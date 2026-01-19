Aktualizacja: 19.01.2026 14:06 Publikacja: 19.01.2026 13:37
Adam Derda
Foto: materiały prasowe
Panie redaktorze, w trakcie mojego wystąpienia skierowanego do delegatów do KRK wyraźnie zaznaczyłem, że jestem odpowiedzialny za swoje słowa. Wybieraliśmy Prezesa Krajowej Rady Komorniczej, a nie premiera rządu czy Marszałka Sejmu. Kompetencje prezesa są jasno określone w ustawie o komornikach sądowych i sprowadzają się do stwierdzenia, iż: „Prezes Krajowej Rady Komorniczej reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje jej pracami i przewodniczy na posiedzeniach”. Tylko tyle i aż tyle. Prezes ma koordynować działania 44 delegatów wybranych przez komorników i asesorów z 11 Izb. Każdy z nas ma taki sam mandat i taki sam wpływ na realizowane przez nas projekty.
Delegaci do KRK usłyszeli ode mnie to samo, co powtarzam od lat: Wszyscy tworzymy samorząd i wszyscy jesteśmy za niego odpowiedzialni. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ułatwić członkom KRK realizację ich mandatów.
Natomiast kwestie, o które pan pyta, na czele z modyfikacją przepisów dotyczących egzekucji z minimalnego wynagrodzenia, które są obecnie po prostu niesprawiedliwe i przynoszą więcej szkody niż pożytku, będą przedmiotem intensywnych działań całej Krajowej Rady Komorniczej do ostatniego dnia mojej w niej kadencji.
Jeżeli będziemy patrzeć na wprowadzanie niezbędnych zmian legislacyjnych z punktu widzenia kalendarza wyborczego, to od razu możemy, jak pan to obrazowo wcześniej ujął – „wywiesić białą flagę”, bo w naszym kraju ciągle są jakieś wybory.
Ma pan również słuszność co do konieczności przekonania społeczeństwa do zasadności wprowadzenia pewnych zmian. Doskonałym przykładem jest tu właśnie wprowadzenie możliwości – podkreślam słowo możliwości – prowadzenia egzekucji z minimalnego wynagrodzenia, które obecnie otrzymuje między trzy a trzy i pół miliona pracujących Polaków. Musimy wyjaśnić opinii publicznej na czym polegają mity, jakie przez lata narosły wokół tego tematu. Na czele z tym, że wszyscy, którzy uzyskują takie wynagrodzenie są dłużnikami. Wręcz przeciwnie. Natomiast ewidentnie są ofiarami tego rozwiązania. Począwszy od zredukowania ich zdolności kredytowej niemal do zera, co w sytuacji konieczności uzyskania dodatkowych środków w drodze pożyczki, sprawia, że muszą ponosić diametralnie większe koszty. Niezwykle szkodliwe społecznie jest również umożliwianie osobom, które cynicznie wykorzystują tę swoistą „lukę prawną” unikania odpowiedzialności za swoje zobowiązania, w tym również tych na rzecz Skarbu Państwa. Owszem – przy urnach spotykają się i dłużnicy i wierzyciele. Ale nie tylko oni i nie wolno o tym zapominać.
Opłata digitalizacyjna jest tylko jednym z elementów niezwykle ważnego procesu dalszej informatyzacji postępowania egzekucyjnego. Jesteśmy w trakcie rozmów i nie wydaje się, aby stosownym było omawiać szczegóły tychże w mediach. Jak pan słusznie zauważył, samorząd komorniczy zawsze był „prymusem” w kwestiach informatycznych i jestem głęboko przekonany, że nadal tak będzie. Kiedy tylko temat znajdzie ostatecznie szczęśliwy finał, niechybnie się tą informacją podzielimy.
W przypadku komornika sądowego, który jest funkcjonariuszem publicznym, podlegającym bardzo rygorystycznym przepisom, już samo określenie „wejście na rynek” budzi pewne zastrzeżenia. Rozumiem, że bardziej chodzi o kwestię likwidacji sześcioletniej asesury, której likwidacja była decyzją ze wszech miar słuszną i dobrze, że została wprowadzona w życie. Nie może być tak, że ktokolwiek otwiera kancelarię i podejmuje związane z tym ryzyko nie dlatego, że chce, a dlatego, że musi.
