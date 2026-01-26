Felieton Gerharda Schrödera („Ich sorge mich um die Zukunft unseres Landes” – Martwię się o przyszłość naszego kraju), który ukazał się w „Berliner Zeitung” 23 stycznia, jest świadectwem, że wielowiekowa fascynacja Niemców Rosją trwa i ma się dobrze.

„Sprzeciwiam się również demonizowaniu Rosji jako odwiecznego wroga. Rosja nie jest krajem barbarzyńców, lecz krajem o bogatej kulturze i różnorodnych historycznych powiązaniach z Niemcami. „Niemiecki wstyd” polega na tym, że kraj ten został brutalnie najechany przez niemieckich żołnierzy podczas dwóch wojen światowych. Dlatego mamy szczególny obowiązek dążyć do pokoju z Rosją i Ukrainą” – podkreślił Schröder.

Gerhard Schröder: należy wznowić współpracę energetyczną Berlina i Moskwy

Brutalnego najechania Ukrainy wieloletni najemny pracownik Rosnieftu i Gazpromu już nie zauważa. Według niego wojna Rosji z Ukrainą stanowi naruszenie prawa międzynarodowego i praw człowieka. Ale kto te prawa łamie? Tego już Gerhard Schröder w swoim felietonie nie wskazuje. Nie odważa się na bezpośrednie oskarżenie Moskwy, podkreślając potrzebę „rozwiązania dyplomatycznego”.

Według Schrödera Niemcy mówią dziś zbyt wiele o potencjale militarnym, a zamiast tego powinny skupić się na swojej „zdolności do pokoju”. Podkreślił, że będzie nadal nalegał na wznowienie współpracy energetycznej Berlina z Moskwą.