- Jednym z warunków odstraszenia Rosji od ataku na inne kraje jest zbudowanie systemu, który będzie uniemożliwiał ataki takie, jakie miały miejsce nad Ukrainą. mówimy o bezprecedensowych pieniądzach – kontynuował Tusk.

Następnie premier zarzucił PiS, a także Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej oraz prezydentowi Karolowi Nawrockiemu „zamach” na pieniądze z programu, które mają zasilić m.in. Hutę Stalowa Wola kwotą rzędu 20 mld zł (premier zaznaczył, że są to szacunki Agencji Uzbrojenia). „Zamach” o którym mówi premier to sprzeciw wobec przyjętej w ubiegłym tygodniu przez Sejm ustawy, która ma implementować SAFE (nie jest wykluczone, że prezydent ustawę zawetuje).

Tusk stwierdził też, że „zamach na Stalową Wolę” jest „tym bardziej paskudny”, bo 21 lutego PiS planuje konwencję programową w Stalowej Woli (prezydentem tego miasta jest Lucjusz Nadbereżny, polityk PiS).

Program SAFE Foto: PAP

- Nie jestem w stanie zrozumieć czym się kierują ci, którzy podejmują w tej chwili decyzję o próbie zablokowania tych pieniędzy. My i tak znajdziemy sposoby, nawet jak będą blokować, nawet jak będą wetować, by choć część tych środków uratować - zapowiedział dodając jednak, że będzie to kosztowało „trochę czasu, pieniędzy i niepotrzebnych nerwów”.

Tusk mówił też, że być może wśród protestujących przeciw SAFE „są lobbyści, którzy działają na rzecz innych państw i firm”. Dodał jednak, że „nic nie usprawiedliwia” sprzeciwu wobec tego programu.