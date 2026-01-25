Aktualizacja: 25.01.2026 12:56 Publikacja: 25.01.2026 11:11
Siewieromorsk w zimie
Foto: Adobestock
W zamkniętym mieście Siewieromorsk w obwodzie murmańskim, gdzie znajduje się główna baza rosyjskiej Floty Północnej, zasilanie zostało odcięte po zawaleniu się pięciu wież przesyłowych państwowego operatora Rosseti. W Siewieromorsku stacjonuje 43. Dywizjon Okrętów Rakietowych Rosji i kilka brygad marynarki wojennej. Należą do nich: ciężki lotniskowiec „Admirał Kuzniecow”, ciężki krążownik rakietowy o napędzie atomowym „Piotr Wielki”, a także kilka niszczycieli, fregat i dużych okrętów zwalczania okrętów podwodnych.
Władze informują, że okręty marynarki wojennej Rosji „przełączono na agregaty prądotwórcze”. „Współpracujemy z elektrownią w Siewieromorsku i Flotą Północną, aby przywrócić zasilanie. Wyłączono oświetlenie uliczne, a okręty przełączono na autonomiczne zasilanie” – ogłosił w sobotę 24 stycznia mer miasta Władimir Jewmenkow. Zaapelował do mieszkańców o zachowanie spokoju, bo prąd wróci do miasta za co najmniej 24 godziny.
Do blackoutu doszło już w piątek w nocy w Murmańsku, poinformował gubernator obwodu Andriej Czibis, zwołując sztab kryzysowy. Władze ogłosiły w regionie stan podwyższonej gotowości. W sobotę gubernator obwodu ogłosił, że z powodu „poważnych uszkodzeń pięciu wież przesyłowych” zasilanie nie zostanie przywrócone przez co najmniej 24 godziny. Poprosił mieszkańców o „wyrozumiałość” w związku z napotkanymi trudnościami. W niedzielę 25 stycznia władze wysłały uspokajające komunikaty o tym, że pracują nad usunięciem awarii.
Zawalenie się pylonów podtrzymujących linie wysokiego napięcia skutkowało w obu miastach nie tylko ciemnościami, ale też przerwą w dostawie ogrzewania i ciepłej wody. Wiele innych miejscowości obwodu murmańskiego także pozostaje bez prądu, wody i ogrzewania. Dla mieszkańców władze otworzyły w szkołach, przedszkolach, domach kultury „punkty ogrzewania”. Mogą tam ogrzać się i skorzystać z ciepłej strawy i napojów.
Rosseti poinformowały, że przyczyną zawalenia się wież były duże opady śniegu, porywisty wiatr oraz powstałe w wyniku połączenia tych dwóch czynników pogodowych oblodzenie na przewodach i samych konstrukcjach, które tak je obciążyło, że słupy nie wytrzymały. Rosyjskie media, m.in. portal Life.ru podnoszą, że nie pogoda, ale bardzo stara i przez dziesięciolecia niemodernizowana infrastruktura doprowadziła do katastrofy. Z pięciu konstrukcji podtrzymujących linie wysokiego napięcia, dwie zostały zbudowane w 1966 r., a pozostałe w latach 80. Tymczasem zgodnie z przepisami maksymalny okres wykorzystania takich konstrukcji wynosi w Rosji 40 lat. Komitet Śledczy Rosji wszczął dochodzenie. Ma ono wskazać winnych faktu, że dotąd stare konstrukcje nie zostały zastąpione nowymi.
„W nocy przywrócono zasilanie niektórym odłączonym odbiorcom, w tym w obiektach o znaczeniu społecznym, korzystając z rezerwowych źródeł. Trwa montaż konstrukcji zastępujących uszkodzone wieże elektroenergetyczne” – poinformowały Rossieti.
Potrwa to co najmniej do poniedziałku, bowiem nowe konstrukcje podtrzymujące są transportowane z obwodu leningradzkiego i Karelii.
