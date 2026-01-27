Aktualizacja: 27.01.2026 04:51 Publikacja: 27.01.2026 04:51
Informacje taką przekazał szef Departamentu Cyberbezpieczeństwa SBU Wołodymyr Karastelow. Tylko w 2025 roku SBU miała udaremnić 2,5 tys. prób przeniknięcia rosyjskich hakerów do ukraińskich systemów informatycznych.
Skazany, którego personaliów nie ujawniono, to dowódca 50. Samodzielnej Brygady Gwardii Narodowej, Został uznany winnym „agresywnych działań wojskowych”. Od października 2022 roku miał odpowiadać m.in. za pilnowanie porządku w okupowanej części obwodu chersońskiego. W ramach podejmowanych działań organizował punkty kontrolne na drogach, odpowiadał też za przeszukania i zatrzymania ukraińskich cywilów. Jego podwładni rozbijali pokojowe protesty przeciwko władzom okupacyjnym oraz organizowali areszty, w których Ukraińcy byli torturowani, a czasem zabijani. Generał został skazany in absentia. Do czasu zatrzymania generała ma on na Ukrainie status osoby poszukiwanej.
Serhij Łysak, mer Odessy poinformował, że w nocnym ataku dronów na Odessę ranne zostały trzy osoby, doszło też do zniszczeń infrastruktury cywilnej, a na terenie miasta wybuchło kilka dużych pożarów. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, cerkiew w centrum miasta i budynek przedszkola. Pod gruzami jednego z poważnie uszkodzonych budynków mieszkalnych mogą znajdować się ludzie.
Informację taką podaje lokalna prokuratura obwodowa. Spółkę, która rzekomo miała zajmować się kształceniem zawodowym, zarejestrowały cztery osoby – małżeństwo i dwoje znajomych pary. W rzeczywistości spółka nie świadczyła żadnych usług edukacyjnych, a utworzono ją jedynie, by poborowi otrzymywali odroczenia w związku z rzekomym zatrudnieniem jako nauczyciele i nie byli obejmowani mobilizacją.
Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że lotnisko w Krasnodarze tymczasowo przestało przyjmować i odprawiać samoloty.
Przyczyny zamknięcia Mostu Krymskiego nie podano. Most, łączący okupowany Krym z Rosją jest często zamykany w związku z groźbą ataku ukraińskich dronów powietrznych lub morskich.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1433 dniu wojny
Foto: PAP
