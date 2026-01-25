Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Pogoda wygrywa z Rosją. Flota Północna odcięta od zasilania

Kolejna katastrofa infrastrukturalna w Rosji. Blackout w Murmańsku i obwodzie odciął od zasilania m.in. główną bazę wojenną Floty Północnej i cumujące tam ciężkie krążowniki o napędzie atomowym. Pod ciężarem oblodzonych kabli zawaliło się pięć słupów wysokiego napięcia. Wszystkie były bardzo stare. Dwa z nich liczyły …60 lat.

Publikacja: 25.01.2026 11:11

Siewieromorsk w zimie

Siewieromorsk w zimie

Foto: Adobestock

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie były przyczyny blackoutu w Murmańsku i obwodzie murmańskim?
  • Jakie jednostki wojskowe zostały dotknięte awarią zasilania?
  • Jakie środki zostały podjęte w celu przywrócenia zasilania w dotkniętym regionie?
  • Kto jest obciążony odpowiedzialnością za jakość infrastruktury energetycznej w Rosji?
  • Jak zareagowały lokalne władze na awarię i jakie były ich komunikaty?
  • Jakie są plany na przyszłość w kontekście naprawy infrastruktury energetycznej?

W zamkniętym mieście Siewieromorsk w obwodzie murmańskim, gdzie znajduje się główna baza rosyjskiej Floty Północnej, zasilanie zostało odcięte po zawaleniu się pięciu wież przesyłowych państwowego operatora Rosseti. W Siewieromorsku stacjonuje 43. Dywizjon Okrętów Rakietowych Rosji i kilka brygad marynarki wojennej. Należą do nich: ciężki lotniskowiec „Admirał Kuzniecow”, ciężki krążownik rakietowy o napędzie atomowym „Piotr Wielki”, a także kilka niszczycieli, fregat i dużych okrętów zwalczania okrętów podwodnych.

Okręty na agregatach, ciemności w miastach

Władze informują, że okręty marynarki wojennej Rosji „przełączono na agregaty prądotwórcze”. „Współpracujemy z elektrownią w Siewieromorsku i Flotą Północną, aby przywrócić zasilanie. Wyłączono oświetlenie uliczne, a okręty przełączono na autonomiczne zasilanie” – ogłosił w sobotę 24 stycznia mer miasta Władimir Jewmenkow. Zaapelował do mieszkańców o zachowanie spokoju, bo prąd wróci do miasta za co najmniej 24 godziny.

Czytaj więcej

W Nowosybirsku temperatura spadła do -30 stopni
Elektroenergetyka
Rosjanie bez prądu, wody i ciepła. To nie Ukraina na nich napadła

Do blackoutu doszło już w piątek w nocy w Murmańsku, poinformował gubernator obwodu Andriej Czibis, zwołując sztab kryzysowy. Władze ogłosiły w regionie stan podwyższonej gotowości. W sobotę gubernator obwodu ogłosił, że z powodu „poważnych uszkodzeń pięciu wież przesyłowych” zasilanie nie zostanie przywrócone przez co najmniej 24 godziny. Poprosił mieszkańców o „wyrozumiałość” w związku z napotkanymi trudnościami. W niedzielę 25 stycznia władze wysłały uspokajające komunikaty o tym, że pracują nad usunięciem awarii.

Reklama
Reklama

Zawalenie się pylonów podtrzymujących linie wysokiego napięcia skutkowało w obu miastach nie tylko ciemnościami, ale też przerwą w dostawie ogrzewania i ciepłej wody. Wiele innych miejscowości obwodu murmańskiego także pozostaje bez prądu, wody i ogrzewania. Dla mieszkańców władze otworzyły w szkołach, przedszkolach, domach kultury „punkty ogrzewania”. Mogą tam ogrzać się i skorzystać z ciepłej strawy i napojów.

Stare, przerdzewiałe słupy linii wysokiego napięcia 

Rosseti poinformowały, że przyczyną zawalenia się wież były duże opady śniegu, porywisty wiatr oraz powstałe w wyniku połączenia tych dwóch czynników pogodowych oblodzenie na przewodach i samych konstrukcjach, które tak je obciążyło, że słupy nie wytrzymały. Rosyjskie media, m.in. portal Life.ru podnoszą, że nie pogoda, ale bardzo stara i przez dziesięciolecia niemodernizowana infrastruktura doprowadziła do katastrofy. Z pięciu konstrukcji podtrzymujących linie wysokiego napięcia, dwie zostały zbudowane w 1966 r., a pozostałe w latach 80. Tymczasem zgodnie z przepisami maksymalny okres wykorzystania takich konstrukcji wynosi w Rosji 40 lat. Komitet Śledczy Rosji wszczął dochodzenie. Ma ono wskazać winnych faktu, że dotąd stare konstrukcje nie zostały zastąpione nowymi.

Czytaj więcej

W Rosji wszystko drożeje. Święta w cieniu podwyżek
Gospodarka
W Rosji wszystko drożeje. Święta w cieniu podwyżek

„W nocy przywrócono zasilanie niektórym odłączonym odbiorcom, w tym w obiektach o znaczeniu społecznym, korzystając z rezerwowych źródeł. Trwa montaż konstrukcji zastępujących uszkodzone wieże elektroenergetyczne” – poinformowały Rossieti.

Potrwa to co najmniej do poniedziałku, bowiem nowe konstrukcje podtrzymujące są transportowane z obwodu leningradzkiego i Karelii.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

awaria energia elektryczna Rosjanie prąd
Kreml funduje pogrzeby i pomniki żołnierzom zabitym na wojnie, którą rozpętał
Biznes
Kreml funduje pogrzeby i pomniki żołnierzom zabitym na wojnie, którą rozpętał
Polski Produkt Przyszłości: XXVII edycja konkursu, w którym nauka spotyka biznes
Patronat Rzeczpospolitej
Polski Produkt Przyszłości: XXVII edycja konkursu, w którym nauka spotyka biznes
Adam Góral, prezes i jeden z głównych akcjonariuszy Asseco Poland.
Biznes
Akcje za pół miliarda i jasna deklaracja. Adam Góral uspokaja inwestorów Asseco
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Góra gotowych mieszkań, krytyka Europy i rekord OZE w UE
Elon Musk podczas swojego pierwszego wystąpienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos
Biznes
Elon Musk poleciał do Davos reklamować autonomiczne Tesle
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama