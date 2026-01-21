– Skończmy wreszcie z mitem, że nie płacą biedni emeryci i renciści. Oni i sfera budżetowa to najsolidniejsi płatnicy. Ci, co nie płacą to tzw. biznesmeni. Dla nich zaleganie z opłatami jest najtańszym kredytem, a fatalne prawo ich najlepszym sojusznikiem. My dziś w spółdzielniach musimy przejść długą procedurę, by móc pozbawić kogoś członkostwa, a gdy wreszcie sprawa trafia do sądu i zbliża się egzekucja, dłużnik spłaca zadłużenie, czasem nawet w dzień rozprawy i za jakiś czas historia się powtarza, kosztem uczciwie płacących, bo przecież to oni kredytują „biznesmenów” – mówi prezes Jankowski.

Zdaniem Marka Urbana, prezesa Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, która skupia zarządców nieruchomości bardziej niż członkowie spółdzielni czy samorządy poszkodowani przez niepłacących sąsiadów są członkowie wspólnot mieszkaniowych.

– Większość wspólnot powstaje w ramach jednego budynku i nie mają z czego uzupełnić brakujących wpłat. Przypadki, w których zaległość z tytułu nieuregulowanych opłat za media waha się od 30 do 100 tys. zł nie należą do rzadkości. Dla małej wspólnoty nawet jeden taki dłużnik jest dużym problemem, a spodziewamy się, że rosnące koszty ogrzewania przyczynią się do wzrostu zaległości. Dług tych niepłacących członków wspólnoty, pokrywają ci, którzy płacą. Ewidentnie brak nam narzędzia do egzekucji zadłużenia – mówi prezes Urban.

Gdy zaległość sięga kilkudziesięciu tysięcy złotych wspólnota występuje o egzekucję z nieruchomości.

– Ponieważ jednak zwykle tacy dłużnicy zalegają też ze spłatą zobowiązań wobec banków czy urzędu skarbowego, którzy to wierzyciele mają pierwszeństwo w zaspakajaniu, to dla nas, po sprzedaży mieszkania, już nic nie zostaje. Zabiegaliśmy o ustawowe zagwarantowanie wspólnocie jednej dziesiątej pieniędzy uzyskanych z licytacji nieruchomości. Nie przeszedł nasz postulat. Teraz walczymy, żeby należał nam się przynajmniej zwrot kosztów egzekucji. Te dwa, pięć czy siedem tysięcy złotych dla małych wspólnot to duże pieniądze – dodaje prezes Urban.