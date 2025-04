Wydatki na „maszynę werbunkową” wzrosły prawie pięciokrotnie w porównaniu z kwietniem 2024 r. Jeśli obecne tempo się utrzyma, do końca roku będzie to kosztować rosyjski skarb państwa (podatników) 730 mld rubli (33,43 mld zł). To równowartość połowy rocznego budżetu całego systemu szkolnictwa wyższego Rosji (1,5 biliona rubli rocznie) i dwukrotność rocznych wydatków na narodowy projekt „Ochrona zdrowia”, które w tym roku wynoszą 369 mld rubli.

Pieniądze skończą się za rok

- W ubiegłym roku rosyjski resort obrony zdołał zwerbować 440 tysięcy ludzi na wojnę rozpętaną na Ukrainie, czyli około 1,2 tysiąca dziennie. Kreml nie będzie jednak w stanie w nieskończoność utrzymywać obecnego tempa rekrutacji: Rosja ma jeszcze od 12 do 16 miesięcy, aby kontynuować działania militarne w obecnym tempie – szacuje George Barros, szef grupy ekspertów ds. Rosji w American Institute for the Study of War (ISW) cytowany przez „The Moscow Times".

Według ISW władze nie będą mogły dalej podnosić wysokości wypłacanej premii z powodu problemów budżetowych i wyczerpywania się rezerw Funduszu Narodowego Dobrobytu. W ciągu trzech lat wojny aktywa płynne FND skurczyły się trzykrotnie, czyli o 106 mld dolarów, a pozostałe rezerwy wolnych pieniędzy — równowartość około 40 mld dolarów — są najniższe od utworzenia funduszu w 2008 roku.

„System wyszukiwania żołnierzy działał dobrze przez 2,5 roku, ale teraz zaczyna zawodzić” – mówi Barros. — Rosję ograniczają prawa ekonomii. Poza tym Rosja nie ma nieograniczonych zasobów ludzkich.