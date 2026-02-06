Kupujący mieszkania nie mogą narzekać na wybór ofert. A co z cenami?

Jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl, styczeń na rynku wtórnym jest tradycyjnie najsłabszym miesiącem pod względem sprzedaży mieszkań. – Jednocześnie właśnie wtedy zaczyna rosnąć liczba ofert – mówi.

A co z cenami lokali z rynku wtórnego? Zdaniem ekspertów portalu GetHome.pl potencjalni nabywcy nie mają powodów do obaw.

Tak zmieniała się oferta mieszkań z drugiej ręki

– Jeśli popatrzymy kilka lat wstecz, to zauważymy pewną prawidłowość na rynku wtórnym: w styczniu popyt na mieszkania jest najmniejszy w roku, ale sprzedający nie przejmują się tym zbytnio, bo w kolejnych miesiącach kupujących przybywa – mówi Marek Wielgo.

Z danych przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar wynika, że pod koniec stycznia w całym kraju było ok. 141,5 tys. unikatowych ofert sprzedaży mieszkań, o 4 proc. więcej niż pod koniec 2025 r. Jednocześnie ich liczba była o ok. 12 proc. mniejsza niż w styczniu ubiegłego roku.