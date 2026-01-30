Aktualizacja: 30.01.2026 13:25 Publikacja: 30.01.2026 13:06
Trump, Putin
Foto: REUTERS/Kevin Lamarque
W czwartek prezydent USA Donald Trump poinformował, że przekonał przywódcę Rosji Władimira Putina, by ograniczył ataki na Ukrainę. – Z powodu zimna, ekstremalnego zimna – takiego samego, jakie mamy my – osobiście poprosiłem prezydenta Putina, aby nie strzelał do Kijowa i (ukraińskich – red.) miast i miasteczek przez tydzień – powiedział Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu. – Zgodził się to zrobić. I muszę wam powiedzieć, że to było bardzo miłe. Wiele osób mówiło: »Nie marnuj telefonu. Nie dostaniesz tego«. A on to zrobił i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że to zrobił – dodał Trump. Zaznaczył też, że Ukraińcy „prawie w to nie uwierzyli”.
Do słów amerykańskiego przywódcy odniósł się teraz rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
– Rzeczywiście, prezydent Donald Trump zwrócił się z osobistą prośbą do prezydenta Putina o powstrzymanie się przez tydzień – do 1 lutego – od przeprowadzania uderzeń na Kijów w celu stworzenia sprzyjających warunków do przeprowadzenia negocjacji – powiedział Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Interfax.
Rzecznik Kremla został zapytany przez dziennikarzy o to, czy data 1 lutego wchodzi bezpośrednio w okres zawieszenia broni, o który prosił Trump. – Do 1 lutego – odpowiedział Pieskow.
Rzecznik Kremla powstrzymał się natomiast od odpowiedzi na pytania dotyczące tego, czy Putin zgodził się na prośbę Trumpa oraz czy chodzi o wstrzymanie wszystkich uderzeń, czy tylko tych wymierzonych w obiekty energetyczne. – Nie mam nic do dodania w kwestii szczegółów ponad to, co już zostało powiedziane. Chcę jeszcze raz podkreślić, że chodzi o stworzenie sprzyjających warunków do prowadzenia negocjacji – zaznaczył Pieskow.
Wcześniej do słów Trumpa odniósł się także Wołodymyr Zełenski. „Ważne oświadczenie prezydenta (USA Donalda) Trumpa dotyczące możliwości zapewnienia, na czas tych zimowych mrozów, bezpieczeństwa Kijowowi i innym miastom Ukrainy przed rosyjskimi uderzeniami. Energetyka jest podstawą życia i doceniamy wysiłki naszych partnerów, by pomóc nam chronić życie” – napisał prezydent Ukrainy w serwisie X.
Polityk podziękował też Trumpowi. „Dziękuję, prezydencie Trumpie. Zespoły (Ukrainy, USA i Rosji – red.) rozmawiały o tym w Emiratach. Liczymy na to, że ustalenia będą realizowane. Działania deeskalacyjne sprzyjają realnemu postępowi w kierunku zakończenia wojny” – dodał.
Rosjanie w ostatnim czasie wielokrotnie dokonywali masowych ostrzałów miast i elementów infrastruktury energetycznej i ciepłowniczej Ukrainy. To wyjątkowo problematyczne, biorąc pod uwagę niskie temperatury w kraju. 14 stycznia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił stan wyjątkowy w energetyce.
Wojna w Ukrainie
Foto: PAP
Źródło: rp.pl
