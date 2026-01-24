W 2025 roku władze rosyjskie przeznaczyły 17,8 mln rubli (840 tys. zł) na pogrzeby żołnierzy poległych na Ukrainie, a także ponad 111 mln rubli (5,23 mln zł) na pomniki ku czci. Wynika to z umów zawartych na portalu zamówień publicznych Kremla, które przeanalizował opozycyjny portal „Wierstka”.

Reklama Reklama

Przeznaczone środki były rekordowe: w 2022 roku nie było żadnego dofinansowania pogrzebów żołnierzy, w 2023 roku na pogrzeby przeznaczono 5,2 mln rubli, a na pomniki – 880 tys. rubli. W 2024 roku było to odpowiednio 11,8 mln i 24,5 mln rubli.

Kto tworzy armię Putina – Syberia, Czukotka, Komi

Specyfikacje techniczne umów pogrzebowych obejmują następujące usługi: transport zwłok na cmentarz, wysłanie ekipy budowlanej, wykopanie grobu, opuszczenie trumny oraz montaż krzyża, wieńca i flagi. Ponadto władze pokrywają koszty postawienia pomnika na grobach oraz zagospodarowanie terenu cmentarza, na którym pochowani są żołnierze.

Koszt pogrzebu jednego żołnierza armii Putina waha się w zależności od regionu od 60 tys. rubli do 77 tys. rubli (3623 zł). Umowy dotyczące pochówku żołnierzy w 2025 roku najczęściej zawierano w obwodzie nowosybirskim, Republice Komi i Czukockim Okręgu Autonomicznym.