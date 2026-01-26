Aktualizacja: 26.01.2026 04:49 Publikacja: 26.01.2026 04:49
Ataki przeprowadzili operatorzy dronów z 46. Samodzielnej Brygady Powietrzno-Desantowej.
Gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow poinformował, że w wyniku ataku w Zaporożu doszło do pożaru.
Informacje takie przekazuje ukraiński gubernator obwodu ługańskiego Ołeksij Charczenko. Z jego wpisu na kanale w serwisie Telegram wynika, że od stycznia rosyjskie służby bezpieczeństwa wywierają presję na mieszkańców okupowanego obwodu ługańskiego grożąc deportacją tym wszystkim, którzy nie mają rosyjskiego paszportu lub innych dokumentów dających im prawo do pobytu na terenie Federacji Rosyjskiej. Rosjanie nie uznają przy tym ukraińskich paszportów, ani innych ukraińskich dokumentów.
O wstrzymaniu przyjmowania i odprawiania samolotów przez lotnisko poinformował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).
Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, a obecnie zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej przekonywał w rozmowie z dziennikiem „Kommiersant”, że zmniejszenie ryzyka wybuchu wojny atomowej gwarantuje jedynie wzajemne i regularne stosowanie się do zasad postępowania mocarstw atomowych. Zdaniem Miedwiediewa kontrola zbrojeń odgrywa w tej kwestii drugorzędną rolę. Według Miedwiediewa najważniejszą z zasad, jakiej powinny przestrzegać mocarstwa atomowe, by uniknąć ryzyka wybuchu wojny atomowej, jest zasada „równego i niepodzielnego bezpieczeństwa”, nienaruszanie kluczowych interesów innych mocarstw atomowych oraz eliminowanie konfliktów, które mogą prowadzić do militarnej konfrontacji. - Wzajemne stosowanie się do tych zasad zagwarantuje redukcję ryzyk strategicznych – podkreślił Miedwiediew. Jednocześnie były prezydent Rosji stwierdził, że kontrola zbrojeń odgrywa w tym zakresie rolę drugorzędną. - To narzędzie, które pomaga stronom umocnić przyjętą pozycję, przez wdrażanie osiągniętych porozumień. (...) Ale nie jest to panaceum samo w sobie – stwierdził. Miedwiediew mówił też, że Rosja stale opowiada się za „dialogiem strategicznym” i „wszelkimi wysiłkami, by zredukować ryzyko atomowe”. Ostrzegł też, że jeśli Rosja „nie będzie słuchana”, wówczas zareaguje „proporcjonalnie, by przywrócić parytet” lub stworzy coś zasadniczo nowego w ramach kompleksu militarno-przemysłowego, co „uspokoi wrogów Rosji na długi czas”.
Szczątki strąconych dronów spadły na terenie dwóch zakładów w Słowiańsku nad Kubaniem raniąc jedną osobę - poinformowały lokalne władze. Ofiara ataku została hospitalizowana. Na terenie zaatakowanych przedsiębiorstw doszło do pożarów. Ponadto w ataku na Słowiańsk nad Kubaniem uszkodzone zostały trzy budynki mieszkalne.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1432 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
W Zjednoczonych Emiratach Arabskich zakończyły się trójstronne rozmowy Ukrainy, Stanów Zjednoczon...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W Zjednoczonych Emiratach Arabskich zakończyły się trójstronne rozmowy Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji, do...
W Abu Zabi trwają trójstronne rozmowy Ukrainy, USA i Rosji, a prezydent Wołodymyr Zełenski podkreśla, że kluczow...
W najnowszym odcinku programu „Rzeczy o Geopolityce” Mateusz Grzeszczuk gościł prof. Bogdana Góralczyka z Centru...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W piątek w Abu Zabi odbywa się trójstron...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W czwartek w Moskwie Władimir Putin spot...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas