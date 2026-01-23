04:32 Ukraińcy publikują nagranie z ataku dronów na dwie rosyjskie haubice D-30

Atak przeprowadzili operatorzy dronów z 79. Samodzielnej Brygady Desantowo-Szturmowej w rejonie Myrnohradu (obwód doniecki).

04:28 Rosyjski żołnierz oskarżony o zastrzelenie ukraińskiego jeńca

Rosyjski żołnierz 810. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej wchodzącej w skład Floty Czarnomorskiej, który został wzięty do niewoli przez Ukraińców, został oskarżony o zastrzelenie ukraińskiego jeńca. Rosjanin miał 18 czerwca 2025 roku, wraz z innym żołnierzem, pojmać ukraińskiego żołnierza w czasie walk w obwodzie sumskim i zastrzelić go. Z komunikatu ukraińskiej prokuratury wynika, że Rosjanin nie chciał przyznać się do winy, ale ukraińscy śledczy zapewniają, że mają mocne, obciążające go dowody.

04:20 Rosyjskie bombowce dalekiego zasięgu odbyły trwający ponad pięć godzin lot nad Morzem Bałtyckim

Ministerstwo Obrony Rosji zaznacza, że lot odbył się nad neutralnymi wodami Morza Bałtyckiego. Z komunikatu wynika też, że przez część trwania lotu działania rosyjskiego lotnictwa były monitorowane przez pilotów myśliwców innych państw. Rosyjskim bombowcom towarzyszyła eskorta składająca się z myśliwców Su-35S i Su-30SM.

04:15 W Abu Zabi odbędzie się w piątek trójstronne spotkanie delegacji USA, Rosji i Ukrainy

Jurij Uszakow poinformował, że będzie to pierwsze trójstronne spotkanie grupy roboczej zajmującej się sprawami bezpieczeństwa. Na czele delegacji rosyjskiej stoi szef rosyjskiego wywiadu wojskowego (GRU) adm. Igor Kostiukow. W Abu Zabi mają pojawić się również specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff oraz specjalny przedstawiciel prezydenta Rosji ds. inwestycji i współpracy ekonomicznej Kiriłł Dmitriew.

04:10 Spotkanie Władimira Putina ze Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem trwało ok. czterech godzin

Po spotkaniu Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina poinformował, że rozmowy na Kremlu były „niezwykle treściowe, konstruktywne oraz niezwykle szczere i pełne zaufania”. Tematem rozmów miał być - oprócz porozumienia pokojowego kończącego wojnę na Ukrainie – również dalszy rozwój dwustronnych relacji amerykańsko-rosyjskich. - Oba kraje mają niezwykły potencjał do współpracy w wielu obszarach – powiedział Uszakow. Jak dodał strona amerykańska „czyni już konkretne plany (w zakresie współpracy USA z Rosją), które mogą być wdrożone po zakończeniu” wojny na Ukrainie.

04:08 Pożar w składzie paliw w Penzie po ataku ukraińskich dronów

Gubernator obwodu penzeńskiego Oleg Melniczenko poinformował, że ok. 4 rano (czasu moskiewskiego) w wyniku ataku dronów doszło do pożaru w składzie paliw w Penzie. Z wstępnych informacji wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał. Z ogniem walczy 46 strażaków i 14 jednostek sprzętu gaśniczego. Wcześniej pojawiła się informacja, że lotnisko w Penzie zostało tymczasowo zamknięte.

04:06 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1429 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1429 dniu wojny Foto: PAP

04:05 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: