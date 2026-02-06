Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany wprowadzi projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów?

W jaki sposób nowe przepisy wpłyną na kryteria dochodowe przydziału mieszkań komunalnych?

Jakie nowe uprawnienia będą mieli samorządowcy w zakresie przeglądu ksiąg wieczystych?

Dlaczego zmiana kryterium metrażowego jest istotna dla osób oczekujących na mieszkania komunalne?

Jak planowane zmiany wpłyną na najemców już posiadających mieszkania komunalne?

W jaki sposób gminy będą mogły wykorzystywać nowe uprawnienia do wynajmowania lokali?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie ustawowego kryterium dochodu, które musi spełnić starający się o przydział mieszkania komunalnego. Obecnie gminy mają swobodę w ustalaniu progów dochodowych i z analiz MRiT wynika, że ustalają je na niskim, oderwanym od wskaźników wynagrodzeń, poziomie. W ten sposób „skracają” kolejkę oczekujących, która mimo tych sztuczek i tak jest długa. Ostatnie dane z raportu GUS „Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna 2024 r.” mówią o ponad 119 tys. gospodarstwach domowych, które oczekują na przydział mieszkania od gminy. Zaś średni miesięczny dochód uprawniający do starania się o nie to 3087 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 2226 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Minimalny dochód najemców nie taki mały

To się zmieni. Projekt przesądza, że określony w uchwale rady gminy średni miesięczny dochód ubiegającego się o najem, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie może być niższy niż 80 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w danym województwie, a dla wieloosobowego nie może to być mniej niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego. Te progi projekt pozwala gminom określić na wyższym poziomie, ale nie na niższym.

Niezmienny pozostanie wymóg nieposiadania mieszkania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na terenie miejscowości, w której zainteresowany ubiega się o przydział lokalu, a także w miejscowościach sąsiednich. Nowością natomiast będzie objęcie tym zakazem także domów. Samorządowcy zyskają prawo do przeglądania centralnej bazy ksiąg wieczystych, a w razie stwierdzenia, że najemca oszukał gminę, będą mogli wypowiedzieć umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Nie dla wszystkich posiadaczy mieszkań, domów i spółdzielczych praw do lokalu dostęp do komunalnych mieszkań jest zamknięty. Wyjątek ministerstwo planuje zrobić dla osób, które nie mogą w tych lokalach mieszkać.