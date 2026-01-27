Aktualizacja: 27.01.2026 13:04 Publikacja: 27.01.2026 12:55
Rosyjskie firmy nie wierzą w oficjalną inflację. W biznesplanach wpisują dwa razy więcej
Foto: Photo by ALEXANDER NEMENOV / AFP
Takie wnioski przynosi najnowsza ankieta przeprowadzona wśród biznesu przez rosyjski bank centralny. „Opracowując biznesplany na 2026 r., uczestnicy badania zakładają średnioroczną stopę inflacji na poziomie 9,3 proc.” – cytuje wyniki badania „The Moscow Times”.
To nieco mniej niż rok temu, kiedy firmy uwzględniały w swoich planach biznesowych wzrost cen o 10,7 proc. w 2025 r., ale znacznie więcej niż oficjalna inflacja, zarówno bieżąca, jak i prognozowana. Rosstat (urząd statystyczny) oszacował inflację w ubiegłym roku na 5,6 proc., podczas gdy Bank Rosji prognozuje 4-5 proc. na ten rok.
W badaniu przeprowadzonym od 1 do 20 stycznia wzięło udział prawie 15 tysięcy firm ze wszystkich sektorów. Na pytanie o inflację w swoich biznesplanach odpowiedziało 6700 firm. Wśród tych, które nie udzieliły odpowiedzi, znalazły się przede wszystkim małe i mikroprzedsiębiorstwa, „które nie uwzględniają tego parametru w planowaniu biznesowym lub mają trudności z jego oszacowaniem z powodu dużej niepewności” – skomentował Bank Rosji.
Rosyjskie spółki użyteczności publicznej i górnicze uwzględniły najniższą inflację w swoich biznesplanach (około 7 proc.). Natomiast firmy z sektora handlu, budownictwa i usług są najbardziej pesymistyczne – spodziewają się wyższej (około 10 proc.).
Największy wzrost cen – 10,4 proc. – prognozują salony sprzedaży samochodów. To branża, która ponosi w Rosji największe straty od początku rozpętanej przez Putina wojny. Dziś pojawiły się dane, że Rosjanie niemal przestali kupować nowe auta. Także dużej inflacji spodziewają się sieci handlowe – uwzględniły w swoich biznesplanach średnią stopę inflacji na poziomie 9,5proc.
Bank Rosji podkreśla, że oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw rosną od czterech kolejnych miesięcy – od momentu ogłoszenia przez władze podwyżki podatku VAT od tego roku do 22 proc.
Tempo wzrostu cen oczekiwane przez firmy w ciągu najbliższych trzech miesięcy również nadal rośnie. W styczniu wyniosło ono 10,4 proc. rok do roku, w porównaniu z 8,5 proc. w grudniu 2025 r. Jest to poziom zbliżony do poziomu z końca 2024 r. Najniższego wzrostu cen spodziewają się przedsiębiorstwa rolne (3,8 proc.), a najwyższego detaliści (15,7 proc.).
Tymczasem wzrost cen w Rosji jest w pełnym rozkwicie. Tylko w ciągu pierwszych 19 dni stycznia wzrosły one oficjalnie średnio o 1,72 proc. według Rosstatu. A ponieważ urząd ten jest od początku wojny oskarżany o preparowanie danych na korzyść Kremla, to w rzeczywistości ceny w Rosji jeszcze bardziej poszły w górę. Przedsiębiorstwa rosyjskie wciąż podnoszą ceny sprzedaży. W styczniu, według monitoringu Banku Rosji, wzrost przyspieszył zarówno w całej gospodarce, jak i w niemal wszystkich sektorach, z wyjątkiem górnictwa.
Spowolnienie gospodarcze i niski popyt ze strony biedniejącego rosyjskiego konsumenta uniemożliwiają rosyjskim przedsiębiorstwom podnoszenie cen w stopniu, w jakim chciałyby zrekompensować rosnące koszty. Wraz z brakami kadrowymi spowodowanymi wojną, na co narzekają szczególnie spółki rolne, pesymizm w gospodarce Rosji będzie w tym roku przybierał na sile.
Oczekiwania inflacyjne samych Rosjan również nie wykazują oznak osłabienia. W grudniu wzrosły do blisko 14 proc.
Źródło: rp.pl
