Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1431

W Abu Zabi trwają trójstronne rozmowy Ukrainy, USA i Rosji, a prezydent Wołodymyr Zełenski podkreśla, że kluczowym tematem negocjacji jest Donbas i na tym etapie jest jeszcze zbyt wcześnie na wyciąganie wniosków.

