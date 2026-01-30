Z tego artykułu dowiesz się: Jakie prośby dotyczące konfliktu na Ukrainie skierował Donald Trump do Władimira Putina?

Jak na te prośby zareagował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow?

Jakie były odpowiedzi Wołodymyra Zełenskiego w tej sprawie?

Jakie znaczenie ma okres zimowy w obecnej sytuacji dla Ukrainy?

W czwartek prezydent USA Donald Trump poinformował, że przekonał przywódcę Rosji Władimira Putina, by ograniczył ataki na Ukrainę. – Z powodu zimna, ekstremalnego zimna – takiego samego, jakie mamy my – osobiście poprosiłem prezydenta Putina, aby nie strzelał do Kijowa i (ukraińskich – red.) miast i miasteczek przez tydzień – powiedział Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu. – Zgodził się to zrobić. I muszę wam powiedzieć, że to było bardzo miłe. Wiele osób mówiło: »Nie marnuj telefonu. Nie dostaniesz tego«. A on to zrobił i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że to zrobił – dodał Trump. Zaznaczył też, że Ukraińcy „prawie w to nie uwierzyli”.

Reklama Reklama

Do słów amerykańskiego przywódcy odniósł się teraz rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Pieskow potwierdza słowa Trumpa. Chodzi o wstrzymanie uderzeń na Ukrainę

– Rzeczywiście, prezydent Donald Trump zwrócił się z osobistą prośbą do prezydenta Putina o powstrzymanie się przez tydzień – do 1 lutego – od przeprowadzania uderzeń na Kijów w celu stworzenia sprzyjających warunków do przeprowadzenia negocjacji – powiedział Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Interfax.