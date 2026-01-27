Rzeczpospolita
Ekonomia
Biznes w Rosji nie wierzy w oficjalną inflację

Rosyjskie firmy zapisały w swoich biznesplanach inflację dwukrotnie wyższą niż stanowi prognoza Banku Rosji. To jasny sygnał, że rosyjscy przedsiębiorcy nie wierzą w możliwość pokonania inflacji, a dane oficjalne uważają za nieodpowiadające rzeczywistości.

Publikacja: 27.01.2026 12:55

Foto: Photo by ALEXANDER NEMENOV / AFP

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego rosyjskie firmy przewidują wyższą inflację niż prognozuje Bank Rosji?
  • Jakie trendy inflacyjne obserwują rosyjscy przedsiębiorcy na najbliższe miesiące?
  • Jakie są główne przyczyny pesymizmu wśród rosyjskich przedsiębiorców

Takie wnioski przynosi najnowsza ankieta przeprowadzona wśród biznesu przez rosyjski bank centralny. „Opracowując biznesplany na 2026 r., uczestnicy badania zakładają średnioroczną stopę inflacji na poziomie 9,3 proc.” – cytuje wyniki badania „The Moscow Times”.

Dilerzy samochodowi w Rosji nie widzą światła w tunelu

To nieco mniej niż rok temu, kiedy firmy uwzględniały w swoich planach biznesowych wzrost cen o 10,7 proc. w 2025 r., ale znacznie więcej niż oficjalna inflacja, zarówno bieżąca, jak i prognozowana. Rosstat (urząd statystyczny) oszacował inflację w ubiegłym roku na 5,6 proc., podczas gdy Bank Rosji prognozuje 4-5 proc. na ten rok. 

W badaniu przeprowadzonym od 1 do 20 stycznia wzięło udział prawie 15 tysięcy firm ze wszystkich sektorów. Na pytanie o inflację w swoich biznesplanach odpowiedziało 6700 firm. Wśród tych, które nie udzieliły odpowiedzi, znalazły się przede wszystkim małe i mikroprzedsiębiorstwa, „które nie uwzględniają tego parametru w planowaniu biznesowym lub mają trudności z jego oszacowaniem z powodu dużej niepewności” – skomentował Bank Rosji.

Rosja notuje najgwałtowniejszy wzrost cen od początku agresji na Ukrainę
Dane gospodarcze
Inflacja galopuje w Rosji. „Dzięki temu człowiekowi”
Rosyjskie spółki użyteczności publicznej i górnicze uwzględniły najniższą inflację w swoich biznesplanach (około 7 proc.). Natomiast firmy z sektora handlu, budownictwa i usług są najbardziej pesymistyczne – spodziewają się wyższej (około 10 proc.).

Największy wzrost cen – 10,4 proc. – prognozują salony sprzedaży samochodów. To branża, która ponosi w Rosji największe straty od początku rozpętanej przez Putina wojny. Dziś pojawiły się dane, że Rosjanie niemal przestali kupować nowe auta. Także dużej inflacji spodziewają się sieci handlowe – uwzględniły w swoich biznesplanach średnią stopę inflacji na poziomie 9,5proc.

14 proc. – takiej inflacji spodziewają się Rosjanie w tym roku

Bank Rosji podkreśla, że oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw rosną od czterech kolejnych miesięcy – od momentu ogłoszenia przez władze podwyżki podatku VAT od tego roku do 22 proc.

Tempo wzrostu cen oczekiwane przez firmy w ciągu najbliższych trzech miesięcy również nadal rośnie. W styczniu wyniosło ono 10,4 proc. rok do roku, w porównaniu z 8,5 proc. w grudniu 2025 r. Jest to poziom zbliżony do poziomu z końca 2024 r. Najniższego wzrostu cen spodziewają się przedsiębiorstwa rolne (3,8 proc.), a najwyższego detaliści (15,7 proc.).

Tymczasem wzrost cen w Rosji jest w pełnym rozkwicie. Tylko w ciągu pierwszych 19 dni stycznia wzrosły one oficjalnie średnio o 1,72 proc. według Rosstatu. A ponieważ urząd ten jest od początku wojny oskarżany o preparowanie danych na korzyść Kremla, to w rzeczywistości ceny w Rosji jeszcze bardziej poszły w górę. Przedsiębiorstwa rosyjskie wciąż podnoszą ceny sprzedaży. W styczniu, według monitoringu Banku Rosji, wzrost przyspieszył zarówno w całej gospodarce, jak i w niemal wszystkich sektorach, z wyjątkiem górnictwa.

Wódka w Rosji drożeje. Meliny i samogon mają wzięcie
Przemysł spożywczy
Wódka w Rosji drożeje. Meliny i samogon mają wzięcie
Spowolnienie gospodarcze i niski popyt ze strony biedniejącego rosyjskiego konsumenta uniemożliwiają rosyjskim przedsiębiorstwom podnoszenie cen w stopniu, w jakim chciałyby zrekompensować rosnące koszty. Wraz z brakami kadrowymi spowodowanymi wojną, na co narzekają szczególnie spółki rolne, pesymizm w gospodarce Rosji będzie w tym roku przybierał na sile.

Oczekiwania inflacyjne samych Rosjan również nie wykazują oznak osłabienia. W grudniu wzrosły do blisko 14 proc.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Dane Gospodarcze Inflacja Rosjanie oczekiwania inflacyjne
