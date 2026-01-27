Rosyjskie spółki użyteczności publicznej i górnicze uwzględniły najniższą inflację w swoich biznesplanach (około 7 proc.). Natomiast firmy z sektora handlu, budownictwa i usług są najbardziej pesymistyczne – spodziewają się wyższej (około 10 proc.).

Największy wzrost cen – 10,4 proc. – prognozują salony sprzedaży samochodów. To branża, która ponosi w Rosji największe straty od początku rozpętanej przez Putina wojny. Dziś pojawiły się dane, że Rosjanie niemal przestali kupować nowe auta. Także dużej inflacji spodziewają się sieci handlowe – uwzględniły w swoich biznesplanach średnią stopę inflacji na poziomie 9,5proc.

14 proc. – takiej inflacji spodziewają się Rosjanie w tym roku

Bank Rosji podkreśla, że oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw rosną od czterech kolejnych miesięcy – od momentu ogłoszenia przez władze podwyżki podatku VAT od tego roku do 22 proc.

Tempo wzrostu cen oczekiwane przez firmy w ciągu najbliższych trzech miesięcy również nadal rośnie. W styczniu wyniosło ono 10,4 proc. rok do roku, w porównaniu z 8,5 proc. w grudniu 2025 r. Jest to poziom zbliżony do poziomu z końca 2024 r. Najniższego wzrostu cen spodziewają się przedsiębiorstwa rolne (3,8 proc.), a najwyższego detaliści (15,7 proc.).

Tymczasem wzrost cen w Rosji jest w pełnym rozkwicie. Tylko w ciągu pierwszych 19 dni stycznia wzrosły one oficjalnie średnio o 1,72 proc. według Rosstatu. A ponieważ urząd ten jest od początku wojny oskarżany o preparowanie danych na korzyść Kremla, to w rzeczywistości ceny w Rosji jeszcze bardziej poszły w górę. Przedsiębiorstwa rosyjskie wciąż podnoszą ceny sprzedaży. W styczniu, według monitoringu Banku Rosji, wzrost przyspieszył zarówno w całej gospodarce, jak i w niemal wszystkich sektorach, z wyjątkiem górnictwa.