Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były przyczyny blackoutu w Murmańsku i obwodzie murmańskim?

Jakie jednostki wojskowe zostały dotknięte awarią zasilania?

Jakie środki zostały podjęte w celu przywrócenia zasilania w dotkniętym regionie?

Kto jest obciążony odpowiedzialnością za jakość infrastruktury energetycznej w Rosji?

Jak zareagowały lokalne władze na awarię i jakie były ich komunikaty?

Jakie są plany na przyszłość w kontekście naprawy infrastruktury energetycznej?

W zamkniętym mieście Siewieromorsk w obwodzie murmańskim, gdzie znajduje się główna baza rosyjskiej Floty Północnej, zasilanie zostało odcięte po zawaleniu się pięciu wież przesyłowych państwowego operatora Rosseti. W Siewieromorsku stacjonuje 43. Dywizjon Okrętów Rakietowych Rosji i kilka brygad marynarki wojennej. Należą do nich: ciężki lotniskowiec „Admirał Kuzniecow”, ciężki krążownik rakietowy o napędzie atomowym „Piotr Wielki”, a także kilka niszczycieli, fregat i dużych okrętów zwalczania okrętów podwodnych.

Reklama Reklama

Okręty na agregatach, ciemności w miastach

Władze informują, że okręty marynarki wojennej Rosji „przełączono na agregaty prądotwórcze”. „Współpracujemy z elektrownią w Siewieromorsku i Flotą Północną, aby przywrócić zasilanie. Wyłączono oświetlenie uliczne, a okręty przełączono na autonomiczne zasilanie” – ogłosił w sobotę 24 stycznia mer miasta Władimir Jewmenkow. Zaapelował do mieszkańców o zachowanie spokoju, bo prąd wróci do miasta za co najmniej 24 godziny.

Do blackoutu doszło już w piątek w nocy w Murmańsku, poinformował gubernator obwodu Andriej Czibis, zwołując sztab kryzysowy. Władze ogłosiły w regionie stan podwyższonej gotowości. W sobotę gubernator obwodu ogłosił, że z powodu „poważnych uszkodzeń pięciu wież przesyłowych” zasilanie nie zostanie przywrócone przez co najmniej 24 godziny. Poprosił mieszkańców o „wyrozumiałość” w związku z napotkanymi trudnościami. W niedzielę 25 stycznia władze wysłały uspokajające komunikaty o tym, że pracują nad usunięciem awarii.