Aktualizacja: 25.01.2026 07:09 Publikacja: 25.01.2026 06:30
W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie ponad 1000 żołnierzy oraz m.in. 32 systemy artylerii – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
Foto: PAP
Wydarzenia z 1431. dnia wojny Rosji z Ukrainą można było śledzić w naszej wczorajszej relacji.
Źródło: rp.pl
