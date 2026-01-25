Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1432

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich zakończyły się trójstronne rozmowy Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji, dotyczące możliwych warunków zakończenia wojny oraz przyszłych gwarancji bezpieczeństwa. Strona ukraińska określiła negocjacje jako konstruktywne, a kolejna ich runda może odbyć się w Abu Zabi w przyszłym tygodniu.

