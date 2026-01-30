W grudniu 2024 r. kolejność była ta sama: zapytano wówczas, które z europejskich państw najbardziej pomogło Ukrainie w obu obszarach (wojskowym i humanitarnym). Na pierwszym miejscu znalazła się Wielka Brytania (34 proc.), na drugim Niemcy (29 proc.), a na trzecim Polska (23 proc.).

A który europejski kraj zapewnia największą pomoc humanitarną? 25 proc. zapytanych o zdanie Ukraińców odpowiedziało, że Niemcy, zaś 23 proc. uważa, że Polska. Na Wielką Brytanię wskazało 11 proc. ankietowanych. Opcję „trudno powiedzieć” wybrało 26 proc. osób biorących udział w badaniu.

– Niemcy są mistrzami świata w autopromocji. Brytyjczycy zaś mocno zaznaczają swoją obecność na Ukrainie – są lepsi w maratony, podczas gdy my wyspecjalizowaliśmy się w sprincie. Polskie władze pomagają, ale wraz ze wzrostem postaw sceptycznych niekoniecznie się tym chwalą. Poza tym nasze zasoby są na wyczerpaniu: nasz przemysł obronny nie jest w stanie produkować tyle, co niemiecki – mówi „Rzeczpospolitej” Bartosz Cichocki, do 2023 r. ambasador RP w Kijowie.

Foto: Paweł Krupecki

– Społeczeństwo ukraińskie jest propolskie, ale miejscowe elity są nie tyle sceptyczne, co w niewielkim stopniu zainteresowane Polską. Kijów przyzwyczaił się do tego, że jest obiektem globalnego zainteresowania. Po 2022 r. nastąpiło odkrycie Polski – choćby w tym podstawowym, dosłownym wymiarze: skoro nie można nad nią przelecieć do Paryża czy Londynu, trzeba pokonać drogę pociągiem lub autem – i nad tym trzeba pracować – konkluduje.