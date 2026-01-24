Aktualizacja: 24.01.2026 06:43 Publikacja: 24.01.2026 06:30
Foto: pap
Wydarzenia z 1430. dnia wojny Rosji z Ukrainą można było śledzić w naszej wczorajszej relacji.
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W piątek w Abu Zabi odbyw...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W piątek w Abu Zabi odbywa się trójstron...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W czwartek w Moskwie Władimir Putin spot...
Tegoroczne Światowe Forum Ekonomiczne w Davos było przede wszystkim forum władzy, a nie forum ekonomii – mówił w...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W Republice Adygei w Rosji 11 osób zosta...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 19 na 20 stycznia doszło do ata...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas