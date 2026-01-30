Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Tydzień bez rosyjskich uderzeń? Kreml komentuje słowa Donalda Trumpa

Przywódca Rosji Władimir Putin – według prezydenta USA – miał zgodzić się na to, by przez tydzień nie atakować Kijowa. - Rzeczywiście, Donald Trump zwrócił się z osobistą prośbą do prezydenta Putina o powstrzymanie się przez tydzień – do 1 lutego – od przeprowadzania uderzeń - potwierdził Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla.

Publikacja: 30.01.2026 13:06

Trump, Putin

Trump, Putin

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Ada Michalak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie prośby dotyczące konfliktu na Ukrainie skierował Donald Trump do Władimira Putina?
  • Jak na te prośby zareagował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow?
  • Jakie były odpowiedzi Wołodymyra Zełenskiego w tej sprawie?
  • Jakie znaczenie ma okres zimowy w obecnej sytuacji dla Ukrainy?

W czwartek prezydent USA Donald Trump poinformował, że przekonał przywódcę Rosji Władimira Putina, by ograniczył ataki na Ukrainę. – Z powodu zimna, ekstremalnego zimna – takiego samego, jakie mamy my – osobiście poprosiłem prezydenta Putina, aby nie strzelał do Kijowa i (ukraińskich – red.) miast i miasteczek przez tydzień – powiedział Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu. – Zgodził się to zrobić. I muszę wam powiedzieć, że to było bardzo miłe. Wiele osób mówiło: »Nie marnuj telefonu. Nie dostaniesz tego«. A on to zrobił i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że to zrobił – dodał Trump. Zaznaczył też, że Ukraińcy „prawie w to nie uwierzyli”.  

Do słów amerykańskiego przywódcy odniósł się teraz rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. 

Czytaj więcej

Przyszliśmy na sprint, a to był maraton. Badanie: co naprawdę Ukraińcy myślą o Polakach?
Społeczeństwo
Przyszliśmy na sprint, a to był maraton. Badanie: co naprawdę Ukraińcy myślą o Polakach?

Pieskow potwierdza słowa Trumpa. Chodzi o wstrzymanie uderzeń na Ukrainę

– Rzeczywiście, prezydent Donald Trump zwrócił się z osobistą prośbą do prezydenta Putina o powstrzymanie się przez tydzień – do 1 lutego – od przeprowadzania uderzeń na Kijów w celu stworzenia sprzyjających warunków do przeprowadzenia negocjacji – powiedział Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Interfax. 

Reklama
Reklama

Rzecznik Kremla został zapytany przez dziennikarzy o to, czy data 1 lutego wchodzi bezpośrednio w okres zawieszenia broni, o który prosił Trump. – Do 1 lutego – odpowiedział Pieskow.

Czytaj więcej

Ukraińscy żołnierze
Konflikty zbrojne
Ilu żołnierzy traci Rosja, by zająć kilometr kwadratowy Ukrainy? Nowe szacunki

Rzecznik Kremla powstrzymał się natomiast od odpowiedzi na pytania dotyczące tego, czy Putin zgodził się na prośbę Trumpa oraz czy chodzi o wstrzymanie wszystkich uderzeń, czy tylko tych wymierzonych w obiekty energetyczne. – Nie mam nic do dodania w kwestii szczegółów ponad to, co już zostało powiedziane. Chcę jeszcze raz podkreślić, że chodzi o stworzenie sprzyjających warunków do prowadzenia negocjacji – zaznaczył Pieskow. 

Czytaj więcej

Zauroczenie minęło, ale związek jest poważny. Centrum Mieroszewskiego zbadało, jak Polacy widzą Ukra
Polityka
Zauroczenie minęło, ale związek jest poważny. Centrum Mieroszewskiego zbadało, jak Polacy widzą Ukraińców

Zełenski: Energetyka jest podstawą życia i doceniamy wysiłki naszych partnerów

Wcześniej do słów Trumpa odniósł się także Wołodymyr Zełenski. „Ważne oświadczenie prezydenta (USA Donalda) Trumpa dotyczące możliwości zapewnienia, na czas tych zimowych mrozów, bezpieczeństwa Kijowowi i innym miastom Ukrainy przed rosyjskimi uderzeniami. Energetyka jest podstawą życia i doceniamy wysiłki naszych partnerów, by pomóc nam chronić życie” – napisał prezydent Ukrainy w serwisie X.

Reklama
Reklama

Polityk podziękował też Trumpowi. „Dziękuję, prezydencie Trumpie. Zespoły (Ukrainy, USA i Rosji – red.) rozmawiały o tym w Emiratach. Liczymy na to, że ustalenia będą realizowane. Działania deeskalacyjne sprzyjają realnemu postępowi w kierunku zakończenia wojny” – dodał.

Rosjanie w ostatnim czasie wielokrotnie dokonywali masowych ostrzałów miast i elementów infrastruktury energetycznej i ciepłowniczej Ukrainy. To wyjątkowo problematyczne, biorąc pod uwagę niskie temperatury w kraju. 14 stycznia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił stan wyjątkowy w energetyce.

Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Foto: PAP

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Władimir Putin Donald Trump
Bruksela. Zgromadzenie zwolenników umieszczenia Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na czarnej l
Konflikty zbrojne
Unia Europejska uznała irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej za organizację terrorystyczną
Donald Trump
Konflikty zbrojne
Wyborców Donalda Trumpa poproszono o wskazanie celu następnej interwencji militarnej. Oto wynik
Lotniskowiec USS Abraham Lincoln
Konflikty zbrojne
Donald Trump grozi Iranowi. USA wysyłają lotniskowce na Bliski Wschód
Ukraińscy żołnierze
Konflikty zbrojne
Ilu żołnierzy traci Rosja, by zająć kilometr kwadratowy Ukrainy? Nowe szacunki
Część mieszkańców Kijowa nie ma ogrzewania od ponad dwóch tygodni
Konflikty zbrojne
Jak Władimir Putin walczy z Ukraińcami zimą i mrozem
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama