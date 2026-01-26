04:46 Ukraińcy publikują nagranie ilustrujące m.in. atak drona na rosyjski czołg

Ataki przeprowadzili operatorzy dronów z 46. Samodzielnej Brygady Powietrzno-Desantowej.

04:45 Nocny atak rosyjskich dronów na Zaporoże

Gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow poinformował, że w wyniku ataku w Zaporożu doszło do pożaru.

04:40 Rosjanie grożą deportacją mieszkańcom okupowanego obwodu ługańskiego, którzy nie mają rosyjskich paszportów

Informacje takie przekazuje ukraiński gubernator obwodu ługańskiego Ołeksij Charczenko. Z jego wpisu na kanale w serwisie Telegram wynika, że od stycznia rosyjskie służby bezpieczeństwa wywierają presję na mieszkańców okupowanego obwodu ługańskiego grożąc deportacją tym wszystkim, którzy nie mają rosyjskiego paszportu lub innych dokumentów dających im prawo do pobytu na terenie Federacji Rosyjskiej. Rosjanie nie uznają przy tym ukraińskich paszportów, ani innych ukraińskich dokumentów.

04:38 W nocy działanie wstrzymało lotnisko w Krasnodarze

O wstrzymaniu przyjmowania i odprawiania samolotów przez lotnisko poinformował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).

04:28 Były prezydent Rosji mówi, jak uniknąć wojny atomowej

Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, a obecnie zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej przekonywał w rozmowie z dziennikiem „Kommiersant”, że zmniejszenie ryzyka wybuchu wojny atomowej gwarantuje jedynie wzajemne i regularne stosowanie się do zasad postępowania mocarstw atomowych. Zdaniem Miedwiediewa kontrola zbrojeń odgrywa w tej kwestii drugorzędną rolę. Według Miedwiediewa najważniejszą z zasad, jakiej powinny przestrzegać mocarstwa atomowe, by uniknąć ryzyka wybuchu wojny atomowej, jest zasada „równego i niepodzielnego bezpieczeństwa”, nienaruszanie kluczowych interesów innych mocarstw atomowych oraz eliminowanie konfliktów, które mogą prowadzić do militarnej konfrontacji. - Wzajemne stosowanie się do tych zasad zagwarantuje redukcję ryzyk strategicznych – podkreślił Miedwiediew. Jednocześnie były prezydent Rosji stwierdził, że kontrola zbrojeń odgrywa w tym zakresie rolę drugorzędną. - To narzędzie, które pomaga stronom umocnić przyjętą pozycję, przez wdrażanie osiągniętych porozumień. (...) Ale nie jest to panaceum samo w sobie – stwierdził. Miedwiediew mówił też, że Rosja stale opowiada się za „dialogiem strategicznym” i „wszelkimi wysiłkami, by zredukować ryzyko atomowe”. Ostrzegł też, że jeśli Rosja „nie będzie słuchana”, wówczas zareaguje „proporcjonalnie, by przywrócić parytet” lub stworzy coś zasadniczo nowego w ramach kompleksu militarno-przemysłowego, co „uspokoi wrogów Rosji na długi czas”.

04:25 Jedna osoba ranna w ataku ukraińskich dronów na Kraj Krasnodarski

Szczątki strąconych dronów spadły na terenie dwóch zakładów w Słowiańsku nad Kubaniem raniąc jedną osobę - poinformowały lokalne władze. Ofiara ataku została hospitalizowana. Na terenie zaatakowanych przedsiębiorstw doszło do pożarów. Ponadto w ataku na Słowiańsk nad Kubaniem uszkodzone zostały trzy budynki mieszkalne.

04:23 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1432 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1432 dniu wojny Foto: PAP