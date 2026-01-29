„Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć naszych klientów kapitałem instytucjonalnym oraz wiedzą techniczną, pomagając im rozwijać działalność, wzmacniać odporność gospodarczą i zwiększać bezpieczeństwo energetyczne Polski” – powiedziała szefowa EBOR na Polskę i kraje bałtyckie, Andreea Moraru. Wysoki poziom inwestycji odzwierciedla strategiczne znaczenie Polski, silną wartość dodaną EBOR oraz utrzymujący się popyt na długoterminowe, elastyczne finansowanie od początku pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie – poinformował EBOR w komunikacie.

Inwestycje w zieloną transformację

Łącznie 74 proc. całkowitych inwestycji EBOR w Polsce w 2025 r. wspierało transformację w kierunku zielonej energii, w tym projekty zwiększające wytwarzanie i magazynowanie energii odnawialnej oraz inicjatywy sprzyjające efektywności energetycznej i zasobowej. Działania te mają przyczynić się do poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz wesprzeć transformację Polski w kierunku niskoemisyjnej, bezpiecznej energetycznie gospodarki.

Jednym z najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku była pożyczka powiązana ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju w wysokości 300 mln zł (70 mln euro), udzielona operatorowi światłowodowemu Światłowód Inwestycje na wsparcie rozbudowy sieci do 700 000 nowych gospodarstw domowych. Bank wsparł również emisję obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem Grupy Żabka w walucie lokalnej, inwestując 140 mln zł.