Jeśli zaś chodzi o młodych komorników, to przede wszystkim należy pamiętać, że rozpoczynanie samodzielnej kariery zawodowej w każdym zawodzie prawniczym wiąże się z trudnościami, niemniej nawet w swoim wystąpieniu na posiedzeniu KRK zaproponowałem powołanie osobnej komisji, która ma zająć się sprawami asesorów, w tym także rozwiązaniami dotyczącymi przebiegu ich dalszej kariery zawodowej. Oczywiście niezależnie od tego, czy będą woleli realizować się dalej w roli asesorów, czy też otwierać własne kancelarie.
Powiedziałem literalnie delegatom do Krajowej Rady Komorniczej i powtórzę również panu. KRK to 44 osoby i potencjał każdej z nich musi być wykorzystany. Nie stać nas na marnowanie dobrych pomysłów, niezależnie od tego, czy przedstawia je prezes, sekretarz, członek KRK czy przewodniczący rady izby, bowiem dialog z tymi ostatnimi, a za ich pośrednictwem z radami izb jest dla mnie niezwykle ważny. Poprzez dialog z członkami samorządu rozumiem także wymianę myśli ze wszystkimi komornikami i asesorami komorniczymi w Polsce. Chcę, żeby każdy z nich wiedział, że jeśli przedstawia jakieś zagadnienie, które jest dla niego ważne, swoim przedstawicielom w radzie izby czy swoim delegatom do KRK, to nie zostanie ono zapomniane.
Jeśli zaś chodzi o dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie, to pozwoli pan, że ograniczę się do stwierdzenia, że należy patrzeć w przyszłość i starać się działać tak, aby nie tylko rozwiązywać bieżące problemy, ale też ograniczać ryzyko pojawiania się kolejnych.
Chyba źle mnie pan zrozumiał. Rzecz nie leży w zarządzaniu budżetem, bowiem w tej materii nie mam powodu do zgłaszania uwag, choćby dlatego, że nie mam w tym zakresie dostatecznej wiedzy. I to tu jest cały problem. Uważam, że jeżeli to komornicy, ze swoich składek, finansują działalność Krajowej Rady Komorniczej, to powinni otrzymywać szczegółową informację o tym, jak ich pieniądze są wydawane. Choćby za pośrednictwem swoich rad izb. Nie mam powodu przypuszczać, że budżetem zarządzano niewłaściwie, niemniej zależy mi na tym, żeby wątpliwości w tym zakresie nie miał żaden komornik w Polsce.
Chodziło mi o usprawnienie pracy samorządu. Na poziomie krajowym chciałbym wprowadzić pewne rozwiązania korporacyjne, tak, żebyśmy sprawnie i z maksymalnym wykorzystaniem naszych zasobów realizowali swoje zadania. Proszę pamiętać, że wszyscy członkowie KRK, począwszy od prezesa, to komornicy i asesorzy, którzy przede wszystkim pracują w swoich kancelariach i trzeba tak organizować ich pracę w KRK, aby wykorzystać do maksimum każdą godzinę pracy w samorządzie.
Nie wszystkie propozycje zdążyłem jeszcze przedstawić samym delegatom, a nie chciałbym, żeby dowiadywali się o nich z wywiadu. Niemniej zapewniam, że każde z rozwiązań będę szczegółowo przedstawiał i konsultował z delegatami. Mam też to szczęście, że wśród najbliższych współpracowników mam osoby, z którymi pracuję od lat i rozumiem się z nimi doskonale. Wszyscy mają wieloletnie doświadczenie w pracy w roli przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady izby i wiedzą, co i jak trzeba przeprowadzić. Zresztą, propozycję składu prezydium osobiście zarekomendowałem delegatom, biorąc za swoich ludzi pełną odpowiedzialność.
