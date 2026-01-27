Aktualizacja: 27.01.2026 14:01 Publikacja: 27.01.2026 13:46
Będą kolejne „przepisy przejściowe" dla lekarzy z Ukrainy? / zdjęcie ilustracyjne
Foto: Paweł Kacperek / Adobe Stock
Mowa o procedowanym właśnie projekcie ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. W założeniu ma on wygaszać rozwiązania tzw. specustawy ukraińskiej, jednak w rzeczywistości – jak zauważa w swoim stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) – wprowadza trzeci już przepis przejściowy, który podtrzymuje uproszczony dostęp do zawodu lekarza i lekarza dentysty dla obywateli Ukrainy.
Tryb uproszczony, jak przypomina Rynek Zdrowia, wprowadzono w odpowiedzi na kryzys spowodowany najpierw pandemią, a następnie wybuchem wojny w Ukrainie. Obecnie nie można już co prawda uzyskiwać w trybie warunkowym prawa wykonywania zawodu (PWZ). Cały czas jednak można otrzymać PWZ na tzw. zakres obowiązków lub okres i miejsce zatrudnienia. To właśnie jego uchylenia domaga się NRL.
Jak można przeczytać w stanowisku Prezydium NRL cytowanym przez Rynek Zdrowia „[…] w obecnie procedowanej ustawie nie ma potrzeby regulowania po raz kolejny kwestii przejściowych związanych z osobami posiadającymi jedynie zgodę ministra zdrowia, zasadne jest natomiast uregulowanie statusu osób, które uzyskały od właściwej rady lekarskiej warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza na podstawie uchylanego obecnie art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy”.
