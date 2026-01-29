Rzeczpospolita
Ekonomia
Rekord EBOR w Polsce. 1,35 mld euro na zieloną transformację

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestował w 2025 r. w Polsce w sumie 1,35 mld euro w ramach 44 projektów. Polska była w zeszłym roku trzecim największym rynkiem inwestycyjnym EBOR.

Publikacja: 29.01.2026 08:01

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

Urszula Lesman

„Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć naszych klientów kapitałem instytucjonalnym oraz wiedzą techniczną, pomagając im rozwijać działalność, wzmacniać odporność gospodarczą i zwiększać bezpieczeństwo energetyczne Polski” – powiedziała szefowa EBOR na Polskę i kraje bałtyckie, Andreea Moraru. Wysoki poziom inwestycji odzwierciedla strategiczne znaczenie Polski, silną wartość dodaną EBOR oraz utrzymujący się popyt na długoterminowe, elastyczne finansowanie od początku pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie – poinformował EBOR w komunikacie.

Ostatnie miesiące przyniosły prawdziwy wysyp komunikatów banków o udzieleniu wielkoskalowego finanso
Finanse
Miliardy na stole. Czy banki zaczęły finansować wielkie ambicje firm?

Inwestycje w zieloną transformację

Łącznie 74 proc. całkowitych inwestycji EBOR w Polsce w 2025 r. wspierało transformację w kierunku zielonej energii, w tym projekty zwiększające wytwarzanie i magazynowanie energii odnawialnej oraz inicjatywy sprzyjające efektywności energetycznej i zasobowej. Działania te mają przyczynić się do poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz wesprzeć transformację Polski w kierunku niskoemisyjnej, bezpiecznej energetycznie gospodarki.

Beata Javorcik, główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
Handel
Beata Javorcik: Chińskie wyzwanie dla Europy Środkowo-Wschodniej

Jednym z najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku była pożyczka powiązana ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju w wysokości 300 mln zł (70 mln euro), udzielona operatorowi światłowodowemu Światłowód Inwestycje na wsparcie rozbudowy sieci do 700 000 nowych gospodarstw domowych. Bank wsparł również emisję obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem Grupy Żabka w walucie lokalnej, inwestując 140 mln zł.

Kapitał dla innowacyjnych firm i funduszy

EBOR odgrywał aktywną rolę na polskim rynku kapitałowym i finansowym. Zainwestował łącznie 257 mln euro w udziały kapitałowe w polskich spółkach i funduszach – o 26 proc. więcej niż w 2024 r. – w tym w spółkę robotyczną Unilogo, lidera insurtech Trasti oraz fundusz venture capital Movens Fund 2. Inwestycje te pomogły innowacyjnym firmom zwiększać skalę działalności, profesjonalizować się oraz przyciągać kapitał prywatny w trudnych warunkach rynkowych.

Odile Renaud-Basso, prezeska Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
Gospodarka
Szefowa EBOR: Możemy pomóc Polsce w prywatyzacji

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w zeszłym roku wspierał także emisje papierów wartościowych przez banki komercyjne w różnych klasach instrumentów. Ponadto EBOR udzielił niewymagającej wypłaty gwarancji podziału ryzyka portfelowego na kwotę 80 mln euro dla BNP Paribas w ramach programu InvestEU, co umożliwiło uruchomienie 100 mln euro nowego finansowania na zielone inwestycje mieszkaniowe (w tym poprawę efektywności energetycznej), projekty odnawialnych źródeł energii oraz inwestycje w zrównoważony transport.

EBOR w Polsce – trzy dekady współpracy

Od 1991 r. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zainwestował w Polsce ponad 16,6 mld euro, z czego 92 proc. trafiło do przedsiębiorstw sektora prywatnego. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju to międzynarodowa instytucja finansowa, która została utworzona w grudniu 1989 r.. Swoją działalność rozpoczął 28 marca 1991 r..

Zadaniem EBOR jest wspieranie rozwoju sektora prywatnego oraz gospodarki rynkowej w krajach przeprowadzających transformację wolnorynkową.

EBOR liczy 66 członków (64 państwa, Europejski Bank Inwestycyjny i Unia Europejska). Każdy członek jest kredytodawcą, a 34 państwa członkowskie są również kredytobiorcami. Polska przystąpiła do EBOR w 1991 r. – od samego początku istnienia tej instytucji.

