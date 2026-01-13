Aktualizacja: 13.01.2026 18:52 Publikacja: 13.01.2026 17:12
Adam Derda – komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie został nowym prezesem KRK
Foto: Krajowa Rada Komornicza
Krajowa Rada Komornicza przypomniała, że nowy prezes Adam Derda od wielu lat aktywnie angażuje się w działalność samorządu – przez trzy kadencje pracował w Radzie Izby Komorniczej w Łodzi, był jej wiceprzewodniczącym, a następnie przewodniczącym. Pełnił także funkcję członka Komisji Dyscyplinarnej.
Wśród głównych założeń na nową kadencję nowy prezes wymienił m.in.: równy i partnerski dialog z członkami samorządu, umiar i transparentność w zarządzaniu budżetem, wzmocnienie komunikacji i edukacji oraz usprawnienie organizacji pracy.
Na stanowisko wiceprezesa Krajowej Rady Komorniczej wybrano Marka Grzelaka – komornika przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Sekretarzem KRK został Tomasz Szybalski – komornik przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie, a skarbnikiem KRK Michał Maciejczyk – komornik przy Sądzie Rejonowym w Piszu.
Krajowa Rada Komornicza sprawuje nadzór nad komornikami niezależnie od nadzoru sprawowanego przez ministra sprawiedliwości i prezesów sądów. Wyznacza komorników-wizytatorów spośród komorników, którzy są obowiązani dokonywać wizytacji w kancelariach danego okręgu. Wizytacja kancelarii powinna być przeprowadzona co najmniej raz w ciągu 3 lat. Przedmiotem nadzoru jest terminowość, rzetelność i skuteczność postępowania egzekucyjnego.
Wykonujemy trudny zawód, któremu towarzyszą emocje ze strony i dłużników, i wierzycieli. Państwo...
