło kilka dużych pożarów. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, cerkiew w centrum miasta i budynek przedszkola. Pod gruzami jednego z poważnie uszkodzonych budynków mieszkalnych mogą znajdować się ludzie.

04:32 W Sumach powstała fałszywa instytucja edukacyjna stworzona w celu wystawiania dokumentów chroniących poborowych przed mobilizacją

Informację taką podaje lokalna prokuratura obwodowa. Spółkę, która rzekomo miała zajmować się kształceniem zawodowym, zarejestrowały cztery osoby – małżeństwo i dwoje znajomych pary. W rzeczywistości spółka nie świadczyła żadnych usług edukacyjnych, a utworzono ją jedynie, by poborowi otrzymywali odroczenia w związku z rzekomym zatrudnieniem jako nauczyciele i nie byli obejmowani mobilizacją.

04:30 Lotnisko w Krasnodarze zostało tymczasowo zamknięte

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że lotnisko w Krasnodarze tymczasowo przestało przyjmować i odprawiać samoloty.

04:26 W nocy przez około godzinę Most Krymski był zamknięty dla ruchu pojazdów

Przyczyny zamknięcia Mostu Krymskiego nie podano. Most, łączący okupowany Krym z Rosją jest często zamykany w związku z groźbą ataku ukraińskich dronów powietrznych lub morskich.

04:25 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1433 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1433 dniu wojny Foto: PAP

04:23 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: