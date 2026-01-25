07:09
25.01.2026

Ukraina zaktualizowała dane o rosyjskich stratach

W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie ponad 1000 żołnierzy oraz m.in. 32 systemy artylerii – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:44
25.01.2026

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1431. dniu wojny 

Foto: PAP

06:30
25.01.2026

Zapis sobotniej relacji  

Wydarzenia z 1431. dnia wojny Rosji z Ukrainą można było śledzić w naszej wczorajszej relacji.

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1431
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1431