Aktualizacja: 29.01.2026 09:52 Publikacja: 29.01.2026 08:01
1,35 mld euro od EBOR. Kto skorzystał na inwestycjach w 2025 r.
Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman
„Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć naszych klientów kapitałem instytucjonalnym oraz wiedzą techniczną, pomagając im rozwijać działalność, wzmacniać odporność gospodarczą i zwiększać bezpieczeństwo energetyczne Polski” – powiedziała szefowa EBOR na Polskę i kraje bałtyckie, Andreea Moraru. Wysoki poziom inwestycji odzwierciedla strategiczne znaczenie Polski, silną wartość dodaną EBOR oraz utrzymujący się popyt na długoterminowe, elastyczne finansowanie od początku pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie – poinformował EBOR w komunikacie.
Czytaj więcej
Kredyty na megakontrakty zbrojeniowe i energetyczne projekty, emisje obligacji, wielomiliardowe t...
Łącznie 74 proc. całkowitych inwestycji EBOR w Polsce w 2025 r. wspierało transformację w kierunku zielonej energii, w tym projekty zwiększające wytwarzanie i magazynowanie energii odnawialnej oraz inicjatywy sprzyjające efektywności energetycznej i zasobowej. Działania te mają przyczynić się do poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz wesprzeć transformację Polski w kierunku niskoemisyjnej, bezpiecznej energetycznie gospodarki.
Czytaj więcej
Chiński eksport staje się coraz bardziej podobny do eksportu naszego regionu. W efekcie nasz regi...
Jednym z najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku była pożyczka powiązana ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju w wysokości 300 mln zł (70 mln euro), udzielona operatorowi światłowodowemu Światłowód Inwestycje na wsparcie rozbudowy sieci do 700 000 nowych gospodarstw domowych. Bank wsparł również emisję obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem Grupy Żabka w walucie lokalnej, inwestując 140 mln zł.
EBOR odgrywał aktywną rolę na polskim rynku kapitałowym i finansowym. Zainwestował łącznie 257 mln euro w udziały kapitałowe w polskich spółkach i funduszach – o 26 proc. więcej niż w 2024 r. – w tym w spółkę robotyczną Unilogo, lidera insurtech Trasti oraz fundusz venture capital Movens Fund 2. Inwestycje te pomogły innowacyjnym firmom zwiększać skalę działalności, profesjonalizować się oraz przyciągać kapitał prywatny w trudnych warunkach rynkowych.
Czytaj więcej
Chętnie pomożemy Polsce w odejściu od paliw kopalnych, będziemy wspierać budowę przystępnych ceno...
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w zeszłym roku wspierał także emisje papierów wartościowych przez banki komercyjne w różnych klasach instrumentów. Ponadto EBOR udzielił niewymagającej wypłaty gwarancji podziału ryzyka portfelowego na kwotę 80 mln euro dla BNP Paribas w ramach programu InvestEU, co umożliwiło uruchomienie 100 mln euro nowego finansowania na zielone inwestycje mieszkaniowe (w tym poprawę efektywności energetycznej), projekty odnawialnych źródeł energii oraz inwestycje w zrównoważony transport.
Od 1991 r. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zainwestował w Polsce ponad 16,6 mld euro, z czego 92 proc. trafiło do przedsiębiorstw sektora prywatnego. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju to międzynarodowa instytucja finansowa, która została utworzona w grudniu 1989 r.. Swoją działalność rozpoczął 28 marca 1991 r..
Zadaniem EBOR jest wspieranie rozwoju sektora prywatnego oraz gospodarki rynkowej w krajach przeprowadzających transformację wolnorynkową.
EBOR liczy 66 członków (64 państwa, Europejski Bank Inwestycyjny i Unia Europejska). Każdy członek jest kredytodawcą, a 34 państwa członkowskie są również kredytobiorcami. Polska przystąpiła do EBOR w 1991 r. – od samego początku istnienia tej instytucji.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak budować rozwój w świecie permanentnej niepewności? O tym wyzwaniu rozmawiać będą prelegenci konferencji EEC...
Komisja Europejska może stosować tymczasowo umowę z Mercosurem? To jest prawnie możliwe – zapewnia „Rzeczpospoli...
Taką tezę wysnuł w swojej najnowszej opinii Polski Instytut Ekonomiczny. PIE informuje, powołując się na America...
Donald Trump poinformował w mediach społecznościowych, że nie będzie już nakładał ceł na sojuszników, którzy od...
Krótki sukces UE. Nawet o dwa lata może opóźnić wejście w życie umowy z Mercosurem środowa decyzja europejskich...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas