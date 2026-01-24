Aktualizacja: 24.01.2026 13:42 Publikacja: 24.01.2026 12:04
Foto: Adobestock
W 2025 roku władze rosyjskie przeznaczyły 17,8 mln rubli (840 tys. zł) na pogrzeby żołnierzy poległych na Ukrainie, a także ponad 111 mln rubli (5,23 mln zł) na pomniki ku czci. Wynika to z umów zawartych na portalu zamówień publicznych Kremla, które przeanalizował opozycyjny portal „Wierstka”.
Przeznaczone środki były rekordowe: w 2022 roku nie było żadnego dofinansowania pogrzebów żołnierzy, w 2023 roku na pogrzeby przeznaczono 5,2 mln rubli, a na pomniki – 880 tys. rubli. W 2024 roku było to odpowiednio 11,8 mln i 24,5 mln rubli.
Specyfikacje techniczne umów pogrzebowych obejmują następujące usługi: transport zwłok na cmentarz, wysłanie ekipy budowlanej, wykopanie grobu, opuszczenie trumny oraz montaż krzyża, wieńca i flagi. Ponadto władze pokrywają koszty postawienia pomnika na grobach oraz zagospodarowanie terenu cmentarza, na którym pochowani są żołnierze.
Koszt pogrzebu jednego żołnierza armii Putina waha się w zależności od regionu od 60 tys. rubli do 77 tys. rubli (3623 zł). Umowy dotyczące pochówku żołnierzy w 2025 roku najczęściej zawierano w obwodzie nowosybirskim, Republice Komi i Czukockim Okręgu Autonomicznym.
Wśród kontraktów na pomniki poległych weteranów wojennych, dziennikarze „Wierstki” odkryli budowę instalacji artystycznej w osiedlu typu miejskiego Ust-Kinelsky, utworzenie alei „Pamięci Serca” we wsi Turowiec, utworzenie ogrodu publicznego ku pamięci uczestników agresji na pokojowego sąsiada oraz liczne pomniki i aleje pamięci.
W latach 2022–2025 rząd wydał od 112 tys. rubli do 18 mln rubli w ramach zamówień publicznych na różne pomniki. Najdroższy okazał się pomnik w Budionnowsku w Kraju Stawropolskim – reżim wydał z budżetu 12,9 mln rubli (610 tys. zł) na pomnik i zagospodarowanie terenu wokół.
Kreml wciąż ukrywa przed rosyjskim społeczeństwem nie tylko liczbę poległych i okaleczonych Rosjan w rozpętanej przez siebie wojnie, ale także wydatki na pogrzeby żołnierzy. Tylko część środków przeznaczanych przez państwo i inne organizacje, takie jak stowarzyszenia weteranów, na pogrzeby i upamiętnienia poległych w rozpętanej wojnie jest przekazywana za pośrednictwem portalu zamówień publicznych. Rosyjskie ministerstwo obrony jest odpowiedzialne za zwrot kosztów pochówku żołnierzy i montażu nagrobków. I nie publikuje na ten temat żadnych danych.
Według szacunków NATO, całkowite straty Rosji podczas rozpętanej wojny, która trwa już prawie cztery lata, czyli dłużej niż tzw. wielka wojna ojczyźniana w latach 1941-45 wyniosły 1,15 mln żołnierzy (stan na grudzień 2025 roku). Strona ukraińska liczy to codziennie. Według stanu na 24 stycznia 2026 r., Rosja straciła 1232030 żołnierzy plus 930 poległych w ciągu ostatniej doby.
To pokrywa się z danymi NATO. Sekretarz generalny Mark Rutte stwierdził, że w grudniu straty rosyjskiej armii wzrosły do 1000 dziennie i przekroczyły 30 tysięcy w ciągu miesiąca. Przypomniał, że ZSRR podczas ostatniej wojny, w którą był zaangażowany – wojny w Afganistanie stracił około 20 tysięcy żołnierzy przez cały okres trwania wojny, czyli podczas dziesięciu lat. Wojna Putina zabija dziennie około tysiąca Rosjan.
