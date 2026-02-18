Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
W środę Paulina Hennig-Kloska ogłosiła w Sejmie odejście z Polski 2050 i założenie nowego klubu – Centrum. Razem z nią nowy klub w parlamencie tworzyć będą m.in. Ryszard Petru, Aleksandra Leo i Mirosław Suchoń.
Zdaniem Szymona Hołowni, założyciela partii, prawdziwym powodem odejścia części posłów była „nienawiść do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz”. Wicemarszałek Sejmu w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że najbardziej rozczarowany jest postawą Pauliny Hennig-Kloski, która miała go oszukać. – Czuję się oszukany przez Paulinę Hennig-Kloskę. Uważam, że na oszustwie i na tego rodzaju zachowaniach, na zdradach, nie buduje się obecności politycznej – mówił.
Konferencję prasową w Sejmie zorganizowała również liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. – Ludzie Polski 2050 dokonali demokratycznego wyboru. Mieliśmy w naszej partii prawdziwe demokratyczne wybory. Egzamin z demokracji nie polega na tym, żeby w wyborach wystartować. Największy egzamin z demokracji to jest zaakceptowanie wyboru demokratycznej większości. Niestety, część naszych posłanek i posłów nie zdali tego egzaminu, nie pogodzili się z wynikiem demokratycznych wyborów w naszej partii i z naszej partii zdezerterowali. To jest smutne. To jest rozczarowujące, ale Polska 2050 była, jest i będzie. Tu jest Polska 2050. Klub Polski 2050 – posłanki, posłowie, senatorowie, którzy pamiętają, że reprezentujemy wspólnie ludzi Polski 2050, reprezentujemy naszych wyborców, reprezentujemy nasze wartości, naszą misję i nasze sprawy – mówiła.
– Wiemy, kim jesteśmy, wiemy dokąd idziemy. Polska 2050 to jest wyraziste centrum. To jest formacja, partia obecna i reprezentowana dzisiaj w całej Polsce, która walczy o prawa ludzi, o prawa klasy średniej. Wiemy, że zawsze opowiemy się po stronie mieszkańców, nie po stronie wielkich korporacji, że będziemy walczyć i walczymy o sprawiedliwe podatki dla klasy średniej, dla ludzi pracujących, dla małych i mikroprzedsiębiorców. Wiemy, że w Polsce potrzebne są w tym obszarze bardzo duże zmiany i do takiej walki, do takiego działania, do takiego sprawczego i pozytywnego działania, jesteśmy gotowi – kontynuowała.
Pełczyńska-Nałęcz przekonywała, że taka partia jak Polska 2050 jest w Polsce potrzebna. – Chciałam się zwrócić do naszych ludzi w całej Polsce. Kochani, to jest trudny moment, ale to też jest moment, w którym z całą siłą i z całą determinacją pokazujemy, że jesteśmy z wami, pamiętamy o was, reprezentujemy was tutaj i idziemy do przodu. Odkładamy na bok wszystkie spory. Nie będziemy więcej już mówić o tych, którzy zdezerterowali, bo oni podjęli swoją decyzję. Oni swojego egzaminu z demokracji nie zdali. A my wiemy, że demokracja to jest przede wszystkim zobowiązanie wobec wyborców. To są sprawy i działania, i my dzisiaj tymi sprawami i działaniami jesteśmy i idziemy do przodu. Idziemy wspólnie do przodu – zapowiedziała.
