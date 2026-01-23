Aktualizacja: 23.01.2026 04:35 Publikacja: 23.01.2026 04:35
Atak przeprowadzili operatorzy dronów z 79. Samodzielnej Brygady Desantowo-Szturmowej w rejonie Myrnohradu (obwód doniecki).
Rosyjski żołnierz 810. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej wchodzącej w skład Floty Czarnomorskiej, który został wzięty do niewoli przez Ukraińców, został oskarżony o zastrzelenie ukraińskiego jeńca. Rosjanin miał 18 czerwca 2025 roku, wraz z innym żołnierzem, pojmać ukraińskiego żołnierza w czasie walk w obwodzie sumskim i zastrzelić go. Z komunikatu ukraińskiej prokuratury wynika, że Rosjanin nie chciał przyznać się do winy, ale ukraińscy śledczy zapewniają, że mają mocne, obciążające go dowody.
Ministerstwo Obrony Rosji zaznacza, że lot odbył się nad neutralnymi wodami Morza Bałtyckiego. Z komunikatu wynika też, że przez część trwania lotu działania rosyjskiego lotnictwa były monitorowane przez pilotów myśliwców innych państw. Rosyjskim bombowcom towarzyszyła eskorta składająca się z myśliwców Su-35S i Su-30SM.
Jurij Uszakow poinformował, że będzie to pierwsze trójstronne spotkanie grupy roboczej zajmującej się sprawami bezpieczeństwa. Na czele delegacji rosyjskiej stoi szef rosyjskiego wywiadu wojskowego (GRU) adm. Igor Kostiukow. W Abu Zabi mają pojawić się również specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff oraz specjalny przedstawiciel prezydenta Rosji ds. inwestycji i współpracy ekonomicznej Kiriłł Dmitriew.
Po spotkaniu Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina poinformował, że rozmowy na Kremlu były „niezwykle treściowe, konstruktywne oraz niezwykle szczere i pełne zaufania”. Tematem rozmów miał być - oprócz porozumienia pokojowego kończącego wojnę na Ukrainie – również dalszy rozwój dwustronnych relacji amerykańsko-rosyjskich. - Oba kraje mają niezwykły potencjał do współpracy w wielu obszarach – powiedział Uszakow. Jak dodał strona amerykańska „czyni już konkretne plany (w zakresie współpracy USA z Rosją), które mogą być wdrożone po zakończeniu” wojny na Ukrainie.
Gubernator obwodu penzeńskiego Oleg Melniczenko poinformował, że ok. 4 rano (czasu moskiewskiego) w wyniku ataku dronów doszło do pożaru w składzie paliw w Penzie. Z wstępnych informacji wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał. Z ogniem walczy 46 strażaków i 14 jednostek sprzętu gaśniczego. Wcześniej pojawiła się informacja, że lotnisko w Penzie zostało tymczasowo zamknięte.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1429 dniu wojny
Foto: PAP
Źródło: rp.pl
