Tusk nawiązał do porannego ataku powietrznego Rosji na Ukrainę, w czasie którego Rosjanie użyli 425 środków napadu powietrznego do ataku m.in. na infrastrukturę cywilną i energetyczną Ukrainy. - Pamiętamy atak rosyjskich dronów w Polsce, wrześniowy (chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez kilkanaście rosyjskich dronów-wabików w nocy z 9 na 10 września - red.). Wyobraźmy sobie co oznacza atak 400 uzbrojonych dornów - mówił premier.
Następnie – w kontekście unijnego instrumentu SAFE, w ramach którego Polska ma otrzymać 43,7 mld euro tytułem nisko oprocentowanej (na nieco ponad 3 proc.) pożyczki na wzmocnienie swojego potencjału obronnego – premier mówił, że 90 proc. wydatków realizowanych w ramach programu SAN będzie pochodziło z programu SAFE. System SAN to przeciwlotniczy system mający posiadać zdolność również do zwalczania dronów. 30 stycznia 2026 r. Skarb Państwa podspisał umowy z konsorcjum firm (Polska Grupa Zbrojeniowa i Kongsberg Defence & Aerospace) na dostawę tych systemów.
- Jednym z warunków odstraszenia Rosji od ataku na inne kraje jest zbudowanie systemu, który będzie uniemożliwiał ataki takie, jakie miały miejsce nad Ukrainą. mówimy o bezprecedensowych pieniądzach – kontynuował Tusk.
Następnie premier zarzucił PiS, a także Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej oraz prezydentowi Karolowi Nawrockiemu „zamach” na pieniądze z programu, które mają zasilić m.in. Hutę Stalowa Wola kwotą rzędu 20 mld zł (premier zaznaczył, że są to szacunki Agencji Uzbrojenia). „Zamach” o którym mówi premier to sprzeciw wobec przyjętej w ubiegłym tygodniu przez Sejm ustawy, która ma implementować SAFE (nie jest wykluczone, że prezydent ustawę zawetuje).
Tusk stwierdził też, że „zamach na Stalową Wolę” jest „tym bardziej paskudny”, bo 21 lutego PiS planuje konwencję programową w Stalowej Woli (prezydentem tego miasta jest Lucjusz Nadbereżny, polityk PiS).
Program SAFE
- Nie jestem w stanie zrozumieć czym się kierują ci, którzy podejmują w tej chwili decyzję o próbie zablokowania tych pieniędzy. My i tak znajdziemy sposoby, nawet jak będą blokować, nawet jak będą wetować, by choć część tych środków uratować - zapowiedział dodając jednak, że będzie to kosztowało „trochę czasu, pieniędzy i niepotrzebnych nerwów”.
Tusk mówił też, że być może wśród protestujących przeciw SAFE „są lobbyści, którzy działają na rzecz innych państw i firm”. Dodał jednak, że „nic nie usprawiedliwia” sprzeciwu wobec tego programu.
- Zastanówcie się: zwracam się do prezydenta Nawrockiego i jego ludzi, do liderów politycznych PiS-u i Konfederacji, zastanówcie się, czy naprawdę chcecie uderzyć w samo serce Polski w sytuacji, gdy za granicą jest tak okrutna wojna. Nikt wam tego nie wybaczy, nikomu łaski nie robicie pomagając rządowi w realizacji tego programu - mówił.
- Takiej zdrady interesów narodowych nikt wam nigdy nie wybaczy, jeśli będziecie je atakować w sposób tak cyniczny – dodał.
Tusk mówił też o inaugurującej w czwartek działanie Radzie Pokoju powołanej przez prezydenta Donalda Trumpa. - Jak wielokrotnie informowaliśmy (...) rząd nie przewiduje w tych okolicznościach i warunkach uczestnictwa Polski w Radzie Pokoju. Ewentualna wizyta w Waszyngtonie przedstawiciela prezydenta będzie miała charakter obserwacyjny. A więc w charakterze obserwatora przedstawiciel Polski może oczywiście uczestniczyć w tych obradach – wyjaśnił Tusk. Nieco później okazało się, że stronę Polską będzie na inauguracji Rady Pokoju reprezentował prezydencki minister Marcin Przydacz.
- Polska na pewno nie zamierza i nie wyśle polskich żołnierzy do Strefy Gazy. Mamy swoje problemy bezpieczeństwa – mówił też Tusk. - Polska także nie jest zainteresowana współfinansowaniem przedsięwzięć deweloperskich na terenie Gazy. To też chyba nie wymaga szczególnego wytłumaczenia. Pieniądze są potrzebne na inwestycje w naszych miastach – dodał.
